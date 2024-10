Ya están a la venta entradas para E-Prix de Miami 2025

El Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E regresará a Miami por primera vez desde la Temporada 1, estrenando un nuevo local: el Homestead-Miami Speedway.

MIAMI, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fórmula E anunció las entradas para el E-Prix de Miami del sábado 12 de abril de 2025. Saldrán a la venta hoy y estarán disponibles en Ticketmaster, con precios especiales de preventa de $10 para niños, $25 para jóvenes de 16 a 25 años y $35 para adultos.

El Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, regresa a Miami, donde se celebró la primera carrera en los Estados Unidos durante la temporada inaugural. En aquella última visita, Scott Speed hizo historia para Andretti al convertirse en el único estadounidense que ha logrado terminar entre los tres primeros lugares en la categoría.

El GEN3 Evo, emocionará a los aficionados con competencia intensa en la pista del Homestead-Miami Speedway, un circuito emblemático del calendario NASCAR. Esta pista tiene una rica historia automovilística, un escenario perfecto para que la Fórmula E, presente una nueva modalidad de competición para los fanáticos del deporte en Miami.

Desarrollado por especialistas de Fórmula E y la FIA, el nuevo GEN3 Evo, representa un salto revolucionario en la tecnología de competencia eléctrica, con una aceleración de 0 a 60 millas por hora que supera un 30% a los monoplazas actuales de F1, y es 36% más veloz que el GEN3.

Complementando la adrenalina de la carrera, los espectadores podrán disfrutar de un día completo de actividades para toda la familia: La Villa del Aficionado - el Festival Interactivo que Fórmula E presenta en cada E-Prix - así mismo habrá: música en vivo, área de simuladores y sesiones de autógrafos con los pilotos.

Jeff Dodds, director ejecutivo de Fórmula E, comentó:

“Es increíble estar en Miami de nuevo desde la Temporada 1. La ciudad ha evolucionado mucho, al igual que Fórmula E. Este es el momento perfecto para presentar de nuevo las carreras eléctricas en un lugar con una destacada historia en el automovilismo y pasión por el entretenimiento. Estamos muy emocionados de traer Fórmula E al Homestead-Miami Speedway y crear una experiencia memorable para todos: desde los seguidores más fieles hasta quienes tendrán la oportunidad de vivir el evento por primera vez”.

Antonio Félix Da Costa, piloto del equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E y ganador del E-Prix Hankook de Portland 2024, expresó:

"Miami es una ciudad con una energía increíble y espero con ansia volver a competir aquí. Después del éxito en Portland la temporada pasada, estoy más motivado que nunca para alcanzar otro triunfo frente al público estadounidense. Es un privilegio competir en una pista tan icónica y entregarle lo máximo a Porsche y a la afición”.

Los espectadores ya tienen la oportunidad de asegurar su lugar para el E-Prix de Miami 2025. Más información y entradas disponibles en Ticketmaster y www.fiaformulae.com

Los aficionados en Estados Unidos podrán ver la carrera en vivo, exclusivamente por el Canal Roku, el 12 de abril de 2025, con los mejores momentos transmitidos por CBS Sports Network.

Sobre Fórmula E y el ABB FIA Fórmula E World Championship:

Como primer campeonato mundial de la FIA totalmente eléctrico y único deporte con certificación de net zero carbon desde su creación, el ABB FIA Fórmula E World Championship lleva las carreras espectaculares al corazón de algunas de las ciudades más emblemáticas del mundo, proporcionando una plataforma de automovilismo de élite para que los principales fabricantes de automóviles del mundo aceleren la innovación de los vehículos eléctricos. La red de equipos, fabricantes, socios, emisoras y ciudades anfitrionas de la Fórmula E está unida por la pasión por este deporte y la creencia en su potencial para acelerar el progreso humano sostenible y crear un futuro mejor para las personas y el planeta www.FIAFormulaE.com.

