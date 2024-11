MDB presenta a EIMA International i nuovi modelli della gamma Green Climber: LV 1000, LV 250 Compact ed E23-80 Electron

LV 1000 Green Climber con bracci di sollevamento e trinciatrice ribaltabile LV 250 Compact E23-80 Electron Tagliaerba e Tagliaerbacce elettrica bidirezionale

MDB presenta tre nuovi portattrezzi Green Climber, tra cui la prima macchina da 100 cavalli, una macchina per il taglio ferroviario e una macchina elettrica.

Siamo orgogliosi di introdurre i modelli LV 1000, LV 250 Compact e E23 Electron nella nostra gamma di prodotti Green Climber. Sicurezza, innovazione e sostenibilità sono le nostre forze guida alla MDB” — Mario Di Biase

FOSSACESIA, CHIETI, ITALY, November 5, 2024 / EINPresswire.com / -- MDB Srl , azienda leader nella produzione di macchine radiocomandate per il settore forestale e agricolo, annuncia il lancio di tre nuovi modelli della linea Green Climber, che saranno presentati in anteprima a EIMA International 2024, dal 6 al 10 novembre a Bologna, presso il Padiglione 16, Stand A5.Green Climber LV 1000: Potenza e versatilità in un'unica macchinaIl primo dei tre modelli, il Green Climber LV 1000, è un porta-attrezzi innovativo che unisce massima versatilità e sicurezza, pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore forestale e della manutenzione del verde. Equipaggiato con un motore diesel FPT da 2,8l turbocompresso intercooler con ben 100 cavalli. Il suo esclusivo braccio brevettato integra brandeggio e traslatore, consente di sollevare fino a 150 cm garantendo un baricentro eccezionalmente basso e una manovrabilità anche nelle condizioni più estreme.Oltre al sottocarro allargabile, tra le sue caratteristiche distintive spiccano un verricello idraulico integrato e un sistema di cambio rapido degli accessori (senza attrezzi), azionabile da radiocomando. Inoltre ha una vasta gamma di accessori, tra cui trincia forestale, trincia d’erba, benne, forche e lame apripista, il Green Climber LV 1000 offre flessibilità e prestazioni senza precedenti.Mario Di Biase, fondatore di MDB Srl, evidenzia: "Il Green Climber LV 1000 è stato progettato ascoltando le esigenze dei nostri clienti, per offrire una soluzione ideale nelle applicazioni di silvicoltura e manutenzione del verde, incluse le infrastrutture energetiche. Questa macchina garantisce operazioni sicure anche in condizioni estreme, come interventi di riforestazione e rimozione della vegetazione sotto linee elettriche e oleodotti."Green Climber LV 250 Compact: La macchina più compatta con le seguenti caratteristiche per applicazioni agricole e ferroviarieIl Green Climber LV 250 Compact è la soluzione ideale per chi cerca una macchina compatta ma potente. Dotato di un motore a benzina Kawasaki da 25 cavalli, questo porta-attrezzi conserva le caratteristiche principali della linea MDB LV, come il sottocarro estensibile e il sistema di aggancio rapido degli accessori. Con una larghezza di taglio di 80 cm, il LV 250 Compact è stato progettato per soddisfare le esigenze dell'industria ferroviaria, ma si adatta perfettamente anche a contesti agricoli, come vigneti, uliveti e frutteti, oltre che a operazioni di manutenzione stradale su terreni in pendenza.Di Biase commenta: "Il LV 250 Compact è stata una sfida lanciata con i nostri distributori. È la risposta alla crescente domanda di compattezza, sia nelle operazioni ferroviarie che nelle lavorazioni agricole e vinicole."Green Climber E23-80 Electron: Il futuro elettrico della manutenzione del verdeIl Green Climber E23-80 Electron segna un importante passo avanti nella gamma MDB, essendo il primo modello completamente elettrico. Basato sul design del Green Climber F23 a benzina, l'E23-80 è alimentato da batterie al litio e utilizza attuatori elettrici per la trasmissione e il sistema di taglio. Questo modello bidirezionale è ideale per il taglio di erba e sterpaglie in contesti agricoli, parco fotovoltaico e manutenzione stradale. L'E23-80 Electron combina efficienza operativa e sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.Di Biase commenta: “Siamo orgogliosi di presentare il nostro primo modello Green Climber elettrico che rappresenta il nostro impegno verso soluzioni innovative, sicure e rispettose dell'ambiente."Disponibilità e altre novità della gamma MDBI nuovi modelli Green Climber saranno disponibili sul mercato a partire dal 2025, mentre ulteriori dettagli su disponibilità e prezzi saranno forniti l'anno prossimo. Oltre alle novità appena descritte, MDB presenterà a EIMA International 2024 anche altri modelli della gamma Green Climber e Speciality. Tra questi, si distingue il LV 1400 Dominator, il porta-attrezzi più potente della linea MDB, con i suoi 140 cavalli. Equipaggiato con trincia forestale, braccio laterale e verricello integrato, il LV 1400 Dominator consente all'operatore di lavorare in sicurezza sia dalla cabina che, in condizioni di estrema pendenza, tramite radiocomando a distanza.MDB Srl vi invita a scoprire il futuro della manutenzione del verde e delle applicazioni forestali a EIMA International 2024.

