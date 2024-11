Öhlins Racing 推出新一代冒險摩托車後避震器

全新 Öhlins TTX AR-X 40 避震器提供更大的阻尼範圍,帶來出色的行車舒適性和越野性能

先進的預載調節器提供更高的負載能力,允許高達 50 毫米的座高調整

烏普蘭斯韋斯比,瑞典, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Öhlins Racing 是全球最受推崇的高性能品牌之一,現已推出創新的新一代冒險摩托車用雙管後避震器,大幅提升了行車舒適性和越野性能。 全新 Öhlins TTX AR-X 40 避震器也非常適合街車和 Hyper Naked 車款的較高負荷和其他運行需求。

TTX AR-X 40 採用 40 毫米(直徑)活塞,配備高速吹氣閥,在非同凡響的極大阻尼力範圍內提高舒適性和控制性。 這款全新避震器配備了整合式液壓預載調節器,可以在增加負載時保持理想的坐乘高度,並讓車手可視乎應用情況,將阻尼器的預載增加多達 20 毫米,調節座高最多 50 毫米。 先進的預載調節器包含創新的模塊化接口,方便手動或電動調節。 TTX AR-X 40 還可與 Öhlins SmartEC 半主動式懸吊技術兼容。

Öhlins Racing 銷售、營銷與產品管理總監 Robert Brinkmark 表示:「我們全新的冒險避震器是 Öhlins 專有創新過程的結晶。這一創新過程始於廣泛的客戶見解,並需要持續、嚴格的產品測試和改進,直到實現我們的所有目標。 我們相信 TTX AR-X 40 是目前冒險車款中最出色的後避震器,同時也是用於街車和 Hyper Naked 車款中令人振奮的新選擇」。

TTX AR-X 40 延續了 Öhlins 品牌近 50 年來提供技術優越的懸吊產品之歷史,適用於各種類型的摩托車和駕駛偏好。 Öhlins 摩托車系列產品包括避震器、前叉和彈簧套件,採用雙管、單管和最新的前叉技術,旨在優化駕駛體驗。 Öhlins 還開發並銷售一系列用於汽車、山地自行車和動力運動的先進懸吊技術。

欲了解更多與全新 Öhlins TTX AR-X 40 避震器和任何該品牌其他世界級懸吊產品相關的資訊,請聯絡所在地的 Öhlins 零售商或瀏覽 www.ohlins.com。

關於 Öhlins

在過去的 40 多年以來,Öhlins Racing一直是賽車運動、摩托車和汽車行業不可或缺的一部分。 我們一直專注於提供高品質的產品、服務和支援,支援一級方程式賽道乃至在全球 50 多個國家的全國和地方賽事。

更多相關資訊,請瀏覽 www.ohlins.com。

關於 Tenneco

Tenneco 是領先全球之一的汽車產品設計、製造及營銷公司,為原裝設備和售後市場客戶提供服務。 Tenneco 透過旗下的商業集團 DRiV、Performance Solutions、Clean Air 及 Powertrain,為輕型汽車、商用貨車、非公路用車、工業用車、賽車運動及售後市場提供技術解決方案,不斷推動全球汽車業向前邁進。

欲了解更多資訊,請瀏覽 www.tenneco.com。

媒體聯絡人:

Viveca Lundberg

營銷傳訊經理

Viveca.Lundberg@ohlins.com

Simonetta Esposito

高級傳訊經理

Sesposito@driv.com

