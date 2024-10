Las discusiones sobre una transición energética justa se han centrado principalmente en la eliminación gradual de los combustibles fósiles, lo que ha generado una brecha en la investigación y el debate sobre los impactos y las mejores prácticas en la implementación de energías renovables. Este libro contribuye a cerrar esta importante brecha al presentar, desde una perspectiva del Sur Global, prácticas inclusivas y prometedoras basadas en la experiencia de los miembros de JustRE. FUTUROS PODEROSOS Perspectivas prácticas sobre una Transición Justa a Energías Renovables reúne conocimientos y experiencias de organizaciones e iniciativas de América Latina, África, el sur y sudeste asiático, dedicadas a promover la responsabilidad social en proyectos de energía renovable a gran escala. Exploramos temas clave como la gestión responsable de la tierra, el agua y cadenas de suministro, una efectiva participación comunitaria y distribución de beneficios. También resaltamos la importancia de una gobernanza multi-actor, enfatizando la necesidad de colaboración entre instituciones públicas, el sector privado y comunidades para lograr objetivos compartidos. A estos debates les siguen perspectivas sobre el trabajo futuro y el papel de JustRE.

