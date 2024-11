La Elecciones Presidenciales del 2024 serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, October 31 - For Immediate Release: Thursday, October 31, 2024 Los recursos gratuitos de aprendizaje del inglés disponibles en las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery serán otro tema de discusión ROCKVILLE, Md., 31 de octubre del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el Dr. Gilberto Zelaya, oficial de participación comunitaria e información pública de la Junta Electoral del Condado de Montgomery; y Febe Huezo, especialista en servicios de alcance comunitario de las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery (MCPL). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, primero de noviembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial iniciará destacando las elecciones generales del 5 de noviembre. El portavoz de la Junta Electoral del Condado de Montgomery proveerá información sobre los horarios de los recintos electorales, y destacará la importancia de crear un plan de voto. Si no está registrado para votar, todos los residentes elegibles en Maryland pueden registrarse durante el día de las elecciones del 5 de noviembre. Para aquellos que ya están registrados en Maryland, pueden verificar su registro de votante visitando la página maryland.gov o enviando un mensaje de texto con la palabra CHECK al 77788. El Dr. Zelaya brindará todos los detalles. La edición radial concluirá con detalles sobre los recursos gratuitos de aprendizaje del inglés que ofrecen las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery (MCPL, por sus siglas en inglés). MCPL invita a la comunidad a participar de los próximo talleres en español a realizarse en la Biblioteca Pública de Long Branch el 12 de noviembre y el 17 de diciembre, ambos de 6 a 7:30 p.m. MCPL brindará detalles sobre los recursos para aprender inglés disponible en todos los niveles que incluyen libros con ejercicios de gramática, cursos en línea, clubs de conversación en varias bibliotecas públicas, tutoría en línea y mucho más. El Registro a los talleres en necesario. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-387

Media Contact:

Release ID: 24-387Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.