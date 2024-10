Quantexa alcanza el estatus de centauro, superando los 100 millones de dólares de ARR

La sólida línea de innovación de Quantexa, su presencia global y su estrategia de comercialización sientan las bases para un crecimiento continuado, apoyando a su creciente base de clientes a construir bases de datos fiables para la IA

LONDRES, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , líder mundial en soluciones de inteligencia para la toma de decisiones (DI, por sus siglas en inglés) para los sectores público y privado, ha anunciado hoy que ha superado los 100 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales (ARR, por sus siglas en inglés). Con este logro, Quantexa alcanza el estatus de centauro, uniéndose a un grupo élite de empresas SaaS reconocidas en esta categoría, introducida por primera vez por Bessemer Ventures Partners .

Alcanzar el estatus de centauro es siete veces más raro que convertirse en unicornio. En abril de 2023, Quantexa anunció que había alcanzado el estatus de unicornio, tras finalizar su ronda de financiación de Serie E de 129 millones de dólares. La ronda otorgó a la empresa una valoración posterior al pago de 1.800 millones de dólares. Como la organización más reciente en obtener el estatus de centauro, la empresa fundada en el Reino Unido se une a un grupo élite de empresas de todo el mundo que logran este reconocimiento cada año.



Vishal Marria, fundador y director general de Quantexa, dijo: "Como empresa fundada en el Reino Unido, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de la innovación tecnológica, penetrando en nuevos mercados e industrias. En Quantexa, hemos experimentado un crecimiento sin precedentes. Gracias al apoyo de nuestro talentoso equipo, la confianza de nuestra creciente base de clientes, el entusiasmo de nuestro cada vez más amplio ecosistema de socios y la visión compartida de nuestros inversores, hemos podido invertir para hacer crecer las capacidades de nuestra plataforma y nuestra presencia mundial, lo que está apuntalando el fuerte impulso que nos ha llevado a este logro".

Marria prosiguió: "Con una sólida base de plataforma y canal de innovación, una presencia global y una estrategia de comercialización escalable, estamos bien posicionados para seguir ampliando y haciendo crecer nuestra base de clientes y satisfacer la demanda de soluciones punteras de unificación de datos e IA generativa". Estamos viendo cómo las organizaciones recurren a la IA para habilitar múltiples casos de uso, y lo que estamos descubriendo es que, sin una base de datos que abarque toda la empresa, no es posible hacer que los datos sean operativos a escala. Los clientes se están asociando con Quantexa para limpiar, curar y contextualizar datos rápidamente, preparándolos para una serie de iniciativas de IA".

Recientes hitos empresariales importantes desde el inicio de su ejercicio fiscal 2024:

Quantexa consiguió 30 clientes globales de primer nivel , como U.S. Special Operations Command y Novobanco, así como líderes en servicios financieros y varias agencias gubernamentales en Norteamérica, EMEA, y APAC, incrementando el ARR de la inteligencia para la toma de decisiones en un 20 % .

, como U.S. Special Operations Command y Novobanco, así como líderes en servicios financieros y varias agencias gubernamentales en Norteamérica, EMEA, y APAC, incrementando el ARR de la inteligencia para la toma de decisiones en un . El crecimiento de las relaciones con los clientes existentes ha contribuido a más del 50 % de los nuevos ARR de la inteligencia para la toma de decisiones.

de los nuevos ARR de la inteligencia para la toma de decisiones. En la actualidad, el 30 % de los ingresos de la inteligencia para la toma de decisiones proceden de fuera del sector de los servicios financieros.

de los ingresos de la inteligencia para la toma de decisiones proceden de fuera del sector de los servicios financieros. Quantexa, que ha ampliado su presencia mundial a 16 oficinas, las últimas en Tokio (Japón) y Kuala Lumpur (Malasia), cuenta ahora con más de 800 empleados y mantiene más del 50 % de su cartera de clientes fuera de la región de EMEA.

oficinas, las últimas en Tokio (Japón) y Kuala Lumpur (Malasia), cuenta ahora con empleados y mantiene más del de su cartera de clientes fuera de la región de EMEA. En los últimos meses, la compañía firmó importantes acuerdos de colaboración con Microsoft y Databricks para ayudar a los clientes a escalar los datos y las iniciativas de IA. El creciente ecosistema de socios de Quantexa ha desempeñado un papel clave en más del 50 % de las ganancias de los clientes al preparar el mercado, influir en las decisiones e impulsar las ventas a través del canal.



La inteligencia para la toma de decisiones representa una oportunidad de mercado multimillonaria

El crecimiento de Quantexa se produce en un momento de mayor demanda de soluciones de inteligencia para la toma de decisiones (DI) por parte de empresas y organismos gubernamentales, que buscan aprovechar eficazmente el poder de los datos conectados y precisos y la IA para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.

