Fibergrate Structures adquiere TMP CONVERT Expandiendo Soluciones para Terrazas y Paisajismo

DALLAS, TX, UNITED STATES, October 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Fibergrate Structures, fabricante y proveedor global líder de materiales de construcción alternativos, terrazas en azoteas, impermeabilización de cubiertas de puentes, sistemas de drenaje y juntas de expansión para diseño industrial, comercial, civil y soluciones residenciales, ha adquirido TMP Convert de Simandre-sur-Suran, Francia, fabricante de productos para diseño de exteriores y paisajismo. TMP Convert se sumará a las marcas, empresas y servicios de valor agregado de Fibergrate Structures en todo el mundo.Todos los productos que brindan las múltiples unidades de negocio son reconocidos por su durabilidad superior, resistencia a la corrosión, fácil instalación y el bajo requerimiento de mantenimiento, haciéndolos ideales para una amplia gama de aplicaciones. Las marcas y variedad de líneas de JOUPLASTy OCAPEde TMP Convert se alinearán con la oferta de Bison Innovative Products , expandiendo el alcance colectivo dentro de la comunidad de diseño arquitectónico y de paisajismo. Eric Breiner, presidente de Fibergrate Structures declaró: “Este es un momento emocionante para nuestro negocio de Experiencias al Aire Libre. La fusión de TMP Convert y Bison nos permitirá crear y fabricar una plataforma global de productos de alto nivel para aplicaciones de paisajismos residenciales y comerciales, sirviendo a profesionales y aficionados.”Soporte Mejorado para el CrecimientoTMP Convert es y seguirá siendo una compañía líder en productos de paisajismo en Francia. Su capacidad de fabricación junto con las relaciones actuales con proveedores y clientes finales de Fibergrate Structures en Norte América y Europa posicionará a la compañía para un crecimiento rápido y continuo. Thierry Convert, presidente de TMP Convert, quien se quedará para liderar al equipo de liderazgo existente y acelerar el crecimiento en colaboración con Bison y Fibergrate Structures, dijo: “Nuestro equipo ha construido una base de productos líderes en la industria y una posición preferente dentro de Francia. Estamos emocionados por ser parte de Fibergrate Structures y expandir nuestras soluciones al resto del mundo, al mismo tiempo que incorporamos nuevos productos para mantener y crecer nuestra posición en el mercado al que servimos.”Comprometidos con el Diseño de SolucionesLa dedicación a la innovación y excelencia de Fibergrate Structures es la base de sus operaciones. TMP Convert se alinea directamente con estos atributos y encajará en el extenso portafolio de productos que se han diseñado y desarrollado para implementar soluciones y cumplir con las necesidades específicas de clientes alrededor del mundo. Este compromiso seguirá siendo respaldado por una red de expertos de la industria para apoyar y comunicarse directamente con ingenieros, diseñadores, instaladores y usuarios finales sobre cualquier necesidad o solicitud. Todas las empresas de Fibergrate Structures están enfocadas en soluciones para Construir un Mundo Duradero.Fibergrate Structures está entusiasmado por incorporar a TMP Convert a su familia de empresas y está comprometido en construir relaciones sólidas y duraderas con los socios comerciales actuales.Sobre Fibergrate StructuresFibergrate Structures con sede en Dallas, Texas, tiene más de 50 años de experiencia en la industria de fabricación de materiales compuestos. Es la empresa matriz y proveedor de servicios comerciales compartidos para Fibergrate Composite Structures (fabricante líder de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio/FRP o rejillas y perfiles estructurales de FRP), Bison Innovative Products (fabricante líder de pedestales ajustables de materiales compuestos y soluciones para terrazas), USL Structural Protection (fabricante líder de impermeabilización de cubiertas de puentes, juntas de expansión y soluciones de drenaje) y Fibregrid Safety Solutions (distribuidor en línea de materiales antiderrapantes y de seguridad). Los productos de la compañía son ampliamente utilizados en industrias como procesamientos químicos, centros de datos, agua potable y aguas residuales, alimentos y bebidas, transporte/carreteras/ferrocarriles, ingeniería civil, terrazas en azoteas, experiencias al aire libre en residenciales y muchos otros. Cada una de las empresas está enfocada en brindar soluciones para cumplir con las especificaciones exigentes y cambiantes de las industrias atendidas.

