CYBERESIST et ITS INTEGRA annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la cybersécurité des entreprises

CYBERESIST, acteur innovant de l’audit de cybersécurité automatisé, annonce aujourd’hui un partenariat stratégique avec ITS INTEGRA, infogéreur et opérateur cloud ultra-sécurisé de référence. Ce partenariat vise à renforcer la protection des entreprises face aux cybermenaces croissantes en intégrant la plateforme avancée d’audit de cybersécurité de CYBERESIST aux services managés de sécurité de ITS INTEGRA.

Grâce à cette collaboration, ITS INTEGRA pourra offrir à ses clients une évaluation continue et automatisée de leur posture de cybersécurité, leur permettant ainsi d’identifier et de corriger les vulnérabilités de manière proactive. La plateforme CYBERESIST, basée sur les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et d’automatisation, s’intègre parfaitement à l’offre MSSP d’ITS INTEGRA, garantissant ainsi une surveillance et une amélioration constantes de la sécurité des infrastructures IT.

« Nous sommes ravis de nous associer à ITS INTEGRA, un acteur majeur reconnu pour son expertise en infogérance et en sécurité cloud. Ce partenariat va permettre aux entreprises de bénéficier d’une approche plus efficace et réactive en matière de cybersécurité. », déclare Fabien TAVERNIER, Président de CYBERESIST.

« La cybersécurité est un enjeu stratégique pour nos clients. En intégrant la technologie de CYBERESIST à notre offre MSSP, nous renforçons notre engagement à leur fournir des services de sécurité toujours plus performants et adaptés aux menaces actuelles. Les formations ont d’ores et déjà démarré, afin que nous puissions rapidement tirer profit de notre instance dédiée, en toute autonomie. », ajoute Jan GABRIEL, Directeur Alliances & Marketing de ITS INTEGRA.

Ce partenariat marque une avancée significative dans la protection des systèmes d’information des entreprises, leur offrant un niveau de sécurité optimisé et une réponse rapide aux nouvelles cybermenaces.

