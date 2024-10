Ideas trendy y accesibles para el disfraz de Halloween

Halloween Halloween2

Este año hay varias tendencias de la cultura pop para armar un buen disfraz que se robe la atención en Noche de Brujas.

BOGOTá, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, October 29, 2024 / EINPresswire.com / -- En Colombia, Halloween es una de las fechas que más mueve la economía. En la encuesta que realizó Fenalco el pasado Halloween, el 73% de los encuestados dijo que celebraría Halloween. Entre las actividades, disfrazarse para salir a pedir dulces e ir a fiestas y eventos temáticos fueron las más populares, con un 41% y 26% respectivamente.«Comprar o diseñar un disfraz para Halloween es una tradición que estimula la creatividad de los compradores», afirman los expertos de SHEIN en Colombia. «Destacar en la noche de brujas con atuendos llamativos es el objetivo. La gente invierte bastante en esta actividad».Así lo refleja la encuesta de Fenalco. En ella, el 41% de Colombianos dijo que se disfrazaría en Noche de Brujas, y un 35% dijo que estaría dispuesto a invertir entre $100.000 y $200.000 en un disfraz. Comodidad, calidad de los materiales y relación calidad-precio son los criterios más populares para elegir un disfraz según la encuesta.- Ideas trendy para elegir disfraz de Halloween este 2024Este año hay varias tendencias que pueden potenciar la creatividad para celebrar Noche de Brujas con estilo. La cultura popular trae nuevos personajes y eventos que ofrecen una oportunidad para armar un outfit creativo.Los expertos de SHEIN brindan algunas ideas para que los colombianos le saquen provecho a su creatividad:- Barbie CoreCon el éxito masivo de la película de Barbie, los looks inspirados en esta muñeca icónica dominarán Halloween. La clave está en los tonos rosados brillantes y los atuendos versátiles.Como recomendado, se puede usar un vestido rosa clásico, un blazer oversize rosa o incluso pantalones rosa pastel con una blusa de la misma gama, y acompañar con accesorios dorados y brillantes para el toque final.«En SHEIN se pueden encontrar conjuntos monocromáticos, vestidos de satén rosa o bodysuits con lentejuelas. Además, pueden combinarse con gafas de sol grandes y tacones brillantes», aconsejan los expertos de la marca china.- Wednesday Addams (Merlina) y BeetlejuiceEl revival de Wednesday en Netflix y la secuela del clásico Beetlejuice han revivido esta onda gótica, bizarra, que se puede lograr con outfits sencillos, elegantes y algo vintage.Por ejemplo, un vestido negro con cuello blanco, medias negras y zapatos tipo Mary Jane, o una falda midi negra y una blusa blanca para un look más informal.Funcionan también vestidos tipo babydoll en negro o faldas plisadas negras que pueden combinarse con camisas blancas de cuello alto.- Estilo Y2K (Años 2000)Una nueva década se ha sumado a las tendencias de disfraces: el estilo Y2K, que sigue fuerte en 2024 y es una excelente opción para un disfraz temático.Para armar un outfit muy dosmilero, son ideales los pantalones de tiro bajo, tops brillantes, gafas de sol pequeñas y accesorios llamativos como cinturones de cadena.Para complementar el outfit, crop tops con lentejuelas, pantalones cargo o de mezclilla de tiro bajo, y gafas de sol delgadas. Es ideal para fans del estilo nostálgico de los 2000.- Cine, series y animeSi la elección es el anime, personajes como Nico Robin de One Piece o las Sailor Scouts de Sailor Moon siguen siendo populares y permiten explorar atuendos coloridos y originales.Se puede armar un outfit con faldas plisadas, blusas con moños, abrigos overzise o parkas, y accesorios detallados como guantes largos o medias de red, que pueden intervenirse para lograr un toque de cosplay más auténtico, alejándose de los disfraces prediseñados.Si la elección es el mundo del cine y las series, Oppenheimer es un gran referente. Sus outfits pueden construirse con blazers de corte recto y camisas básicas, y complementar con una corbata discreta y un sombrero clásico, que además pueden seguir usándose fuera de temporada.También puede ser algo más pop, quizás Stranger Things, que sigue estando en tendencia por la nueva temporada que se aproxima. Esta serie brinda una oportunidad para lucir prendas coloridas con onda ochentera, chaquetas de cuero, jeans de corte recto y zapatillas blancas clásicas.«Al elegir disfraces que se pueden armar con prendas de moda , no solo hay ahorro, sino que también puede combinarse con algo moderno y muy personal», agregan los expertos de la marca china. «Las prendas versátiles y temáticas de SHEIN permiten adaptarse a las tendencias actuales para un Halloween lleno de estilo y creatividad».---Acerca de SHEINFundada en 2012, SHEIN es un retailer electrónico global de moda y estilo de vida. La marca está comprometida con hacer que la moda sea accesible para todos. En SHEIN utilizamos la tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con nuestra ágil cadena de suministro, lo que reduce el desperdicio de inventario y nos permite entregar una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Desde nuestras oficinas globales, llegamos a clientes de más de 150 países.

