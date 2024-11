اختيار شركة Hisense شريكاً لكأس العالم للأندية FIFA Club World Cup 2025™

شانغهاي, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأدوات المنزلية، عن تعاقدها رسمياً مع كأس العالم للأنديةFIFA Club World Cup™ ، خلال فعالية أقيمت في برج شنغهاي بحضور Gianni Infantino، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA؛ وMattias Grafström، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA؛ و Jia Shaoqian، رئيس مجلس إدارة شركة Hisense.

وقال Gianni Infantino، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، في معرض تعليقه على هذه الخطوة: "يسرّنا أن نرحّب بشركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في السوق، شريكاً رسمياً لكأس العالم للأندية FIFA Club World Cup 2025™. يتوافق التزام Hisense بالابتكار والتكنولوجيا مع رؤيتنا لهذه البطولة، التي ستجمع بين أفضل 32 فريقاً من جميع أنحاء العالم للاحتفاء بلعبتنا التي ستُحدث ثورة في عالم كرة القدم داخل الأندية".

وأردف قائلاً: "ستوفر هذه الشراكة للمشجعين طرقاً مميزة للتفاعل مع البطولة، من داخل الملعب وخارجه، فضلاً عن إرساء قاعدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار للنهوض بكأس العالم للأندية FIFA Club World Cup™".

هذا وسيجمع كأس العالم للأندية FIFA Club World Cup 2025™ بين أفضل 32 نادياً في العالم كل أربعة أعوام. وستوفر هذه النسخة الافتتاحية منصة رائعة لشركة Hisense لنشر علامتها التجارية بين عشاق الرياضة الأكثر شعبية في العالم وعرض تقنياتها المتطورة، لا سيما أجهزة التلفزيون الخاصة بها، التي يتم عرضها بشكل بارز طوال فترة البطولة.

من جانبه، قال Jia Shaoqian، رئيس مجلس إدارة شركة Hisense: "نفخر باختيارنا شريكاً رسمياً لكأس العالم للأندية FIFA Club World Cup 2025™. فهذه البطولة تُعد منافسة بين أفضل الأندية في القارات الست وتمثل حواراً بين الأبطال ومعركة للتميز من الدرجة الأولى. وهذا يتوافق تماماً مع سعي Hisense لتعزيز روح البطولة وتحقيق أحدث أهداف الشركة المتمثلة في بناء مؤسسة وعلامة تجارية عالمية المستوى".

وأضاف: "بصفتها شركة رائدة في مجال تصنيع أجهزة التلفزيون المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، تتطابق سلسلة هذه الأجهزة التي أطلقتها Hisense مؤخراً بشكل مثالي مع كأس العالم للأندية FIFA Club World Cup™. ويُعد الأساس التكنولوجي لتلفزيون Hisense المدعوم بالذكاء الاصطناعي نموذج Xinghai الكبير الذي تم تطويره بشكل مستقل والذي يدعم التحسينات الذكية المستمرة عبر فئات الأجهزة المختلفة، ما يعزز بشكل كبير تجربة المستخدم والقدرة التنافسية في السوق. وستقدم Hisense، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، كأس العالم للأندية Club World Cup™ للجماهير العالمية بأفضل صورة".

وتهدف Hisense من خلال هذه الخطوة إلى بناء مؤسسة وعلامة تجارية عالمية المستوى مع التركيز على الأصول الرياضية رفيعة المستوى. ومن خلال شراكتها مع كأس العالم للأندية FIFA Club World Cup 2025™، تعمل الشركة على تطوير استراتيجية التسويق الرياضي الخاصة بها وتوسيع نطاق وصولها العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Hisense كانت شريكاً عالمياً لكأس العالم لكرة القدم FIFA World Cup™ لمرتين متتاليتين ولكأس الأمم الأوروبية UEFA European ثلاث مرات. وتواصل الشركة الابتكار عبر خطوط إنتاجها، بما في ذلك جهاز تلفزيون مقاس 100 بوصة مزود بشريحة جودة الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة المنزلية الذكية المترابطة من خلال منصة ConnectLife الخاصة بها.

لمحة عن شركة Hisense

تُعدّ Hisense علامة تجارية رائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ووفقاً لشركة Omdia، احتلت Hisense المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى من حيث أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، وهي تعمل في أكثر من 160 دولة.

لمشاهدة الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07595008-6a1e-4083-a5eb-9ea0f31eff74

جهات الاتصال:

البريد الإلكتروني: henru.vandermerwe@hisense.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.