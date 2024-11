Creatio prezentuje „Energy”, inicjując nową erę automatyzacji dla firm

Nowy produkt redefiniuje sposób, w jaki technologia no-code i sztuczna inteligencja przyczyniają się do skrócenia czasu na osiągnięcie pierwszych korzyści

BOSTON, MA, UNITED STATES, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- W dniu dzisiejszym Creatio , światowy dostawca platformy no-code do automatyzacji przepływów pracy i CRM z maksimum swobody, opublikował informacje na temat najnowocześniejszej dotąd wersji produktu – Creatio Energy 8.2 – w trakcie dynamicznego wydarzenia online. Wprowadzenie tego rozwiązania rozpoczyna nową erę automatyzacji, w której sztuczna inteligencja i technologia no-code wspólnie wyznaczają nowoczesne standardy rynkowe, zapewniając bezprecedensową szybkość, zwinność biznesową, autonomię i znaczny wzrost produktywności.Firmy często bywają przytłoczone kosztami i złożonością tradycyjnych aplikacji SaaS. Ich implementacja przebiega zbyt wolno, są przesadnie skomplikowane i mają niski współczynnik adopcji użytkowników. W przeciwieństwie do nich Creatio „Energy” stanowi wyznacznik nowej ery oprogramowania korporacyjnego bazującego na technologiach no-code i SI. Oferuje wyższą wartość ekonomiczną oraz intuicyjną obsługę, dzięki zastąpieniu statycznych formularzy i danych promptami, które zapewniają dostęp do całej gamy użytecznych informacji. To nowe podejście przekłada się na nawet 80-procentowy wzrost produktywności na kluczowych stanowiskach, umożliwiając osiągnięcie nowych poziomów wydajności.Według słów Katherine Kosterevy, CEO Creatio: „Wypuszczając Energy na rynek, Creatio wprowadza kolejną rewolucję w branży usług automatyzacji dla firm z wykorzystaniem technologii no-code i SI. Rozwiązanie łączy w sobie możliwości autonomicznej, generatywnej i preskryptywnej SI z naszymi własnymi narzędziami no-code, umożliwiając technologom biznesowym wdrażanie niespotykanych dotąd innowacji i optymalizacji działań operacyjnych. Creatio Copilot oferuje zunifikowaną architekturę SI, zapewniając solidny zestaw najnowszych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które można z łatwością skonfigurować z wykorzystaniem narzędzi no-code i które są od razu gotowe do użytku”.Jim Slomka, Chief Revenue Officer w BSN Sports i klient Creatio, dodaje: „Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych od Creatio byliśmy w stanie błyskawicznie osiągnąć wartość dodaną, poprawić produktywność front-office, zwiększyć średnią wielkość zamówienia i usprawnić nasze procesy handlowe – wszystko to bez konieczności angażowania zasobów informatycznych i programistycznych”.Według raportu Forrester z września 2024 r., The Four Agreements of Modern Business Apps, „sztuczna inteligencja jest siłą, która w sposób najbardziej wyraźny wyznacza nadchodzącą nową erę aplikacji biznesowych. Aby przetrwać – a nawet prosperować – w obliczu nowej ery, dostawcy oprogramowania muszą na nowo opracować aplikacje biznesowe, by oferowały większy strumień wartości. Muszą charakteryzować się realną inteligencją, dynamiką, adaptowalnością i modułowością. Ponadto, muszą działać na platformach w chmurze, wykorzystywać SI i technologię low-code oraz zapewniać dostęp do rynku aplikacji”.Kluczowe cechy, funkcje i ulepszenia Creatio „Energy” 8.2:Tworzenie AI Skills przy użyciu no-code: Creatio Copilot obsługuje teraz AI Skills (umiejętności sztucznej inteligencji). Są to elementy bazowe, które umożliwiają narzędziu wykonywanie określonych zadań inteligentnych. Dzięki narzędziom Creatio wykorzystującym technologię no-code użytkownicy mogą bez wysiłku tworzyć nowe AI Skills za pomocą języka naturalnego, bez konieczności napisania choćby linijki kodu. Dzięki temu wszyscy pracownicy mogą korzystać z technologii SI, bez względu na posiadaną wiedzę techniczną. „Energy” wprowadza również ponad 80 nowych ulepszeń funkcjonalności no-code, aby jeszcze bardziej zwiększyć produktywność pracy z tą technologią.Połączenie autonomicznej, generatywnej i preskryptywnej SI: Creatio Copilot wprowadza również funkcję AI Command Center (centrum dowodzenia sztuczną inteligencją), która integruje trzy rodzaje SI – autonomiczną, generatywną i preskryptywną – w ramach jednej platformy. To ujednolicone podejście daje firmom możliwość projektowania, wdrażania i udoskonalania AI Skills bez specjalistycznej wiedzy technicznej.Nowoczesny system CRM z wbudowanymi AI Skills: Nowa wersja oprogramowania płynnie integruje ponad 20 wstępnie skonfigurowanych umiejętności sztucznej inteligencji w procesach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, umożliwiając inteligentną automatyzację, która eliminuje trudności, zwiększa wydajność i poprawia zaangażowanie klientów. Lista ta będzie dynamicznie ewoluować za sprawą nowo publikowanych AI Skills przygotowywanych przez Creatio i ekosystem partnerów spółki. „Energy” wprowadza również ponad 100 ulepszeń procesów CRM poprawiających wygodę obsługi i przyczyniających się do jeszcze bardziej kompleksowej automatyzacji procesów.Szybsze wdrażanie: W przeciwieństwie do tradycyjnych platform wykorzystujących SI, które narzucają ukryte opłaty i stosują skomplikowane zasady rozliczania kosztów za licencje lub użytkowanie, Creatio „Energy” znacznie przyspiesza proces wdrażania użytkowników dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii SI już w podstawowej wersji licencji na oprogramowanie. Oferuje przejrzystą i łatwą do oszacowania strukturę kosztów, co docenią organizacje planujące zwiększać skalę inwestycji w sztuczną inteligencję. Centrum sterowania „AI Command Center” zapewnia narzędzia, które umożliwiają administratorom pełny wgląd w implementację AI Skills, z uwzględnieniem takich szczegółów jak wykorzystanie oraz liczba użytkowników poszczególnych umiejętności SI.Reasumując, Creatio „Energy” odzwierciedla fundamentalną zmianę w sposobie wykorzystania technologii no-code, wykraczając poza ramy zwykłego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji i stając się inteligentnym współtwórcą, który aktywnie współdziała z użytkownikami. Poprzez integrację SI na każdym etapie procesu opracowywania aplikacji, Creatio umożliwia organizacjom szybsze wdrażanie innowacji, poprawę poziomu satysfakcji klienta i szybsze uzyskiwanie pierwszych korzyści. Pozwala to firmom całkowicie zmienić wyobrażenie o tym, co w ogóle jest możliwe i pozostawić konkurencję w tyle.Aby dowiedzieć się więcej o Creatio „Energy” i obejrzeć nagranie z prezentacji, odwiedź tę stronę Umów demo , by poznać możliwości nowego produktu Creatio.O CreatioCreatio to światowy dostawca platformy no-code do automatyzacji przepływów pracy i CRM z maksimum swobody. Każdego dnia tysiące klientów w stu krajach świata uruchamiają miliony przepływów pracy za pośrednictwem naszej platformy. Prawdziwa troska o klientów i partnerów jest integralną częścią DNA Creatio.Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi przykładami lub odwiedź stronę www.creatio.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.