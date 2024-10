ドバイの慈善家アノシュ・アーメド (Anosh Ahmed) が、レバノンの脆弱なコミュニティを支援するため、1,000万英ポンド (約19億7,396万円) の必需食糧支援を提供

アラブ首長国連邦・ドバイ発, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ドバイの億万長者でPFOAAの創設者であるアノシュ・アーメドと同財団は本日、レバノンに1,000万英ポンド (約19億7,396万円) の必需食糧を寄付することを発表した。

アノシュ・アーメド

「困難を伴う復興の時期に、誰一人として、自分一人きりで飢餓に立ち向かうべきではありません。 レバノンが最近の紛争から立ち直る中、私たちは最も影響を受けた最も弱い立場の人々、つまり子供と女性たちと共にあります。 この寄付は、困っている人々に栄養、希望、尊厳をもたらすための一歩です。 私たちが力を合わせることで、食事だけでなく、それを最も必要としている人々の生活に、安らぎと思いやりを取り戻すことができます。 この支援が、生活を立て直そうとしている人々に温かさと強さをもたらしますことを祈っております」。 - アノシュ・アーメド

アノシュ・アーメドについて

わずか4,000米ドル (約60万8,226円) の投資から億万長者の農業起業家へと躍進したアノシュ・アーメドの軌跡は、野心、革新、テクノロジー、持続可能性が農業分野をどのように変革できるかを示している。 同氏の歩みは、忍耐力、大胆なリスクテイク、そして農業を単なる生存の手段としてではなく、莫大な富と深い社会的影響への道として捉えるビジョンの証である。 今日、同氏はアジア、アフリカ、中東で最大の農地借家として知られている。

農家で育ったアノシュ・アーメドは、小規模農家が直面する課題、つまり収穫量の低さ、不安定な市場、予測できない天候をよく知っていた。 この現実を変えたいという思いに駆られ、わずか18歳で39年間の契約で政府から100エーカーの土地を借りた。 4,000米ドル (約60万8,226円) の資本金で、同氏は農業の複雑さを乗り越え、持続可能な慣行、革新的な技術、効率的な生産方法を統合してきた。 22年を経て、同氏の農業ビジネスは18億米ドル (約2,737億800万円) の評価額に成長し、500億平方フィート (約4,645平方キロメートル) を超える土地を管理し、農業、加工品、農業技術ベンチャー、長期不動産リースから多様な収益源を生み出している。

アノシュ・アーメドは、自分のルーツに忠実であり続けている。 同氏は小規模農家にトレーニング、技術、資金援助を提供する財団を設立し、公正な価格設定と世界市場へのアクセスを確保するために農業協同組合のネットワークを構築した。 その遺産は、新しい世代の農家に持続可能な近代農業を受け入れるよう促してきた。 ワークショップ、ドキュメンタリー、そして近日出版予定の自伝「土から成功へ (From Soil to Success)」を通じて、同氏は知識と情熱を共有し続け、農業分野における希望と変革の導き手となっている。

問い合わせ先:

プライベートファミリーオフィス

アノシュ・アーメド・ドバイ (Anosh Ahmed Dubai)

グレース・デソウザ (Grace D’Souza)

広報担当者向け問い合わせ:

info@pfoaa.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c862384-d8ab-4fdc-ba09-2be27ce5e89c

