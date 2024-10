eXp Realty מתניעה התרחבות גלובלית: טורקיה, פרו ומצרים אמורות להצטרף ב-2025

עם הוספת שווקים חדשים אלה, eXp Realty תרחיב את נוכחותה הגלובלית ל-27 מדינות

eXp Realty®, חברת תיווך הנדל"ן הגלובלית העצמאית הגדולה ביותר על פני כדור הארץ וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) נרגשת להכריז על התרחבות לשלושה שווקים תוססים - טורקיה, פרו ומצרים, וזה יתרחש ב-2025. בצעד נועז שנועד לחזק את טביעת הרגל הגלובלית שלה, eXp Realty מביאה המודל ממוקד הסוכן ואת הפלטפורמה החדשנית מבוססת הענן שלה לכמה משווקי הנדל"ן הדינמיים ביותר בעולם.

לאחר השלמת ההתרחבות תפעל eXp Realty ב-27 מדינות, והיא מעצימה אלפי סוכנים ברחבי העולם עם הצעות הערך הייחודיות שלה. המודל מיועד להצליח עם נדל"ן למגורים והן נדל"ן מסחרי, ומדגיש את המחויבות הבלתי מעורערת של eXp לצייד את הסוכנים שלה בכלים ובפלטפורמה הדרושים להם כדי לשגשג בנוף הנדל"ן המתפתח.

"ההתרחבות שלנו לטורקיה, פרו ומצרים היא עדות לדחף הבלתי פוסק שלנו לחדשנות ולמחויבות שלנו להעצים סוכנים ברחבי העולם", אמר גלן סנפורד (Glenn Sanford), מייסד ומנכ"ל eXp World Holdings. "השווקים הללו רוחשים עם פוטנציאל, ואנו נרגשים להציג את המודל מבוסס הענן שלנו וגישת ההתמקדות בסוכן שלנו לאנשי מקצוע בתחום הנדל"ן אשר להוטים להרים את הקריירה שלהם ולפתוח הזדמנויות חדשות. עתיד הנדל"ן כאן, ואנחנו רק מתחילים".

טורקיה, מרכז קריטי המגשר בין אירופה ואסיה, מהווה שוק נדל"ן גמיש שמתפתח במהירות שמציע ביקוש מקומי חזק וגידול של השקעות זרות, במיוחד בערים שוקקות חיים כמו איסטנבול. בפרו, שוק הנכסים צומח הודות לכלכלה משגשגת והתרחבות עירונית, ומושך משקיעים גלובליים המחפשים הזדמנויות בלימה ובאזורים מתפתחים אחרים. מצרים, עם ההיסטוריה העשירה שלה ונוף נדל"ן שמציג התחדשות מהירה, מציעה סיכויים להשקעה שאין שני להם, במיוחד בקהיר -אחת הערים הגדולות והצומחות ביותר באפריקה.

פליקס בראבו (Felix Bravo), סמנכ"ל צמיחה בינלאומית, הדגיש: "לשווקים הללו יש פוטנציאל אדיר. מיקומה הייחודי של טורקיה כשער בין אירופה לאסיה, הצמיחה הכלכלית התוססת של פרו ופיתוח הנדל"ן המהיר של מצרים הופכים אותן למיטביות עבור המודל הממוקד בסוכן שלנו. אנו נרגשים להעצים סוכנים באזורים אלה להרחבת העסקים שלהם, בגיבוי הפלטפורמה המתקדמת של eXp ותמיכה שאין שני לה".

ההתרחבות הגלובלית של eXp Realty מונעת על ידי הפלטפורמה המהירה ומבוססת הענן שלה, המעצימה סוכנים עם מבנה עמלות ללא תחרות, כלים שיתופיים חדשניים וההזדמנות הייחודית להרוויח הון באמצעות המכירות והצמיחה שלהם. לקראת שנת 2025, eXp ממשיכה להיות מחויבת לתמיכה בסוכנים ברחבי העולם עם החדשנות והמשאבים הדרושים כדי לשגשג בכל שוק, תוך המשך הרחבת טווח ההגעה הגלובלי שלה.

