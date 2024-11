Creatio presenta el lanzamiento de “Energy”, que marca una nueva era en la automatización empresarial

El lanzamiento redefine cómo el no-code y la IA a lograr un tiempo de creación de valor y una eficiencia de los empleados sin precedentes.

BOSTON, MA, UNITED STATES, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio , proveedor global de una plataforma no-code para automatizar flujos de trabajo y CRM con un grado máximo de libertad, ha presentado hoy su lanzamiento más innovador hasta la fecha, Creatio Energy 8.2, durante un dinámico evento en línea. Este lanzamiento marca una nueva era de automatización, en la que la IA y el no-code establecen conjuntamente un estándar de mercado moderno, ofreciendo una velocidad, agilidad y autonomía sin precedentes, y un notable aumento de la productividad.A menudo, las empresas se ven abrumadas por el coste y la complejidad de las aplicaciones SaaS tradicionales, que son lentas de implementar, están sobredimensionadas y tienen bajas tasas de adopción. Por el contrario, Creatio “Energy” anuncia una nueva era de software empresarial, construido sobre no-code e IA, que ofrece un mayor valor económico, proporciona experiencias de usuario atractivas y sustituye los formularios estáticos y los datos por indicaciones conversacionales que impulsan conocimientos profundos. Este nuevo enfoque permite a las empresas obtener ahorros de productividad de hasta el 80% para las funciones clave de los trabajadores del conocimiento, desbloqueando nuevos niveles de eficiencia.“Con el lanzamiento de 'Energy', Creatio continúa revolucionando el panorama de la automatización empresarial con no-code e IA”, afirma Katherine Kostereva, CEO de Creatio. El lanzamiento combina IA agéntica, generativa y prescriptiva con nuestras herramientas no-code, lo que permite a los tecnólogos empresariales innovar y optimizar las operaciones como nunca. Creatio Copilot ofrece una arquitectura de IA unificada con un sólido conjunto de las últimas capacidades de IA, todo ello fácilmente configurable con herramientas no-code y listo para usar desde el primer día”.“Con la moderna tecnología de Creatio, hemos sido capaces de obtener valor extremadamente rápido, impulsar la productividad del front-office, aumentar el tamaño medio de los pedidos y agilizar nuestros procesos comerciales, todo ello sin necesidad de recursos de TI y desarrollo”, añade Jim Slomka, Jefe de Ingrsos de BSN Sports y cliente de Creatio.Según el informe de Forrester de septiembre de 2024, Los cuatro acuerdos de las aplicaciones empresariales modernas, “la IA es la fuerza que marca más claramente la nueva era de las aplicaciones empresariales que se avecina. Para sobrevivir, e incluso prosperar, en esta nueva era, los proveedores deben reimaginar las aplicaciones empresariales para ofrecer mayoresflujos de valor. Deben ser realmente inteligentes, dinámicas, adaptables y componibles, estar impulsadas por plataformas en la nube y ofrecer IA, low-code y mercados”.Principales características y mejoras de Creatio Energy 8.2:Desarrollo no-code de habilidades de IA: Creatio Copilot ahora admite habilidades IA, que son los bloques de construcción que permiten a Copilot ejecutar tareas inteligentes específicas. Con las herramientas no-code de Creatio, los usuarios pueden crear sin esfuerzo nuevas habilidades de IA utilizando el lenguaje natural, sin necesidad de codificación. Esto hace que la IA sea accesible a todos los empleados, independientemente de sus conocimientos técnicos. Energy también añade más de 80 nuevas funciones no-code para mejorar aún más la productividad.IA generativa, prescriptiva y agéntica unificada: Creatio Copilot también presenta un nuevo centro de mando de IA que integra los tres tipos de IA (prescriptiva, generativa y agéntica) en una única plataforma. Este enfoque unificado proporciona a las organizaciones la capacidad de diseñar, desplegar y perfeccionar habilidades de IA sin conocimientos técnicos especializados.CRM moderno con habilidades de IA preconfiguradas: La nueva versión integra a la perfección más de 20 habilidades de IA preconfiguradas en los procesos de ventas, marketing y atención al cliente, lo que permite una automatización inteligente que reduce la fricción, aumenta la eficiencia y mejora el compromiso del cliente. Esta lista evolucionará rápidamente a medida que Creatio y su ecosistema de socios publiquen nuevas habilidades de IA. Energy también añade más de 100 nuevas mejoras a los procesos de CRM para mejorar la experiencia del usuario e impulsar una mayor automatización.Adopción acelerada: A diferencia de las plataformas de IA tradicionales que imponen tarifas ocultas y complejos costes de licencia de usuario o de uso, Creatio "Energy" acelera la adopción por parte de los usuarios al incluir la IA de vanguardia como parte de su licencia de software base, proporcionando una estructura de costes clara y predecible para las organizaciones que escalan sus inversiones en IA. AI Command Center proporciona herramientas que permiten a los administradores tener una visibilidad completa de la adopción de las habilidades de IA, incluida la capacidad de realizar un seguimiento del consumo y los usuarios de cada habilidad de IA.En conjunto, Creatio Energy representa un cambio de paradigma para no-code, ya que deja de ser un mero conjunto de herramientas para crear aplicaciones para convertirse en un cocreador inteligente que colabora activamente con los usuarios. Al integrar la IA en todas las fases del desarrollo de aplicaciones, Creatio permite a las organizaciones acelerar sus ciclos de innovación, mejorar las experiencias de los clientes y acelerar la obtención de valor. Esta transformación permite a las empresas reimaginar lo que es posible, posicionándolas para mantenerse a la vanguardia.Para obtener más información sobre Creatio Copilot y ver la grabación de la presentación, siga el enlace Solicite una demostración en vivo para explorar la nueva versión de Creatio.Acerca de CreatioCreatio es un proveedor global de una plataforma no-code para automatizar flujos de trabajo y CRM con un grado máximo de libertad. Millones de flujos de trabajo son lanzados en nuestra plataforma diariamente en 100 países por miles de clientes. El interés genuino por nuestros clientes y socios es una parte definitoria del ADN de Creatio.Para obtener más información, consulte los siguientes ejemplos o visite www.creatio.com

