Digimind se relanza como Onclusive Social, marcando la integración completa con Onclusive para transformar la inteligencia de medios a nivel global

BUENOS AIRES, ARGENTINA, October 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- Onclusive, líder mundial en inteligencia de medios, anunció hoy la integración completa de Digimind, ahora rebautizada como Onclusive Social. Este hito marca una mejora significativa en la capacidad de Onclusive para proporcionar soluciones integrales de monitoreo y análisis de medios a clientes en todo el mundo.

- Digimind, líder en escucha e inteligencia de redes sociales, ahora está completamente integrada en la suite de servicios de Onclusive y rebautizada como Onclusive Social.

- La integración y el relanzamiento fortalecen las capacidades de monitoreo, análisis y perspectivas de redes sociales de Onclusive a escala global.

- Los clientes se beneficiarán de un enfoque más completo e impulsado por la inteligencia artificial para la inteligencia de medios en todas las principales plataformas sociales bajo una marca unificada.

- Esta integración proporciona a los clientes las herramientas que necesitan para una visión completa de su presencia y rendimiento en los medios, que - abarca los medios earned (ganados), own (propios) y shared (compartidos).

Rob Stone, CEO de Onclusive, declaró: ""La integración completa de Digimind como Onclusive Social representa un momento crucial en nuestra misión de proporcionar las soluciones de inteligencia de medios más completas de la industria. Al incorporar las capacidades de escucha de redes sociales de vanguardia de Digimind bajo la marca Onclusive, estamos en una posición única para ofrecer a nuestros clientes perspectivas inigualables en todos los canales de medios con una experiencia perfecta e integrada.""

La integración de la tecnología de Onclusive Social, que aprovecha soluciones de inteligencia artificial avanzadas y aprendizaje automático, mejora significativamente la capacidad de Onclusive para ofrecer escucha de redes sociales globales y análisis en profundidad. Este movimiento consolida la posición de Onclusive como líder valorado por los clientes en el software de escucha de redes sociales, según lo reconocido por G2.

El cofundador de Digimind, Patrice Francois, comentó: ""El relanzamiento como Onclusive Social es más que un simple cambio de nombre, es un testimonio de nuestra integración completa y visión compartida. Como Onclusive Social, estamos entusiasmados de llevar nuestras capacidades avanzadas de escucha e inteligencia de redes sociales a una base de clientes más amplia, ayudando a las organizaciones a tomar decisiones más informadas basadas en perspectivas completas de los medios.""

Esta integración y relanzamiento forman parte de la estrategia continua de Onclusive para ofrecer un conjunto completo de soluciones de monitoreo, medición y gestión de medios globales líderes en el mercado a los equipos de Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing, ayudándoles a demostrar y mejorar continuamente su valor.

Los clientes de Onclusive y Digimind podrán acceder a un conjunto ampliado de herramientas y capacidades bajo la marca unificada Onclusive. La integración también significa que los clientes ahora pueden trabajar con un único proveedor para todas sus necesidades de inteligencia de medios, desde el monitoreo de medios tradicionales hasta el análisis y la escucha de redes sociales avanzados.

Para obtener más información sobre Onclusive y sus capacidades mejoradas, incluida Onclusive Social, visite www.onclusive.com/es

Acerca de Onclusive

Onclusive es un líder mundial en tecnología y servicios de inteligencia de medios, dedicado a apoyar a profesionales de Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing. Ofrecemos innovación de vanguardia, experiencia humana y alcance mediático sin igual en un conjunto de soluciones de gestión, monitoreo y análisis de medios que respaldan cada etapa del ciclo de comunicación. Nuestra plataforma y servicios unificados permiten a nuestros clientes tomar decisiones rápidas, precisas y basadas en datos sobre sus estrategias de comunicación y marketing, permitiéndoles demostrar y mejorar su valor."

