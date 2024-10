Mavenir מברכת על פרסום הדו"ח O-RAN ALLIANCE עבור יצירת צבר ערוצי ספקטרום בפריסות מרובות ספקיות

הדו"ח הטכני החדש - אותו יזמה והובילה Mavenir - מספק הערכה עבור תמיכה במפרט ממשק פתוח בין DU עבור יצירת צבר ערוצים בפריסות מרובות ספקיות

ריצ'רדסון, טקסס, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, מברכת על פרסום דו"ח טכני חדש של O-RAN ALLIANCE, ' Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments ', המספר הערכה לגבי טכניקות צבירת ערוצי ספקטרום ומציע תמיכה במפרט ממשק פתוח בין DU עבור יצירת צבר ערוצים בפריסות מרובות ספקיות.

הדו"ח של O-RAN ALLIANCE - אותה יזמה והובילה Mavenir - מגדיר את התרחישים הפרקטיים ליצירת צבר ערוצי ספקטרום עם ציוד שמגיע ממספר ספקיות ציוד רשת, תוך השוואה בין גישות שונות, וכולל גם המלצה לפיתוח מפרט עבור צבר ספקיות שירותי רשת בפריסת RAN מרובת ספקיות. פתרון צבירת ערוצים זה, המבוסס על ממשק פתוח בין DU, זכה לתמיכה משמעותית ממפעילות וספקיות כדי להמשיך בפיתוח המפרט בתוך O-RAN ALLIANCE.

בהתייחסו לדו"ח, אמר ד"ר סרידהאר רג'אגופאל (Dr. Sridhar Rajagopal), סגן נשיא בכיר, טכנולוגיות גישה ב-Mavenir: "דו"ח זה של O-RAN ALLIANCE, עם מערך ההמלצות המבורך לגבי יצירת צבר ערוצים עם ריבוי ספקיות, לא יכול היה להגיע בזמן מכריע יותר עבור Open RAN שכן דיוני הספקטרום נמשכים בהיבט של הרחבת פריסות 5G, כ-G6 באופק. תקנון הממשק בין DU עבור צבר ערוצים בסביבה של ריבוי ספקיות יסיר את ההיצמדות לספק יחיד וזה יהיה גורם משנה משחק עבור Open RAN".

יצירת צבר ערוצים על פני ספקטרום זמין הוא אחד השיקולים המרכזיים של מפעילות לצורך ניצול מרבי של רוחב הפס, הגברת התפוקה ושיפור ביצועי הרשת. מפעילה משיגה ספקטרום חדש במהלך מכירת ספקטרום רגולטורית לאורך זמן. במצב כזה, קיים רצון עז של המפעילה לשלב את הספקטרום החדש עם הספקטרום הקיים שלה באמצעות יצירת צבר ערוצי ספקטרום.

עם זאת, אין כיום בנמצא ממשק סטנדרטי פתוח לצבירה של ערוצים שמוצעים בידי שתי ספקיות, מה שיוצר היצמדות של מפעילות לספקיות עבור כל הרחבות הספקטרום העתידיות. לפיכך, מפעילות נאלצים להסתמך על הרשת הקיימת שלהם לצורך הרחבת הספקטרום, והן מאבדות את כוח המשא ומתן והשליטה על התפתחות הרשת תוך שהם הופכים תלויים בתכונות, ביצועים וקווי זמן כפי שהוכתבו על ידי הספקיות הנוכחיות. ממשקים קנייניים ליצירת צבר קיימים מאז ימי ה-LTE עבור צבירה של ספקיות בפריסות ומובן היטב השימוש בהם לצורך היישום. הממשק הפתוח ליצירת צבר ערוצים ממספר ספקיות הוצע מספר פעמים בגופים תקינה כמו 3GPP בידי מפעילות רבות, אבל זה לא הצליח בגלל התנגדות מצד ספקיות מסורתיות. מפרט פתוח לתמיכה ביצירת צבר ערוצים מספקיות רבות יפתח עוד יותר את האקו סיסטם של G5, וגם יספק מסלול לתכונות ושירותים חדשים עם זמן אחזור נמוך עבור G6 באמצעות אפשור תקשורת זמן אמת בין DU שאינה קיימת כיום.

הערות לעורכים:

הדוח הטכני של O-RAN ALLIANCE, 'צבירת ספקטרום עבור פריסות מרובות ספקים' (‘Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments’), זמין כעת להורדה: https://specifications.o-ran.org/download?id=715

אודות Mavenir

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

פניות מהמדיה:

משרד יחסי ציבור של Mavenir

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.