Walmart México y Centroamérica y Quorso colaboran en el impulso de nueva tecnología en tiendas de México.

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Quorso anuncia el día de hoy que Walmart de México y Centroamérica, el retailer más grande de América Latina, está implementando el Co-Piloto de Quorso en sus 2,850 tiendas Walmart y Bodega Aurrera.La tecnología de Quorso se utilizará para potenciar la estrategia de Walmart “liderada por personas, empoderada por la tecnología” mediante la digitalización y simplificación de actividades. “Walmart de México y Centroamérica utiliza la tecnología para hacer más fácil el trabajo de nuestros asociados y mejorar la experiencia del cliente. Quorso es un valioso aliado en nuestro camino hacia una mejora continua”, comentó Leonardo Golfín, Gerente de Portafolio.“Walmart de México y Centroamérica tiene la reputación de ser uno de los mejores operadores a nivel global”, dijo Julian Mills, CEO de Quorso. “Estamos encantados de asociarnos con ellos e implementar nuestra tecnología en toda su red de tiendas”.Acerca de QuorsoEl Co-piloto para líderes en retail de Quorso transforma la información en tiendas en acciones personalizadas y de alto impacto. Los flujos de trabajo inteligentes les ayudan a tomar acciones efectivas, medir el impacto y mostrar insights de negocio a los equipos centrales. Quorso alinea todos los niveles de operaciones de tienda en una única herramienta y ayuda a crear una empresa verdaderamente conectada.Retailers de talla mundial confían en Quorso en más de 50,000 tiendas para impulsar KPI estratégicos, mejorar la productividad y simplificar las operaciones en cientos de casos de uso.

