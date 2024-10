El Concejo del Condado de Montgomery Organiza una Asamblea Juvenil el 20 de Noviembre a las 7 p.m.  

MARYLAND, October 25 - For Immediate Release: Friday, October 25, 2024 Los estudiantes podrán hacer preguntas a los miembros del Concejo y recibir horas de Aprendizaje Mediante Servicio Estudiantil (Student Service Learning-SSL)

ROCKVILLE, Md., 25 de octubre del 2024—El Concejo del Condado de Montgomery organiza una Asamblea Juvenil que tendrá lugar el miércoles 20 de noviembre a las 7 p.m. en el edificio de las Oficinas del Concejo en Rockville. Esta reunión anual con estudiantes promueve a que los jóvenes participen en audiencias públicas y den sus opiniones sobre temas comunitarios, y también da oportunidad a que los miembros del Concejo escuchen directamente las preocupaciones y opiniones de los jóvenes. “La Asamblea Juvenil anual del Concejo es una oportunidad dinámica para que los estudiantes se reúnan, compartan ideas y visualicen un futuro compartido para el Condado de Montgomery,” dijo el Presidente del Concejo, Andrew Friedson. “Valoramos ideas innovadoras en el Consejo, y al fomentar un diálogo abierto con estudiantes de a través del Condado, esperamos empoderar a la próxima generación a asumir un papel activo en sus comunidades.” El Miembro Estudiantil de la Junta de Educación del Condado de Montgomery, Praneel Suvarna, asistirá a la Asamblea Juvenil e iniciará el período de preguntas y respuestas. La Asamblea Juvenil tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Concejo en el tercer piso del Edificio de las Oficinas del Concejo, ubicado en 100 Maryland Ave. en Rockville. La información para visitantes se puede consultar a través de la web del Concejo También habrá una recepción con pizza para los estudiantes asistiendo la Asamblea Juvenil, la cual comenzará a las 6:00 p.m. en el cuarto piso del Edificio de las Oficinas del Concejo. Los estudiantes que no puedan asistir a la reunión en persona también podrán participar a través de la plataforma Zoom. La información de Zoom se proporcionará a los estudiantes que se registren para participar de forma virtual. La Asamblea Juvenil se transmitirá en vivo en la página web del Concejo a través de YouTube (MoCoCouncilMD) y en Facebook Live (MontgomeryCountyMdCouncil), y se emitirá en el Canal de Cable del Condado Montgomery en los Canales 30 (Fios), 1056 (RCN) y 996 (Xfinity). Todos los estudiantes deberán registrarse para participar y recibir sus dos horas de Aprendizaje Mediante Servicio Estudiantil (Student Service Learning-SSL). # # # Release ID: 24-379

Media Contact: Lucia Jimenez 240-777-7832

