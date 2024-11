CBP recuerda al público viajero sobre artículos agrícolas prohibidos para las próximas festividades del Día de Los Muertos

SAN DIEGO, — Mientras la comunidad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se prepara para la próxima celebración del Día de los Muertos, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) están informando a los viajeros sobre artículos agrícolas específicos que se usan comúnmente en las festividades cuya entrada no está permitida a Estados Unidos. Estos artículos tienen el potencial de albergar plagas y enfermedades dañinas, incluido el huanglongbing de los cítricos. Huanglongbing, comúnmente conocido como HLB o enverdecimiento de los cítricos, o enfermedad del Dragón amarillo, es una enfermedad bacteriana que puede afectar a casi todas las variedades de cítricos y algunas plantas ornamentales, incluido el jazmín naranja. Si no se controla, este patógeno representa una grave amenaza para la industria de los cítricos en los Estados Unidos. La primera detección de esta dañina enfermedad de las plantas se produjo en 2005 en el condado de Miami-Dade, Florida. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., el huanglongbing se encuentra entre las enfermedades de los cítricos más graves a nivel mundial. Desafortunadamente, actualmente no existe cura para esta enfermedad, que provoca la muerte de los árboles de cítricos y reduce significativamente la producción de cítricos. Muchas comunidades fronterizas celebran el Día de los Muertos creando altares o monumentos conmemorativos para rendir homenaje a las vidas de personas queridas o figuras notables que han fallecido. Las flores más utilizadas para estos monumentos son las caléndulas de color amarillo y naranja vibrantes, junto con vegetación ornamental como Murraya o jazmín naranja. Murraya es una planta huésped del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama, un insecto que puede portar la bacteria que causa el huanglongbing y, por lo tanto, tiene prohibido ingresar a los EE. UU. Las frutas cítricas prohibidas son las siguientes: naranjas, pomelos, mandarinas, naranjas agrias y limas dulces. Además, otras frutas que se disfrutan comúnmente y que también están restringidas incluyen las guayabas, los mangos, los melocotones y las granadas. Además de estos frutos, está prohibida la importación de plantas de tomate y pimiento procedentes de México. Esta restricción se implementó en noviembre de 2019 para ayudar a prevenir la propagación del virus del fruto rugoso marrón del tomate, que puede provocar una pérdida grave de frutos en los cultivos de tomate y pimiento. No declarar artículos agrícolas prohibidos puede resultar en multas. Las sanciones por artículos agrícolas prohibidos y no declarados varían desde 500 dólares por importación personal hasta 250,000 dólares por importación comercial.



Para comprender mejor cómo los viajeros pueden salvaguardar la industria agrícola de Estados Unidos y evitar la importación de artículos prohibidos, deben consultar el documento "Traer alimentos a los EE. UU." y las páginas web “¿Puedo traerlo?” ubicadas en: 1. Viajes – Para visitantes internacionales – Traer alimentos a los EE. UU. – (cbp.gov) 2. ¿Puedo traerlo? - ¡No empaques una plaga! Campaña Viajeros | DPI - FDACS (dontpackapest.com) Siga al Director de la Oficina de Campo de CBP en San Diego en @DFOSanDiegoCA para obtener noticias de última hora, eventos actuales, historias de interés humano y fotografías.



