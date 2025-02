A Importância das Cores e Revestimentos na Criação de Ambientes Funcionais e Acolhedores

Especialista explica como a escolha certa de cores e revestimentos pode criar ambientes mais funcionais, confortáveis e alinhados ao bem-estar emocional.

O azul, por exemplo, transmite calma e serenidade, sendo ideal para quartos. Já o amarelo estimula a criatividade e é perfeito para áreas de trabalho” — Leila Dionizios

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, February 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Nos dias de hoje, a decoração de ambientes vai muito além da estética. Ela se tornou uma forma de expressão e de criar espaços que reflitam a personalidade e o estilo de vida dos moradores. Por isso, é fundamental considerar a contextualização do tema ao decorar um ambiente, levando em conta não apenas a beleza, mas também o conforto e a funcionalidade.A arquiteta Leila Dionízio, especialista em Arquitetura de Alto Padrão , compartilha insights valiosos sobre como transformar ambientes por meio de decisões conscientes.A psicologia das cores desempenha um papel fundamental na decoração, já que cada tonalidade evoca sensações específicas. “O azul, por exemplo, transmite calma e serenidade, sendo ideal para quartos. Já o amarelo estimula a criatividade e é perfeito para áreas de trabalho”, explica Leila Dionízio. A combinação de tons claros e escuros, aliada ao uso de revestimentos refletivos, pode ampliar a sensação de espaço e luminosidade, criando ambientes mais agradáveis e funcionais.A temperatura local e as condições climáticas também devem ser consideradas na escolha das cores e materiais. “Em climas quentes, recomendo o uso de tons claros e pastéis, como azul bebê e verde menta, que refletem a luz e ajudam a manter a frescura. Já em regiões mais frias, cores quentes, como vermelhos e laranjas, podem trazer aconchego”, destaca a arquiteta. Além disso, revestimentos respiráveis, como cerâmicas e tecidos naturais, contribuem para o conforto térmico, tornando os espaços mais funcionais.As cores da natureza, como verdes e azuis, estão em alta nas tendências de decoração. “Essas tonalidades trazem uma sensação de calma e conexão com o ambiente externo, criando espaços envolventes e confortáveis”, comenta Leila. Revestimentos térmicos e respiráveis, como madeira natural e pisos de bambu, também ganham destaque por sua capacidade de regular a temperatura e promover o bem-estar.Para garantir a escolha ideal, a arquiteta recomenda o teste de amostras. “A tonalidade de uma cor pode variar significativamente dependendo da iluminação do ambiente. Por isso, é essencial testar as amostras em diferentes partes da parede e observar como a luz natural e artificial influenciam a percepção da cor”, orienta. Além disso, a iluminação deve ser considerada: tons claros ampliam visualmente os espaços, enquanto cores escuras trazem intimidade e aconchego.A combinação de cores e revestimentos adequados é essencial para criar ambientes que sejam não apenas esteticamente agradáveis, mas também funcionais e acolhedores. “Ao planejar a decoração, é importante considerar como cada elemento contribui para o bem-estar e a harmonia do espaço”, finaliza Leila Dionízio.Com sua metodologia inovadora e sua especialização à frente de um escritório de arquitetura de luxo na Barra da Tijuca Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado, realizando diversos projetos de design de interiores e conquistando clientes e admiradores em todo o país.

