I Changemaker della sostenibilità globale premiati agli UN SDG Action Awards

TOP: 2024 UN SDG Action Awards Winners, Finalists, and Judges at the UN SDG Action Awards Ceremony in Rome, Italy on 29 October 2024. Bottom: Italian singer and songwriter Noemi. Photo: UN SDG Action Campaign/Antonella Violante

ROME, ITALY, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Alcuni dei più importanti changemaker del mondo nel campo dello sviluppo sostenibile sono stati premiati in occasione della cerimonia di premiazione degli UN SDG Action Awards , che ha celebrato individui e organizzazioni che utilizzano la creatività e l'innovazione per promuovere un mondo più sostenibile, equo e pacifico.Quest'anno, l'invito a presentare proposte nelle categorie Creatività, Impatto e Changemaker ha richiamato ben 5.500 candidature provenienti da 190 Paesi, con nuove soluzioni e approcci per far avanzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).Sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dal Ministero Federale Tedesco per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, e in partenariato con la RAI, la Cerimonia ha riunito una comunità eterogenea di rappresentanti ONU e di governo, visionari, artisti e giovani, tutti impegnati a promuovere un cambiamento significativo.L'amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo/UNDP, Achim Steiner, si è congratulato con i finalisti per il loro straordinario sforzo e impegno: “Questi pionieri non si limitano ad affrontare ingiustizia e crisi planetaria. Stanno affrontando con coraggio le cause profonde. Sono inoltre sostenitori visionari dell'uguaglianza che stanno guidando un cambiamento positivo”.I vincitori dei 2024 UN SDG Action Awards sono stati annunciati nel corso di una cerimonia che ha celebrato il tema “Hope in Action”.Nella categoria Impact, due iniziative hanno pareggiato per la prima volta: Plant-for-the-Planet è stata premiata per il ripristino delle foreste e la lotta al cambiamento climatico, per l’empowerment dei giovani e per il ripristino di 90 milioni di alberi attraverso strumenti educativi e di trasparenza digitale; e Gjenge Makers (Kenya) per aver affrontato la crisi dei rifiuti di Nairobi, trasformando i rifiuti di plastica in materiali da costruzione, riciclando oltre 200 tonnellate di plastica e creando 600 posti di lavoro.Nella categoria Creatività, la campagna italiana Assume that I can di CoorDown si è portata a casa il premio rompendo gli stereotipi sulle persone con sindrome di Down, raggiungendo oltre 150 milioni di visualizzazioni a livello globale e innescando un potente dibattito sull'inclusione, guadagnando 7 premi Leone a Cannes.Nella categoria Changemaker, Suvarna Raj dall'India, atleta para olimpica e sostenitrice dei diritti dei disabili, è stata premiata per aver influenzato politiche come il Rights of Persons with Disabilities Act e per aver sensibilizzato sulle elezioni accessibili a tutti.Gli UN SDG Action Awards sono un programma della UN SDG Action Campaign . La Direttrice Globale della Campagna, Marina Ponti, ha espresso la sua ammirazione per i premiati di quest'anno, affermando che: “Non importa chi o dove ci troviamo, le nostre azioni sono essenziali per raggiungere gli SDG e plasmare il nostro futuro comune. Nel nostro mondo ci sono milioni di changemaker, ognuno dei quali apporta creatività e passione per guidare progressi significativi verso un futuro più inclusivo e sostenibile. Questi premi mettono in luce solo alcuni di loro, ma il loro impatto ispira tutti noi a intraprendere azioni più significative”.Una menzione d'onore è stata assegnata alla campagna “Weather Kids”, iniziativa di UNDP per ispirare la conversazione pubblica e mobilitare l'azione sul clima. A ritirare il premio, Susan Brown, Assistant Secretary-General, Assistant Administrator and Director, Bureau for External Relations and Advocacy of the UNDP, insieme ad Isabella Santini, una delle bambine che ha partecipato alla campagna.La serata è stata caratterizzata anche da interventi di leader e changemaker, come l'ambasciatore Canon e due volte vincitore del Premio Pulitzer Muhammed Muheisen, l'atleta paralimpica e sostenitrice della disabilità Jessica Smith, il pluripremiato regista e produttore cinematografico Farhoud Meybodi; tra i tanti, anche le esibizioni della pluripremiata cantautrice italiana Noemi, che ha eseguito una splendida interpretazione della canzone “Imagine” di John Lennon, e una poesia parlata della poeta e attivista Alhanislam.Durante la cerimonia, Stefano Gatti, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, ha lanciato un messaggio rivolto ai giovani: “Per raggiungere gli SDG, l'Italia si impegna a responsabilizzare i giovani e assicurarsi che abbiano accesso alle opportunità di cui hanno bisogno per realizzare il loro pieno potenziale”.Niels Annen, Segretario di Stato della Germania, si è congratulato con il team degli Award, affermando che “la UN SDG Action Campaign mantiene viva l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ispirando altri a fare lo stesso”.

UN SDG Action Awards Ceremony 2024

