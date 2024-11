Arquiteta Revela os Segredos para Transformar a Casa em um Refúgio Sofisticado de Bem-estar

Ambiente: Bangalô de luxo - Casa Cor Rio de Janeiro 2023 Impacto ambiental no design de interiores

A especialista em arquitetura de luxo Leila Dionizios compartilha dicas importantes para desenvolver um lar requintado e acolhedor.

Incluir plantas verdes, madeira e pedras naturais não apenas embeleza o ambiente, como também proporciona uma sensação de tranquilidade e diminui o estresse” — Arquiteta Leila Dionizios

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Com a agitação do cotidiano e a incessante busca por sucesso e satisfação, é fundamental encontrar um espaço para restaurar as energias e descansar. E não há nada melhor do que converter sua residência em um verdadeiro oásis de sofisticação e conforto.Para auxiliar nessa tarefa, a reconhecida expert em projetos residenciais de alto padrão Leila Dionizios revela suas dicas para construir um espaço que transmita serenidade e aconchego. De acordo com a arquiteta, o primeiro passo é apostar em uma decoração que reflita sua personalidade e preferências.Comece ao optar por móveis e objetos de boa qualidade que proporcionem conforto e beleza ao ambiente.A iluminação é igualmente essencial, pois pode gerar diferentes atmosferas e impactar o humor e o bem-estar dos habitantes. Cores como branco, bege e cinza claro são selecionadas por sua habilidade de aumentar a sensação de espaço e proporcionar uma atmosfera de tranquilidade.Essas tonalidades não apenas refletem a luz de maneira suave, mas também ajudam a criar um ambiente relaxante, perfeito para o descanso e a renovação após um dia corrido.“A iluminação suave e ajustável é essencial para gerar um ambiente acolhedor. Use luminárias que podem ser ajustadas e velas aromáticas para transformar qualquer lugar em um oásis de serenidade”, afirma a arquiteta de luxo Uma iluminação bem projetada, aliada a aromas relaxantes, é fundamental para o bem-estar. Leila sugere a adição de diferentes texturas para trazer profundidade e conforto aos espaços. Materiais como veludo, algodão e tapetes peludos são perfeitos para proporcionar uma experiência tátil agradável. Cortinas leves e almofadas fofas são elementos essenciais que ajudam a criar um ambiente acolhedor e convidativo.“Incluir plantas verdes, madeira e pedras naturais não apenas embeleza o ambiente, como também proporciona uma sensação de tranquilidade e diminui o estresse”, afirma Dionizios.Esses elementos trazem a essência da natureza para o interior da casa, criando um espaço revitalizante e e sereno. Reservar espaços específicos para relaxamento é fundamental para o bem-estar. Leila recomenda a criação de cantinhos serenos com cadeiras confortáveis e cobertores agradáveis.“Esses lugares são fundamentais para se desconectar do estresse cotidiano e favorecer a tranquilidade”, afirma.Por último, a manutenção da organização é essencial para um ambiente calmo. A arquiteta sugere o uso de soluções de armazenamento inteligentes e móveis, com compartimentos embutidos, para minimizar a bagunça e favorecer um espaço limpo e sereno.Com sua metodologia inovadora e sua especialização à frente de um escritório de arquitetura de luxo na Barra da Tijuca Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado, realizando diversos projetos de design de interiores e conquistando clientes e admiradores em todo o país.

