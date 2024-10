UN SDG Action Awards: Celebrare la Speranza e il Cambiamento per un Futuro Sostenibile. Con la partecipazione di Noemi

Join us at the 2024 UN SDG Action Awards Ceremony LIVE from Rome on 29 October 2024 Meet the 2024 UN SDG Action Awards Finalists HOPE IN ACTION Art Exhibition

Gli SDGs non sono solo un elenco di obiettivi. rappresentano le speranze, i sogni, i diritti e le aspettative delle persone di tutto il mondo” — António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite

ROME, ITALY, October 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Rai a fianco di UN SDG Action Awards ( https://sdgactionawards.org/ ), l’importante iniziativa promossa dalla Campagna d'Azione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN SDG Action Campaign) ( https://sdgactioncampaign.org/ ) volta ad accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) con il duplice scopo di porre sotto i riflettori gli eroi del nostro tempo e mandare un messaggio di speranza e possibilità.La Cerimonia di premiazione degli UN SDG Action Awards ( https://sdgactionawards.org/ ), si svolgerà a Roma il 29 ottobre e sarà integralmente trasmessa su RaiPlay ( https://www.raiplay.it/dirette/raiplay ) e attraverso i Canali di Rai Radio, a partire dalle 18, con la partecipazione straordinaria di Noemi. L’evento sarà anche fruibile attraverso la lingua dei segni internazionale e in inglese sui canali ONU UN YouTube ( https://www.youtube.com/live/atPKdld_4qc ), UN WebTV ( https://webtv.un.org/en/asset/k1m/k1m0be147v ), e sdgactionawards.org/live ( https://sdgactionawards.org/live/ ).Si tratterà di un evento emozionante che alternerà messaggi di leader, performance musicali e di poesia, all’annuncio in diretta dei vincitori.L’evento celebra l'immaginazione e la creatività come potenti strumenti per creare un futuro più giusto e pacifico in armonia con il pianeta.Nell’edizione 2024 saranno premiate le iniziative dedicate alla Creatività, che abbiano accelerato l'azione per il raggiungimento degli SDGs ottenendo risultati concreti nel cambiare i comportamenti delle persone e la percezione pubblica e/o nell'influenzare le politiche e gli stanziamenti degli SDGs; quelle per l’Impatto con cui, attraverso approcci innovativi, siano stati ottenuti impatti significativi nel migliorare la vita delle persone e nell’accelerare il progresso verso il raggiungimento degli SDGs; infine, i Changemaker, persone straordinarie che hanno migliorato le condizioni di vita delle loro comunità e società. Un changemaker si batte per l'uguaglianza, la giustizia e i diritti umani.Tutte le candidature sono valutate in base al loro impatto, all’innovazione del loro approccio e alla loro replicabilità in altri paesi.Quest’anno, il programma ha ricevuto oltre 5.500 candidature provenienti da 190 Paesi, valutate da una giuria composta da leader provenienti da diversi settori. I vincitori saranno annunciati durante la Cerimonia.Il programma degli UN SDG Action Awards ( https://sdgactionawards.org/ ) è reso possibile grazie al generoso contributo della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI/DGCS) e del Ministero Federale Tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo (BMZ).“Gli Awards sono un momento fondamentale perché mettono in luce gli eroi del nostro tempo”, ha dichiarato la Direttrice Globale della UN SDG Action Campaign ( https://sdgactioncampaign.org/ ), Marina Ponti, aggiungendo che “tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per costruire un futuro più giusto, sostenibile e pacifico."La Cerimonia di quest'anno sarà caratterizzata anche dalla HOPE IN ACTION art exhibition ( https://sdgactioncampaign.org/sdg-exhibition/ ), una collaborazione tra la UN SDG Action Campaign ( https://sdgactioncampaign.org/ ) e HUG ( https://thehug.xyz/ ), una comunità globale di artisti.Unisciti alla diretta della Cerimonia per celebrare changemakers e lasciarsi ispirare da incredibili leader e artisti, tra cui:• Stefano Gatti, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo | Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; ( https://www.esteri.it/en/ministero/struttura/dgcoopsviluppo/il-direttore-generale-per-la-cooperazione-allo-sviluppo/ • Achim Steiner, Amministratore di UNDP; ( https://www.undp.org/our-leadership • Susan Brown, Sottosegretario delle Nazioni Unite e Direttrice della relazioni esterne di UNDP; ( https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2024-09-18/ms-susan-brown-of-switzerland-assistant-administrator-and-director-bureau-for-external-relations-and-advocacy-of-the-united-nations-development-programme- • Muhammed Muheisen, Ambasciatore Canon and due volte vincitore del premio Pulitzer; ( https://muhammedmuheisen.com/ • Noemi, cantautrice italiana; ( https://www.noemiofficial.it/ • Jessica Smith, Paraolimpica e attivista per i diritti dei disabili; ( https://www.jessicasmith.com.au/about • Farhoud Meybodi, pluri premiato regista e produttore; ( https://www.farhoudmeybodi.com/ • Alhanislam, poeta e attivista; ( https://alhanislam.com/ • Michelle Roverelli, Direttrice della comunicazione e delle relazioni con i membri dell’European Broadcasting Union (EBU) ( https://www.ebu.ch/news/2023/05/michelle-roverelli-appointed-director-of-member-relations--communications-at-ebu ).Incontra i Finalisti ( https://sdgactionawards.org/finalists-2024/ Impact:• Plant-for-the-Planet, Globale ( https://sdgactionawards.org/plant-for-the-planet/ • The Story of Peru’s Largest Oil Spill, Peru ( https://sdgactionawards.org/story-of-perus-largest-oil-spill/ • Gjenge Makers, Kenya ( https://sdgactionawards.org/gjenge-makers/ Creativity:• Assume that I can, Italia ( https://sdgactionawards.org/assume-that-i-can/ • Keychange, Globale ( https://sdgactionawards.org/keychange/ • TrueMyVoice, Nigeria ( https://sdgactionawards.org/truemyvoice/ Changemaker:• Suvarna Raj, India ( https://sdgactionawards.org/suvarna-raj/ • Payzee Mahmod, UK ( https://sdgactionawards.org/payzee-mahmod/ • Nyaradzo Mashayamombe, Zimbabwe ( https://sdgactionawards.org/nyaradzo-mashayamombe/ Inoltre, la Campagna UNDP Weather Kids ( https://sdgactionawards.org/weather-kids/ ) sarà premiata con una menzione d’onore.Registrati ora e collegati al live da Roma il 29 Ottobre 2024 alle 18:00 CET d’ovunque tu sia su https://sdgactionawards.org/live/ Media Contacts:Christina Samson | comms@sdgactioncampaign.org | UN SDG Action CampaignMartin Samaan | SamaanM@un.org | UN Department of Global Communications

Cerimonia degli UN SDG Action Awards 2024 LIVE da Roma | 29 Ottobre 2024 | #SDGAwards

