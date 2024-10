2ONE® Nicotine Pouches 与 MBM Motorsports 合作赞助多场赛事

Josh Bilicki 和 Chad Finchum 将分别驾驶 2ONE Pouches 66 号赛车征战 NASCAR 杯系列赛

斯泰茨维尔,北卡罗来纳州, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motorsports Business Management(MBM Motorsports)已与 2ONE® Nicotine Pouches(“Twenty-One”)签署了一项多场赛事赞助协议,以共同见证 2024 年 NASCAR 杯系列赛冠军最终诞生的荣耀时刻。 同为 66 号的赛车 2ONE Nicotine Pouches/Coble Enterprises Ford Mustang Dark Horse 将分别于 11 月 3 日(周日)和 11 月 10 日(周日)亮相马丁斯维尔赛道和菲尼克斯赛道,参赛车手分别为 Josh Bilicki 与 Chad Finchum。

2ONE Labs 的首席执行官 Vincent Schuman 表示:“通过这次赞助,我们希望向那些已深深爱上 2ONE 尼古丁袋体验的成年赛车迷回馈一份心意。同时,对于那些尚未熟悉我们尼古丁袋独特风味的消费者来说,2ONE 的赞助无疑为他们提供了一种富有意义的体验——在一系列经典赛事中,这一卓越品牌的形象将通过一台精良的赛车得以完美呈现。”

Josh Bilicki 将在马丁斯维尔赛道参加 Xfinity 500 赛事,这将是他在 NASCAR 杯系列赛职业生涯中第五次征战这一赛事。 这位来自威斯康星州梅诺莫尼福尔斯的车手曾在本赛道举办的 NASCAR 杯系列赛中取得过最佳成绩,于 2021 年获得第 23 名。

这位即将迎来顶级系列赛百场出战记录的 29 岁车手感慨道:“在整个赛程中,马丁斯维尔赛道是我最钟爱的椭圆形赛道之一。 我由衷感谢 Carl(Long)以及整个 MBM 车队给予我再次参赛的机会,因为我深信,在构建这个项目的过程中,保持一致性是关键。 每场比赛我们都在逐步进步,车队也在不断地深入了解这辆赛车的特性。因此,我对即将在马丁斯维尔赛道上演的赛事充满期待。”

Chad Finchum 将于 11 月 10 日(周日)在 NASCAR 杯系列赛冠军赛中迎来他在菲尼克斯赛道顶级系列赛首秀。 这位来自田纳西州诺克斯维尔的车手曾在菲尼克斯赛道参加过五场 NASCAR Xfinity 系列赛,其中曾在 2019 年的比赛中成功跻身前 20 名,在 2020 年则获得了前 25 名的成绩。

这位现年 30 岁的车手表示:“能够再次回到菲尼克斯赛道,体验那种风驰电掣般的极速快感,我感到无比兴奋。 这是一条既有趣又独特的赛道。作为 NASCAR 冠军赛周末的举办场地,这里为赛事注入了一种独特的刺激感和紧张气息。 多年来,在Xfinity 系列赛期间,我曾在这条赛道上屡获佳绩。然而,这将是我第一次在 NASCAR 杯系列赛中征战此地。 我期待以出色的表现为一年来的赛事画上圆满的句号!”

MBM Motorsports 车队老板 Carl Long 对 2ONE Pouches 的赞助表达了自己真切的感受,他表示:

“能够借此机会推广 2ONE 的新型烟草替代品,我感到无比自豪。 我在北卡罗来纳州罗克斯博罗的烟草农田中长大。 我所认识的许多人几乎整天都含着烟草,无论是沾烟还是嚼烟,都仿佛成为他们生活的一部分。 这款产品以多种口味为用户提供了全新的选择,免去了携带吐痰瓶的种种不便。 我有一些朋友,他们的牛仔裤后口袋处年复一年留下了磨损的圆圈,那里正是他们习惯性放置烟草罐的地方。 下次在 Circle K 购物时,我一定会将 2ONE 作为必选品牌。它携带起来非常便捷,正好能轻松放入牛仔裤口袋的那个位置!

正如 2ONE 提供的口味丰富多样,我也颇为自豪地为多位车手创造了诸多机会。 Josh Bilicki 和 Chad Finchum 将继续在赛道上展示他们精湛的车技,为 MBM 创造新的辉煌。”

车队长期合作伙伴 Coble Enterprises 的标识将在马丁斯维尔赛道的 66 号赛车引擎盖上耀眼呈现,并将在菲尼克斯赛道以副赞助商的身份再次携手车队,共同迎接新的挑战。

Carl Long 表示:“我衷心感谢 Coble Enterprises 将他们的主要赛事赞助从菲尼克斯赛道转移至马丁斯维尔赛道,以便 2ONE 能在赛季收官之战占据赛车上的所有主要位置。”

在 2024 年 NASCAR 杯系列赛的收官阶段,2ONE Nicotine Pouches/Coble Enterprises 66 号赛车将在 NBC 的网络转播中精彩亮相,参加两场备受瞩目的比赛。 Xfinity 500 将于美国东部时间 11 月 3 日(周日)下午 2 点在马丁斯维尔赛道隆重开赛。随后,菲尼克斯赛道将在美国东部时间 11 月 10 日(周日)下午 3 点迎来 NASCAR 杯系列赛冠军争夺战。

关于 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.:2ONE Labs 由合成尼古丁生产领域的先驱者创立,专注于为寻求其他烟草产品替代品的成年消费者提供最具创新性的无烟草尼古丁产品。 如需了解更多信息,请联系 21Pouches.com 。 2ONE® 是位于内华达州湖塔霍的 2ONE Labs Inc. 的注册商标。 版权所有。

来源:2ONE Labs Inc.

关于 Coble Enterprises

Coble Enterprises 是一家房地产投资公司,位于阳光明媚的佛罗里达州萨拉索塔。 Coble Enterprises 专注于为住宅和商业物业提供个性化物业管理服务。 如需了解更多信息,请访问 Coble-Enterprises.com 。

关于 MBM Motorsports

Motorsports Business Management LLC(以 MBM Motorsports 的名义运营)是一支美国职业股票赛车队,总部位于北卡罗来纳州的斯泰茨维尔,车队老板为 Carl Long。 MBM Motorsports 目前参加的赛事为 NASCAR 杯系列赛、NASCAR Xfinity 系列赛以及 NASCAR Craftsman 卡车系列赛。 如需了解更多信息,请访问 MBMMotorsports.com 。 欢迎在 Facebook 、 Instagram 和 X 上关注该车队。

