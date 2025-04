Un estudio de BitMEX revela un rendimiento superior de las cotizaciones de swaps perpetuos, con una ganancia promedio en el precio del 62,55 %, con lo que supera a la competencia

MAHE, Seychelles, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de derivados de criptomonedas OG, compartió hoy un análisis exhaustivo de las cotizaciones de swaps perpetuos en las principales bolsas centralizadas, el cual arrojó luz sobre el comportamiento de los contratos de swaps perpetuos recientemente listados y si ven su precio máximo el primer día de cotización. El estudio, que compara las cotizaciones en BitMEX, Binance, Bybit y OKX desde principios de 2025 hasta marzo de 2025, destaca variaciones significativas específicas de cada bolsa en el desempeño de los precios.

Los hallazgos clave del estudio son:

Rendimiento superior de BitMEX: BitMEX emergió como una bolsa destacada con el mayor número de cotizaciones de swaps perpetuos, con una ganancia promedio del 62,55 % entre las cotizaciones que se revalorizaron después del primer día. Cabe destacar que el 58,33 % de sus cotizaciones continuaron revalorizándose después del día de cotización.

Momento de precio máximo: la mayoría de los tokens que se revalorizan después de ser incluidos en la lista alcanzan su precio máximo durante la primera semana, y las cotizaciones de BitMEX tardan una media de seis días en alcanzar su punto máximo.



"Nuestro análisis destaca la capacidad única de BitMEX para identificar y respaldar proyectos de tokens prometedores, ya que ofrece a los operadores una plataforma en la que pueden capitalizar la revalorización sostenida de los precios. Esto es un testimonio de nuestro riguroso proceso de cotización y estructura de mercado, el cual creemos que proporciona una ventaja competitiva tanto a los operadores como a los activos cotizados", señaló Stephan Lutz, CEO de BitMEX.

El estudio destaca la importancia de la dinámica específica de cada bolsa para ayudar a los operadores a obtener ganancias al operar con las cotizaciones de swaps perpetuos. Al aprovechar estos conocimientos, los operadores pueden desarrollar estrategias más efectivas para navegar en el cambiante panorama de las nuevas cotizaciones de swaps perpetuos. Gracias a su excelente rendimiento de cotización y a su sostenida revalorización de precios, BitMEX sigue siendo una plataforma preferida tanto para los operadores como para los proyectos que buscan maximizar su potencial en el mercado de derivados de criptomonedas.

Puede encontrar más detalles sobre el estudio aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Y con la seguridad de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com , y síganos en Telegram, Twitter (X), Discord, y sus comunidades en línea. Para hacer consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e080d1e-14ac-4d23-99ee-8330752f93f1

