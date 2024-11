יום הערים העולמי 2024 נפתח במצרים

אלכסנדריה, מצרים, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- יום הערים העולמי 2024 (Global Observance of World Cities Day 2024 ) נפתח ביום חמישי 31/10 באלכסנדריה שבמצרים, ובמסגרתו נחשפה הגרסה האנגלית של מדריך שנגחאי · הדו"ח השנתי לשנת 2024 והפרס העולמי לפיתוח בר קיימא בערים (פרס שנחאי - Shanghai Award).

קטע מדיה הנלווה להודעה זו זמין על ידי לחיצה על קישור זה

הזוכים בפרס שנגחאי הם אגאדיר, מרוקו; טירווננתאפורם, הודו; דוחא, קטאר; איסטאפאלפה, מקסיקו ומלבורן, אוסטרליה.

פרס שנחאי השנה, שכותרתו "בניית עתיד עירוני בר-קיימא לכולם", מדגיש את הפיתוח והבנייה של ערים בתחומים כמו דיור איכותי ובטוח לצרכים מגוונים, צעירים המובילים קהילות תוססות, פיתוח חדשני לשגשוג עירוני ופיתוח עירוני דל פחמן וחוסן אקלימי, על פי מרכז התיאום של שנחאי (Shanghai Coordination Center) של יום הערים העולמי.

פרס שנגחאי השנה משך משתתפים מ-28 מדינות ו-55 ערים. לאחר הערכה משותפת של חבר השופטים הבינלאומי, חמש הערים הנ"ל יצאו כמנצחות. העיר פוג'ואו, זוכת פרס שנגחאי הראשון, העלתה הצעה להקמת ברית גלובלית לפיתוח עירוני בר קיימא בטקס הענקת הפרס.

פרס שנחאי, פרס בינלאומי ביוזמת UN-Habitat וממשלת העם העירונית של שנחאי, משמש פלטפורמה חשובה עבור שנחאי להשתתף בממשל העולמי ולקדם את סדר היום של האו"ם לפיתוח בר קיימא לשנת 2030 ואת סדר היום העירוני החדש.

מטרת הפרס היא להכיר בערים ממדינות שונות שסיפקו פתרונות מקיפים והתקדמו משמעותית בפיתוח בר קיימא, ובכך לתרום ליישום סדר היום של האו"ם לפיתוח בר קיימא לשנת 2030.

הפורום העירוני העולמי ה-12 צפוי להתקיים בקהיר שבמצרים בין ה-4 ל-8 בנובמבר. אחר הצהריים של 5 בנובמבר, אירוע צד נושא על "חוויות ופרקטיקות של פיתוח בר קיימא עירוני גלובלי" יתקיים כדי להתמקד בקידום פרס שנחאי ומוצרים ציבוריים אחרים של יום הערים העולמי.

מקור: מרכז התיאום בשנגחאי של יום ערי העולם / Shanghai Coordination Center of World Cities Day





למידע נוסף: Ms. Liu, Tel: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.