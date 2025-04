SASETY – Croissance soutenue en 2024

SASETY , l’expert européen des services SASE et Cybersécurité managée, a bouclé son bilan annuel 2024 sur une dynamique de croissance forte, marquée par une consolidation de son portefeuille client, une expansion européenne et un positionnement renforcé autour d’une cybersécurité intégrée, proactive et accessible.

Des solutions complémentaires pour faire face à des menaces toujours plus avancées

En réponse à l’évolution rapide des cybermenaces, SASETY a renforcé ses offres autour de trois piliers technologiques complémentaires :

CATO Networks, pour une sécurité et une connectivité réseau unifiées dans le cloud via l’architecture SASE

Silverfort, pour une protection dynamique et contextuelle des identités et des accès

Pentera, pour l’automatisation des tests de pénétration et l’anticipation des failles avant leur exploitation

Ces solutions, mises en œuvre et opérées par les équipes de SASETY, permettent aux organisations de toutes tailles de construire une posture de sécurité robuste, continue et mesurable.

Jérôme Beaufils, Président de SASETY :

« Face à l’accélération des menaces en 2024 nous avons aidé nos clients à bâtir des stratégies de cybersécurité plus agiles, cohérentes et opérationnelles. L’association de CATO Networks, Silverfort et Pentera, orchestrée par nos équipes, permet à nos clients de disposer d’une vision consolidée de leur posture, de mécanismes de contrôle automatisés et d’une capacité de remédiation en temps réel.»

Une mission d’accompagnement technologique et humain

SASETY poursuit sa mission : simplifier la cybersécurité et l’aligner sur les enjeux métiers. Au-delà du déploiement technologique, l’entreprise s’est attachée à outiller et former les équipes IT de ses clients, pour qu’elles gagnent en autonomie, tout en bénéficiant d’un soutien opérationnel constant.

« Nous construisons une relation de proximité avec nos clients, en leur apportant à la fois notre expertise et des réponses concrètes à leurs besoins. Nous partageons notre savoir-faire et les accompagnons dans l’appropriation des outils. En opérant à leurs côtés, nous les aidons à renforcer leur maturité tout en leur laissant la main. L’efficacité repose autant sur la technologie que sur la capacité des équipes à en tirer le meilleur. » ajoute Jérôme Beaufils.

Des résultats à la hauteur de la promesse

En 2024, SASETY a réalisé une croissance de 110% de son chiffre d’affaires et étendu sa présence au Benelux et au Portugal, confortant sa position d’acteur de référence sur le marché européen. La société accompagne désormais plus de 60 organisations, dont des ETI, Grands Comptes et organismes publics, dans des secteurs critiques comme la santé, les transports, l’industrie, l’énergie et l’éducation.

Avec à un carnet de commandes supérieur à 12 M€ et des projets à forte valeur ajoutée, SASETY confirme sa trajectoire de croissance et son ambition : accompagner en proximité et dans la durée les organisations qui souhaitent prendre le contrôle de leur cybersécurité.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.