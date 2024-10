Digimind wird in Onclusive Social umbenannt und voll in Onclusive integriert

Digimind is now Onclusive Social DE Onclusive Company Logo Onclusive Social Brand Logo

Onclusive gab heute die vollständige Integration von Digimind bekannt, das nun unter der Marke Onclusive Social firmiert.

HAMBURG, GERMANY, October 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- Onclusive, ein globaler Marktführer für Medienintelligenz, gab heute die vollständige Integration von Digimind bekannt, das nun unter der Marke Onclusive Social firmiert. Diese Entwicklung markiert eine bedeutende Erweiterung des Leistungsportfolios von Onclusive, das von Kunden weltweit für seine umfassenden Medienbeobachtungs- und Analyselösungen geschätzt wird.

Wichtigste Punkte:

- Digimind, ein führendes Unternehmen im Bereich Social Media-Listening und -Intelligence, ist nun vollständig in Onclusives Dienstleistungsportfolio integriert und wurde in Onclusive Social umbenannt

- Die Integration und das Rebranding stärken Onclusives Social Media Monitoring-, Insights- und Analysekapazitäten auf globaler Ebene

- Kunden profitieren von einem umfassenderen, KI-gestützten Ansatz für Medienintelligenz auf allen wichtigen sozialen Plattformen unter einer einheitlichen Marke

- Diese Integration bietet Kunden die notwendigen Werkzeuge für einen vollständigen Überblick über ihre Medienpräsenz und -performance in Earned, Owned und Shared Media

Rob Stone, CEO von Onclusive, erklärt: "Die vollständige Integration von Digimind als Onclusive Social stellt einen entscheidenden Moment in unserer Mission dar, die umfassendsten Medienintelligenz-Lösungen der Branche anzubieten. Indem wir Digiminds hochmoderne Social-Listening-Fähigkeiten unter die Marke Onclusive bringen, sind wir einzigartig positioniert, um unseren Kunden über alle Medienkanäle hinweg unvergleichliche Einblicke und einenahtlose, integrierte Erfahrung zu bieten."

Die Integration der Technologie von Onclusive Social, die fortschrittliche KI-Lösungen und maschinelles Lernen nutzt, erweitert Onclusives Fähigkeiten im Bereich globales Social Media Listening und Tiefenanalyse erheblich. Dieser Schritt festigt Onclusives Position als führendes Unternehmen für Social Media Listening Software, wie G2 Kundenbewertungen bestätigen.

Digimind-Mitgründer Patrice Francois kommentiert: "Die Umbenennung zu Onclusive Social ist mehr als nur eine Namensänderung; sie ist ein Zeugnis unserer vollständigen Integration und gemeinsamen Vision. Als Onclusive Social freuen wir uns darauf, unsere fortschrittlichen Social Listening- und Intelligence-Fähigkeiten einer breiteren Kundenbasis zur Verfügung zu stellen und Organisationen dabei zu helfen, fundiertere Entscheidungen auf Basis umfassender Medieninsights zu treffen."

Diese Integration und Umbenennung sind Teil der fortlaufenden Strategie von Onclusive, PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams ein komplettes Portfolio marktführender globaler Lösungen für Medienbeobachtung, -messung und -management zu bieten, die ihnen helfen, den Wert ihrer Arbeit kontinuierlich zu beweisen und zu verbessern.

Kunden von Onclusive und Digimind erhalten Zugang zu einem erweiterten Set von Tools und Funktionen unter der einheitlichen Marke Onclusive. Die Integration bedeutet auch, dass Kunden nun mit einem einzigen Anbieter für alle ihre Medienintelligenz-Bedürfnisse zusammenarbeiten können, von traditioneller Medienbeobachtung bis hin zu fortschrittlichem Social Listening und Analysen.

Für weitere Informationen über Onclusive und seine erweiterten Fähigkeiten, einschließlich Onclusive Social, besuchen Sie bitte www.onclusive.com.

