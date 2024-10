سوق السفر الرائد WINGIE يشهد ارتفاعًا في الطلب على السفر خلال موسم الرياض 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع اقتراب موسم الرياض 2024، تشهد WINGIE، المنصة الرائدة للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاعًا كبيرًا في الاهتمام بالسفر والحجوزات. حيث يجذب موسم الرياض، وهو جزء من رؤية السعودية 2030، الزوار المحليين والدوليين، مما يجعله واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية والترفيهية المرتقبة في المنطقة.

يستمر موسم الرياض من 12 أكتوبر 2024 إلى أوائل عام 2025، ويقدم مناطق ترفيهية متنوعة مثل بوليفارد وورلد الذي يعرض ثقافات عالمية، وبوليفارد سيتي الذي يضم مراكز للتسوق ومطاعم. كما تستضيف حديقة السويدي أسابيع ثقافية تحتفي بالمجتمعات الدولية، ما يضفي أجواء مفعمة بالحياة على موسم الرياض.

وقد لاحظت WINGIE توجهات ملحوظة مرتبطة بالموسم، حيث زادت عمليات البحث بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالموسم. كما ارتفعت حجوزات الرحلات بنسبة 81%، مما يؤكد على تزايد شعبية موسم الرياض دوليًا ومساهمته في تعزيز السياحة المحلية. وتشمل قائمة الدول المهتمة بهذا الموسم كل من مصر، والإمارات، وتركيا، والأردن، وإيطاليا، والكويت، والمملكة المتحدة.

ويشهد موسم الرياض فعاليات رياضية عالمية ضخمة مثل منافسة الملاكمة IV Crown Showdown وبطولة التنس 6 Kings Slam التي ستضم نجومًا مثل أرتور بيتربييف، ودميتري بيفول، ونوفاك ديوكوفيتش، ورافاييل نادال، مما يجذب عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم. وتشمل الفعاليات أيضًا عروض طهي عالمية، وعروض الحرف التقليدية، وأحداث رياضية مثل مواجهات PFL Super Fights التي تضم فرانسيس نغانو ورينان فيريرا، إلى جانب بطولة موسم الرياض للبلياردو.

يدعم موسم الرياض رواد الأعمال المحليين، بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي وتنمية المواهب في المملكة، من خلال دمج الترفيه والثقافة والتقدم الاقتصادي لتعزيز مكانة الرياض كمركز ثقافي بارز.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ،sa.wingie.com ،wingie.com وenuygun.com. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل: marketing@wingie.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.