Las soluciones de Quantexa son utilizadas en más de 100 países y aprovechan los datos a nivel global, por lo que ayudan a decenas de miles de usuarios de banca, seguros, TMTE y sector público a resolver sus mayores desafíos e identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Quantexa está bien equipada para ayudar a los clientes a conectar y hacer operativos sus datos en todos los departamentos y funciones para crear un patrimonio de datos en toda la empresa para obtener resultados empresariales mejores y más rápidos. La plataforma Decision Intelligence de Quantexa permite a las organizaciones recopilar y unificar datos de forma consistente sin importar dónde o en qué sistema residan, utilizar gráficos de conocimiento para entrenar de forma segura modelos privados de IA y desplegar IA Generativa para aumentar y automatizar la toma de decisiones.



La empresa ha sido reconocida recientemente por IDC como líder en su Worldwide Decision Intelligence Platform Vendor Assessment (Evaluación de proveedores de plataformas de inteligencia de decisiones a nivel mundial), la cual destaca a las organizaciones líderes en la categoría de inteligencia para la toma de decisiones.



Una sólida cartera de productos innovadores es estratégica para la próxima oleada de crecimiento

Para impulsar su próxima ola de crecimiento, Quantexa confirmó que tiene programado el despliegue de una serie de capacidades nuevas en la plataforma, productos y lanzamientos de soluciones para la primera mitad de 2025. Entre los aspectos más destacados figuran:

El despliegue comercial de Q Assist , la suite tecnológica de IA generativa consciente del contexto que ayudará a aumentar la toma de decisiones confiables y a automatizar tareas en equipos de trabajadores de primera línea y de información, debutó el pasado mes de junio y actualmente se está utilizando con un grupo cada vez mayor de usuarios pioneros, entre los que se incluyen HSBC y BNY Mellon.

, la suite tecnológica de IA generativa consciente del contexto que ayudará a aumentar la toma de decisiones confiables y a automatizar tareas en equipos de trabajadores de primera línea y de información, debutó el pasado mes de junio y actualmente se está utilizando con un grupo cada vez mayor de usuarios pioneros, entre los que se incluyen HSBC y BNY Mellon. Las actualizaciones de la plataforma Decision Intelligence permitirán a los clientes seguir mejorando la toma de decisiones con capacidades clave que incluyen un enfoque de bajo código para automatizar los procesos empresariales y de toma de decisiones en flujos de trabajo de nivel empresarial que agilizan las operaciones y mejoran la agilidad de la empresa, y nuevas funcionalidades para obtener información a partir del análisis de texto no estructurado (análisis de texto) utilizando procesos de aprendizaje automático y lenguaje natural para identificar patrones, sentimientos y características clave en los datos. Esto ayudará a las organizaciones a comprender mejor los puntos de vista de los clientes, mejorar la atención al cliente, mejorar la detección de fraudes y la gestión de riesgos, así como el cumplimiento y la supervisión de la normativa.

permitirán a los clientes seguir mejorando la toma de decisiones con capacidades clave que incluyen un enfoque de bajo código para automatizar los procesos empresariales y de toma de decisiones en flujos de trabajo de nivel empresarial que agilizan las operaciones y mejoran la agilidad de la empresa, y nuevas funcionalidades para obtener información a partir del análisis de texto no estructurado (análisis de texto) utilizando procesos de aprendizaje automático y lenguaje natural para identificar patrones, sentimientos y características clave en los datos. Esto ayudará a las organizaciones a comprender mejor los puntos de vista de los clientes, mejorar la atención al cliente, mejorar la detección de fraudes y la gestión de riesgos, así como el cumplimiento y la supervisión de la normativa. La disponibilidad de sus mejores capacidades contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) para bancos medianos a través de su primera solución SaaS nativa construida sobre Microsoft Azure, que ofrece a los clientes la capacidad de supervisar, detectar e investigar riesgos y satisfacer las crecientes demandas de cumplimiento dentro de las limitaciones presupuestarias de TI.



Para saber más sobre cómo su organización puede usar la inteligencia para la toma de decisiones o para leer el Total Economic Impact™ de Forrester sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa, visite aquí.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en inteligencia para la toma de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Mediante los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos y nuevas oportunidades al unificar datos aislados y convertirlos en el recurso más fiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes desafíos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Decision Intelligence de Quantexa mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % de precisión y ofrece una resolución del modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un ROI del 228 % en tres años. Quantexa fue fundada en 2016 y cuenta ahora con más de 800 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.



Preguntas de los medios

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

O

C: Adam Jaffe, vicepresidente senior de marketing corporativo

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

