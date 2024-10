Founder Group Limited 公布首次公开发行定价

雪兰莪,马来西亚, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家专注于马来西亚太阳能光伏设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商,Founder Group Limited(简称 “FGL” 或 “公司”)今天宣布为其共计 1,218,750 股普通股的首次公开发行(“发行”)定价。本次公开发行价格为每股普通股 4.00 美元,募资总额为 487.5 万美元,未扣除承销折扣及发行费用。 此外,公司已授予承销商 45 天的选择权(“超额配售权”),以公开发行价(减承销折扣)额外购买最多 182,813 股普通股。

普通股预计将于 2024 年 10 月 23 日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为 “FGL”。 本次发行预计将于 2024 年 10 月 24 日左右完成,但须满足惯例成交条件。

US Tiger Securities, Inc.(简称 “US Tiger”)担任此次发行的独家承销商。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司的美国法律顾问,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 US Tiger 的美国法律顾问。

此次发行根据公司与发行相关的已修订表 F-1 注册声明进行(文件编号:333-281167),该声明已提交给美国证券交易委员会(简称 “SEC”),并于 2024 年 9 月 30 日获宣布生效。 证券的发行仅通过作为注册声明一部分的招股说明书进行。 有关此次发行的最终招股说明书的电子版,可于发布后通过 SEC 网站 http://www.sec.gov 或联系 US Tiger Securities, Inc. 获取,地址:437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022,电话:+1 646-978-5188。

本新闻稿仅供信息参考,不代表出售公司证券的要约或邀请购买公司证券的要约,也不构成在任何州或司法管辖区的要约、邀请或证券销售行为。在根据相关州或司法管辖区的证券法律进行注册或取得资格前,任何此类要约、邀请或销售行为均为非法。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域:大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务,推广生态友好资源,并实现碳中和目标。

关于公司的更多信息,请访问:https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,反映我们的当前预期和对未来事件的看法,包括但不限于公司拟进行的发行。 已知和未知的风险、不确定性及其他因素(包括在与此次发行相关的表 F-1 注册声明中的“风险因素”部分列出的内容),可能导致我们的实际成果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在本质差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时,主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改,还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息:

Founder Group Limited 联系人:

Eric Lee

首席执行官

电话:+03-3358 5638

电子邮件:ericlee@founderenergy.com.my

承销商垂询:

US Tiger Securities, Inc.

437 Madison Avenue, FL 27

New York, NY 10022

电子邮件:ECM@ustigersecurities.com

投资者关系垂询:

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell,总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室:(646) 893-5835

电子邮件:info@skylineccg.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.