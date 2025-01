Varandas Gourmet de Alto Padrão: Como Transformar Espaços Externos em Refúgios de Luxo e Conforto

Aprenda a criar uma varanda goumert para ter um verdadeiro happy hour com a família e os amigos em casa!

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Para os moradores da Barra da Tijuca, Recreio e adjacências, a varanda gourmet deixou de ser um simples espaço externo e se tornou uma extensão da casa, onde luxo, conforto e sofisticação se encontram. A arquiteta Leila Dionízio, especialista em projetos residenciais de alto padrão , compartilha insights valiosos para quem deseja transformar esse ambiente em um verdadeiro refúgio de elegância e funcionalidade.O planejamento é o ponto de partida para qualquer projeto bem-sucedido. Segundo Leila, “a escolha do estilo de decoração deve refletir a personalidade dos moradores e o uso que será feito do espaço”. Estilos como o rústico, contemporâneo e minimalista estão em alta, mas a integração de elementos naturais, como madeira escura e tons neutros, pode adicionar um toque único e aconchegante. A distribuição do espaço também é crucial, com móveis versáteis, como mesas extensíveis e sofás confortáveis, garantindo que o ambiente seja funcional e convidativo para reuniões e jantares.A iluminação e a ventilação não podem ser negligenciadas. Luminárias pendentes e sistemas de toldos são essenciais para criar uma atmosfera íntima e garantir conforto em qualquer estação. “A ventilação natural é um elemento chave para manter o espaço fresco e agradável, especialmente em dias mais quentes”, explica Leila.Na hora de escolher os materiais, a durabilidade e a estética devem caminhar juntas. Porcelanato antiderrapante e madeira tratada são excelentes opções para o piso, enquanto revestimentos em pedra ou papel de parede vinílico podem adicionar texturas interessantes às paredes. Para os móveis, a arquiteta recomenda peças resistentes às intempéries, como alumínio ou fibra sintética, que combinam leveza e sofisticação.Elementos como jardins verticais e plantas em vasos decorativos trazem vida e frescor ao ambiente, enquanto uma churrasqueira de inox e um sistema de som integrado transformam a varanda em um local perfeito para entretenimento. “A tecnologia também pode ser uma grande aliada, com iluminação inteligente e controles via smartphone que garantem praticidade e modernidade”, destaca Leila.Para quem busca um toque extra de luxo, a inclusão de um SPA ou hidromassagem é um diferencial que eleva o ambiente a outro patamar. “Imagine relaxar em uma banheira de hidromassagem ao ar livre, com iluminação subaquática que cria uma atmosfera mágica”, sugere a arquiteta. Outra opção é a instalação de uma lareira externa ou aquecedores portáteis, que garantem conforto nos dias mais frios. Cortinas e toldos sofisticados completam o visual, oferecendo privacidade e proteção contra o sol.A personalização é a chave para criar uma varanda gourmet que seja uma extensão da personalidade dos moradores. Cores, texturas e objetos decorativos exclusivos, como cerâmicas artesanais ou peças vintage, podem transformar o ambiente em um reflexo único de quem você é. Além disso, a arquiteta destaca a importância de elementos sustentáveis, como painéis solares e jardins de ervas, que alinham luxo e responsabilidade ambiental.Com sua metodologia inovadora e sua especialização à frente de um escritório de arquitetura de luxo na Barra da Tijuca Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado, realizando diversos projetos de design de interiores e conquistando clientes e admiradores em todo o país.

