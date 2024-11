Fibergrate Structures Fait L'acquisition de TMP CONVERT, pour Développer ses Solutions de D'aménagement Extérieur

DALLAS, TX, UNITED STATES, November 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Fibergrate Structures, l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de matériaux de construction alternatifs, de terrasses de toit, d'étanchéité, de drainage et de joints de dilatation pour les solutions industrielles, commerciales, civiles et résidentielles, a acquis TMP Convert de Simandre-sur-Suran, en France, un fabricant de produits d’aménagement extérieur paysager. TMP Convert viendra compléter la gamme de marques, d'activités et de services à valeur ajoutée de Fibergrate Structures dans le monde entier.Tous les produits fournis par les différentes unités commerciales sont réputés pour leur durabilité supérieure, leur résistance à la corrosion, leur facilité d'installation et leurs faibles besoins d'entretien, ce qui les rend idéaux pour un large éventail d'applications. Les marques JOUPLASTet OCAPEde TMP Convert et l'étendue de leurs gammes s'aligneront sur l'offre de Bison Innovative Products, élargissant ainsi leur portée collective au sein de la communauté de l'architecture et du design paysager. Eric Breiner, président de Fibergrate Structures, a déclaré : « C'est une période passionnante pour notre activité Aménagement extérieur. L’association de TMP Convert et de Bison nous permettra de créer et de fabriquer une plateforme mondiale de produits de premier ordre pour les applications d'aménagement paysager résidentiel et commercial, au service des professionnels et des utilisateurs privés.Un soutien accru à la croissanceTMP Convert est et restera un leader des produits d'aménagement extérieur en France. Ses capacités de fabrication, ainsi que les relations actuelles de Fibergrate Structures avec les fournisseurs et les utilisateurs finaux en Amérique du Nord et en Europe, permettront à l'entreprise de connaître une croissance rapide et continue. Thierry Convert, Président de TMP Convert, qui restera à la tête de l'équipe de direction existante et accélérera la croissance en partenariat avec Bison et Fibergrate Structures a déclaré : « Notre équipe a construit une base de produits leaders de l'industrie et un statut privilégié en France. Nous sommes ravis de faire partie de Fibergrate Structures et d'étendre nos solutions au reste du monde tout en incorporant de nouveaux produits pour maintenir et développer notre position sur les marchés que nous desservons.Engagement envers les solutions d'ingénierieL'engagement de Fibergrate Structures envers l'innovation et l'excellence est au cœur de ses activités. TMP Convert s'aligne étroitement sur ces attributs et s'intégrera dans le vaste portefeuille de produits qui ont été conçus et développés pour mettre en œuvre des solutions répondant aux besoins spécifiques des clients du monde entier. Cet engagement continuera d'être soutenu par un réseau d'experts de l'industrie pour soutenir et communiquer directement avec les ingénieurs, les concepteurs, les installateurs et tous les besoins et demandes des utilisateurs finaux. Toutes les activités de Fibergrate Structures sont des solutions axées sur la construction d'un monde durable.Fibergrate Composite Structures est ravi d'intégrer TMP Convert à sa famille d'entreprises et se réjouit à l'idée d'établir des relations solides et durables avec ses partenaires commerciaux actuels.À propos de Fibergrate StructuresFibergrate Structures, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, possède plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie de la fabrication de matériaux composites. Il s'agit de la société mère et du fournisseur de services commerciaux partagés de Fibergrate Composite Structures (principal fabricant de caillebotis et de profils structurels en plastique renforcé de fibre de verre ou FRP), de Bison Innovative Solutions (principal fabricant de plots réglables et de solutions de revêtement composite), d' USL Structural Protection (principal fabricant de solutions d'étanchéité, de joints de dilatation et de drainage de ponts) et de Fibregrid Safety Solutions (distributeur de matériaux antidérapants et de sécurité pour le commerce en ligne). Les produits de l'entreprise sont largement utilisés dans des secteurs tels que le traitement chimique, les centres de données, l'eau et les eaux usées, l'alimentation et les boissons, les transports/routes/chemins de fer, le génie civil, les terrasses sur les toits, l’aménagement extérieur résidentielle en plein air et bien d'autres. Chacune des entreprises s'efforce de fournir des solutions pour répondre aux spécifications rigoureuses et en constante évolution des industries desservies.

