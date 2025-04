الرئيس التنفيذي لشركة NeOnc Technologies Holdings, Inc.، Amir Heshmatpour، يتولى دورًا قياديًا مُوسّعًا بصفته الرئيس الجديد للشركة

كالاباساس، كاليفورنيا،, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة NeOnc Technologies Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة NASDAQ تحت الرمز NTHI)، وهي شركة لتصنيع الأدوية الحيوية في المرحلة السريرية تركز على العلاجات المبتكرة لسرطانات واضطرابات الجهاز العصبي المركزي (CNS)، عن تعيين الرئيس التنفيذي، Amir Heshmatpour، في منصب رئيس الشركة. سيحتفظ Heshmatpour بمنصبه كرئيس تنفيذي للشركة، بينما سيتولى في الوقت ذاته مسؤوليات القيادة اليومية بهدف تسريع المبادرات الاستراتيجية والسريرية للشركة.

قال الدكتور Thomas Chen، الرئيس التنفيذي لشركة NeOnc: "إن تعيين Amir في منصب الرئيس يعكس التزامنا بالقيادة القوية ذات الرؤية الثاقبة في الوقت الذي تواصل فيه NeOnc التقدم في برامجها السريرية." "إن خبرته الواسعة في بناء الشركات وتوسيع نطاقها، إلى جانب فهمه العميق لأسواق رأس المال وتطوير الأعمال، ستقوم بدور محوري في تقدمنا خلال المرحلة القادمة من مسيرتنا."

يتمتع Heshmatpour بخبرة تزيد عن 25 عامًا في المناصب التنفيذية العليا وعضوية مجالس الإدارة في تطوير الأعمال والعمليات والتمويل وعمليات الدمج والاستحواذ. وهو المؤسس، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لشركة AFH Holdings & Advisory، حيث قاد عمليات اكتتاب عام أولي (IPO) تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات تمويل خاص وعمليات اندماج واستحواذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار.

وقد شغل Heshmatpour سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Metrophone Telecommunications، التي أسسها في عام 1994. أتمّت شركة Metrophone تحت قيادته 17 عملية استحواذ، ونمت إيراداتها السنوية لتتجاوز 100 مليون دولار خلال عَقْدٌ من التوسع المستمر. وقد شغل عضوية مجلس إدارة كلية أندرسون للإدارة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) لأكثر من 12 عامًا، كما أنه عضو في مجلس إدارة مؤسسة Make-A-Wish لمنطقتي الساحل الأوسط والوادي الأوسط الجنوبي في ولاية كاليفورنيا.

قال Heshmatpour: "يشرفني أن أتولى منصب الرئيس في هذه المرحلة الهامة من تطور شركة NeOnc. وأضاف قائلاً: "من خلال إضفاء الطابع الرسمي على إشرافي اليومي على عمليات الشركة، فإننا نُمكِّن الدكتور Chen من التركيز التام على تقدم تجاربنا السريرية، مع التركيز بشكل خاص على تسجيل المرضى لعقاقيرنا الرئيسية المُرَشحة — عقار NEO212، عقارنا الحيوي المقترن بعقار TMZ، وعقار NEO100." "ومع تقدم عقاقيرنا المُرَشحة الواعدة في مرحلة التطوير السريري، فإنني على ثقة من قدرتنا على تقديم قيمة كبيرة للمرضى ومقدمي الخدمات والمساهمين على حدٍ سواء."

نبذة عن شركة NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.

NeOnc Technologies Holdings, Inc. هي شركة متخصصة في علوم الحياة في المرحلة السريرية، تركز على تطوير علاجات الجهاز العصبي المركزي وتسويقها، وذلك بهدف معالجة التحديات المستمرة في التغلب على الحاجز الدموي الدماغي. أنتجت منصة تطوير الأدوية NEO™ الخاصة بالشركة محفظة من الأدوية الجديدة المُرَشحة وطرق توصيلها مع حماية لبراءات الاختراع تمتد حتى عام 2038. لقد أظهرت عوامل العلاج الكيميائي ذات الملكية الخاصة هذه تأثيرات إيجابية في الاختبارات المعملية على أنواع مختلفة من السرطان، وفي التجارب السريرية التي تعالج الأورام الدِبقِيّة الخبيثة. ويخضع عقارا NEO100™ وNEO212™ من شركة NeOnc للمرحلة الثانية من التجارب السريرية على البشر، وهما في طور التقدم في إطار حالة المسار السريع والعقار التجريبي الجديد (IND) تحت إشراف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). حصلت الشركة على محفظة براءات اختراع عالمية واسعة النطاق من جامعة جنوب كاليفورنيا، تضم براءات اختراع صادرة وطلبات قيد الانتظار تتعلق بعقاري NEO100 وNEO212، ومنتجات أخرى من عائلة براءات اختراع NeOnc لعدة استخدامات، بما في ذلك حالات الأورام السرطانية والعصبية.

لمزيد من المعلومات عن شركة NeOnc وتقنيتها الرائدة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني neonctech.com.

تنبيهات مهمة بشأن البيانات التطلعية

جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق الحالية أو التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" (على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995). وبوجه عام، تتضمن هذه البيانات التطلعية البيانات المتعلقة بالتوقعات أو الإجراءات المستقبلية المحتملة أو المفترضة أو استراتيجيات الأعمال أو الأحداث أو نتائج العمليات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتوقعات أو التنبؤات أو الأداء المالي أو التجاري أو الظروف المستقبلية وتلك البيانات التي تستخدم كلمات تطلعية مثل "متوقع"، "يتوقع"، "احتمال" و"يتنبأ"، أو تعبيرات مماثلة. إن تحقيق أو نجاح الأمور التي تغطيها مثل هذه البيانات التطلعية ينطوي على مخاطر وشكوك وافتراضات كبيرة. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية أو النتائج الضمنية. تحذر الشركة من أن البيانات والافتراضات الواردة في هذا البيان الصحفي تشكل مجرد بيانات تطلعية ولا تقدم أي ضمانات بشأن الأداء المستقبلي. وتستند البيانات التطلعية إلى تقديرات وآراء الإدارة في وقت إصدار هذه البيانات. إن المعلومات الواردة هنا صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان. لا تتحمل الشركة وإدارتها أي التزام، وتخليان مسؤوليتهما بشكل صريح عن أي التزام، بتحديث أو تعديل أو تنقيح أي من البيانات التطلعية بعد تاريخ صدور هذا البيان الصحفي، سواء بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر، باستثناء ما يقتضيه القانون.

"NEO100" هو علامة تجارية مسجلة لشركة NeOnc Technologies Holdings, Inc.

جهة الاتصال في الشركة:

Patrick Walters

مدير العمليات

NeOnc Technologies Holdings, Inc.

info@neonc.com

قسم علاقات المستثمرين:

Roger Pondel / Laurie Berman

PondelWilkinson Inc.

(310) 279-5980

rpondel@pondel.com/lberman@pondel.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.