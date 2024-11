Creatio dévoile la version «Energy», marquant une nouvelle ère de l'automatisation des entreprises

Cette version redéfinit la façon dont le no-code et l'IA, pris ensemble, aident les entreprises à atteindre une efficacité des employés

BOSTON, MA, UNITED STATES, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio , fournisseur mondial d'une plateforme no-code permettant d'automatiser les flux de travail et la gestion de la relation client (CRM) avec un degré de liberté maximal, a dévoilé aujourd'hui sa version la plus innovante à ce jour - Creatio Energy 8.2 - au cours d'un événement en ligne dynamique. Ce lancement marque une nouvelle ère de l'automatisation, où l'IA et le no-code établissent ensemble une norme de marché moderne, offrant une vitesse, une agilité et une autonomie sans précédent, ainsi qu'une augmentation remarquable de la productivité.Les entreprises sont souvent dépassées par le coût et la complexité des applications SaaS traditionnelles, qui sont lentes à mettre en œuvre, trop complexes et dont les taux d'adoption sont faibles. En revanche, Creatio « Energy » annonce une nouvelle ère de logiciels d'entreprise - fondés sur le no-code et l'IA - qui apportent une plus grande valeur économique, offrent des expériences utilisateur attrayantes et remplacent les formulaires et les données statiques par des invites conversationnelles qui permettent d'obtenir des informations approfondies. Cette nouvelle approche permet aux entreprises de réaliser des gains de productivité allant jusqu'à 80 % pour les rôles clés des travailleurs de la connaissance, débloquant ainsi de nouveaux niveaux d'efficacité.«Avec le lancement d' " Energy ", Creatio continue de bouleverser le paysage de l'automatisation des entreprises grâce au no-code et à l'IA », a déclaré Katherine Kostereva, PDG de Creatio. «Cette version combine l'IA agentique, générative et prescriptive avec nos outils no-code, ce qui permet aux technologues d'entreprise d'innover et d'optimiser les opérations comme jamais auparavant. Creatio Copilot offre une architecture d'IA unifiée avec un ensemble robuste de capacités d'IA les plus récentes, le tout facilement configuré avec des outils no-code et prêt à l'emploi dès le premier jour. »«Grâce à la technologie moderne de Creatio, nous avons pu créer de la valeur très rapidement, augmenter la productivité du front-office, accroître la taille moyenne des commandes et rationaliser nos processus commerciaux, le tout sans avoir besoin de ressources informatiques et de développement », ajoute Jim Slomka, Chief Revenue Officer chez BSN Sports et client de Creatio.Selon le rapport Forrester de septembre 2024, The Four Agreements of Modern Business Apps (Les quatre accords des applications professionnelles modernes), «l'IA est la force qui marque le plus clairement la nouvelle ère à venir des applications d'entreprise. Pour survivre - et même prospérer - dans cette nouvelle ère, les fournisseurs doivent réimaginer les applications d'entreprise afin d'offrir de plus grands flux de valeur. Elles doivent devenir véritablement intelligentes, dynamiques, adaptables et composables, être alimentées par des plateformes cloud et offrir l'IA, le low-code et des places de marché. »Principales caractéristiques et améliorations de Creatio Energy 8.2 :Développement des compétences en IA no-code : Creatio Copilot prend désormais en charge les compétences d'IA, qui sont les éléments constitutifs permettant à Copilot d'exécuter des tâches intelligentes spécifiques. Grâce aux outils no-code de Creatio, les utilisateurs peuvent créer sans effort de nouvelles compétences d'IA en utilisant le langage naturel, sans avoir à coder. Cela rend l'IA accessible à tous les employés, quelle que soit leur expertise technique. Energy ajoute également plus de 80 nouvelles fonctionnalités no-code afin d'améliorer encore la productivité no-code.L'IA unifiée, agentive, générative et prescriptive : Creatio Copilot présente également un nouveau centre de commande de l'IA qui intègre les trois types d'IA - prescriptive, générative et agentive - dans une seule et même plateforme. Cette approche unifiée permet aux entreprises de concevoir, de déployer et d'affiner les compétences en matière d'IA sans avoir besoin d'une expertise technique spécialisée.Un CRM moderne avec des compétences d'IA pré-intégrées : La nouvelle version intègre de manière transparente plus de 20 compétences d'IA préconfigurées dans les processus de vente, de marketing et de service client, permettant une automatisation intelligente qui réduit les frictions, augmente l'efficacité et améliore l'engagement des clients. Cette liste évoluera rapidement car de nouvelles compétences en IA seront publiées rapidement par Creatio et son écosystème de partenaires. Energy ajoute également plus de 100 nouvelles améliorations aux processus CRM afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de favoriser une plus grande automatisation.Adoption accélérée : Contrairement aux plateformes d'IA traditionnelles qui imposent des frais cachés et des coûts complexes de licence ou d'utilisation, Creatio « Energy » accélère l'adoption par les utilisateurs en incluant l'IA de pointe dans sa licence logicielle de base, offrant ainsi une structure de coûts claire et prévisible pour les organisations qui développent leurs investissements dans l'IA. Le centre de commande de l'IA fournit des outils qui permettent aux administrateurs d'avoir une visibilité totale sur l'adoption des compétences d'IA, y compris la possibilité de suivre la consommation et les utilisateurs de chaque compétence d'IA.Ensemble, Creatio Energy représente un changement de modèle pour le no-code, dépassant le stade du simple ensemble d'outils pour la création d'applications pour devenir un cocréateur intelligent qui collabore activement avec les utilisateurs. En intégrant l'IA à chaque étape du développement d'une application, Creatio permet aux entreprises d'accélérer leurs cycles d'innovation, d'améliorer l'expérience client et d'accélérer le délai de rentabilité. Cette transformation permet aux entreprises de réimaginer ce qui est possible, ce qui leur permet de rester à la pointe de la technologie.Pour en savoir plus sur Creatio Copilot et visionner l'enregistrement de la présentation, veuillez cliquer sur le lien suivant Demander une démonstration en direct pour découvrir la nouvelle version de Creatio.À propos de CreatioCreatio est un fournisseur mondial d'une plateforme no-code permettant d'automatiser les flux de travail et la gestion de la relation client (CRM) avec un degré de liberté maximal. Des millions de flux de travail sont lancés quotidiennement sur notre plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. L'attention portée à nos clients et à nos partenaires fait partie intégrante de l'ADN de Creatio.Pour plus d'informations, veuillez consulter les exemples de scénarios suivants ou visiter le site www.creatio.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.