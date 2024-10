A Creatio revela o lançamento do 'Energy', marcando uma nova era de automatização empresarial

Juntas neste lançamento, Inteligência Artificial e tecnologia no-code, ajudam as empresas a alcançar valores inéditos de eficiência e time-to-value

BOSTON, MA, UNITED STATES, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio , um fornecedor global responsável pelo desenvolvimento de uma plataforma no-code, que automatiza fluxos de processo e CRM dando a máxima liberdade ao utilizador, revela hoje o seu lançamento mais inovador - Creatio Energy 8.2 - durante um envolvente evento online. Este lançamento marca um novo standard na era da automação, onde a Inteligência Artificial e o no-code se juntam para estabelecer um novo padrão de mercado, com entrega de velocidade, agilidade e autonomia sem precedentes, associada a um aumento notável da produtividade.As empresas encontram-se muitas vezes sobrecarregadas pelos custos e pela complexidade das aplicações SaaS tradicionais, de implementação morosa, excessivamente complexas e com baixas taxas de adesão. Por outro lado, o lançamento da Creatio "Energy" marca o início de uma nova era no software empresarial. Desenvolvido com tecnologia no-code e Inteligência Artificial, este lançamento proporciona uma experiência de utilizador mais envolvente, substituindo formulários e dados estáticos por interações conversacionais que geram insights valiosos e resultam num retorno superior do investimento. Esta nova abordagem permite às empresas obter ganhos de eficiência de até 80% em funções estratégicas, desbloqueando novos níveis de produtividade."Com o lançamento do 'Energy', a Creatio continua a revolucionar o panorama da automação empresarial através de tecnologias no-code e Inteligência Artificial", disse Katherine Kostereva, CEO da Creatio. "Este lançamento combina Inteligência Artificial agêntica, generativa e prescritiva com as nossas ferramentas no-code, capacitando especialistas em tecnologia de negócios a inovar e otimizar as operações com um impacto sem precedentes. O Creatio Copilot oferece uma arquitetura de IA unificada com um conjunto robusto das mais recentes capacidades de IA, tudo facilmente configurado com ferramentas no-code e pronto a usar desde o primeiro dia.""Com a tecnologia moderna da Creatio, temos sido capazes de gerar valor extremamente rápido, aumentar a produtividade do front-office, aumentar o tamanho médio das encomendas e agilizar os nossos processos comerciais - tudo sem a necessidade de recursos de TI e de desenvolvimento", acrescenta Jim Slomka, Chief Revenue Officer da BSN Sports e cliente Creatio.De acordo com o relatório da Forrester de setembro de 2024, The Four Agreements of Modern Business Apps, "A IA é o principal motor da nova era das aplicações empresariais. Para sobreviver - e até mesmo prosperar - nesta nova era, as empresas precisam reinventar as aplicações de negócio para garantir valor acrescentado. Devem tornar-se verdadeiramente inteligentes, dinâmicas, adaptáveis e modulares, sendo suportadas por plataformas na cloud e oferecendo IA, low-code e marketplaces."Desenvolvimento de Competências de IA no-code: a Creatio passa a dispor de funcionalidades de Inteligência Artificial, que são os fundamentos que permitem ao Copilot executar tarefas inteligentes específicas. Com as ferramentas no-code da Creatio, os utilizadores podem criar facilmente novas competências de IA de forma mais simples, usando linguagem natural, sem necessidade de programação. Isto torna a IA acessível a todos os colaboradores, independentemente da sua experiência técnica. O Energy apresenta ainda mais de 80 novos aperfeiçoamentos em funcionalidades no-code, potenciando a produtividade.IA agêntica, generativa e prescritiva unificada o Creatio Copilot apresenta também um novo Centro de Comando de IA que integra os três tipos de IA - prescritiva, generativa e agêntica - numa única plataforma. Esta abordagem unificada permite às organizações conceber, implementar e aperfeiçoar Competências de IA sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados."CRM moderno com competências de IA pré-configuradas: a nova versão integra mais de 20 Competências de IA pré-configuradas nos processos de vendas, marketing e apoio ao cliente, permitindo uma automação inteligente que reduz atritos, aumenta a eficiência e melhora o envolvimento com o cliente. Esta lista evoluirá rapidamente, com novas Competências de IA a serem lançadas pela Creatio e pelo seu ecossistema de parceiros. O Energy também adiciona mais de 100 novos aperfeiçoamentos aos processos de CRM para melhorar a experiência do utilizador e impulsionar uma maior automação.Adoção acelerada: ao contrário das plataformas de IA tradicionais, que impõem taxas ocultas e custos complexos de licenciamento ou utilização, o Creatio "Energy" acelera a adoção por parte do utilizador ao incluir tecnologia de IA avançada como parte da sua licença de software base, oferecendo uma estrutura de custos clara e previsível para as organizações que escalam os seus investimentos em IA. O Centro de Comando de AI fornece ferramentas que permitem aos administradores ganhar uma visibilidade completa da adoção das Comptências de IA, incluindo a capacidade de monitorizar o consumo e os utilizadores de cada Competência de IA.Em conjunto, o Creatio Energy representa uma mudança de paradigma para o no-code, deixando de ser apenas um conjunto de ferramentas para a criação de aplicações e passando a atuar como um co-criador inteligente que colabora ativamente com os utilizadores. Ao integrar a IA em todas as etapas do desenvolvimento de aplicações, a Creatio permite às organizações acelerar os ciclos de inovação, melhorar a experiência do cliente e reduzir o time-to-value. Esta transformação permite que as empresas redefinam o que é possível, posicionando-as à frente da concorrência. Para saber mais sobre a Creatio e assistir à gravação da apresentação, siga o link Solicite uma demonstração ao vivo para explorar a nova versão da Creatio.Sobre a CreatioA Creatio é um fornecedor global de uma plataforma no-code para automatização de fluxos de trabalho e CRM com um grau máximo de liberdade. Milhões de fluxos de trabalho são lançados diariamente na nossa plataforma em 100 países por milhares de clientes. O cuidado genuíno com os nossos clientes e parceiros é uma parte determinante do ADN da Creatio.Para mais informações, consulte os seguintes cenários de exemplo ou visite www.creatio.com

