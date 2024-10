El Gobernador Cooper Propone $3.9 Mil Millones en Fondos Estatales para Impulsar la Ayuda y Recuperación del Huracán Helene

Press Release in English La Recomendación Presupuestaria Se Puede Leer aquí. Menos de un mes después de que el Huracán Helene azotara el Oeste de Carolina del Norte, el Gobernador Roy Cooper compartió hoy una recomendación de presupuesto estatal para ayudar a reconstruir más fuerte y resistir futuras tormentas. El Gobernador Cooper propone un paquete inicial de $3.9 mil millones para comenzar la reconstrucción de infraestructura crítica, viviendas, negocios, escuelas y granjas dañadas durante la tormenta. “El Huracán Helene es la tormenta más mortal y destructiva que haya golpeado Carolina del Norte,” dijo el Gobernador Cooper. “Esta tormenta dejó un rastro de destrucción en nuestras hermosas montañas que no olvidaremos pronto, pero sé que la gente del Oeste de Carolina del Norte está decidida a reconstruir mejor que nunca. Estos fondos iniciales son un buen comienzo, pero la asombrosa cantidad de daños muestra que estamos muy al principio de este esfuerzo de recuperación.” Las estimaciones iniciales de daños son de $53 mil millones, aproximadamente tres veces más que las estimaciones del Huracán Florence en 2018 y la más grande en la historia del estado. Una recuperación sólida requerirá inversiones significativas por parte de aseguradoras privadas, así como de los gobiernos federal, estatal y local. Los desastres a gran escala alimentados por el cambio climático en los últimos años han demostrado los desafíos y los enormes costos de recuperación, así como la necesidad de garantizar que las estructuras sean reforzadas mientras se reconstruyen para resistir futuras tormentas. Las recuperaciones exitosas requieren inversiones tempranas significativas para asegurar que las comunidades tengan las herramientas para reconstruir completamente. Economía

La devastación económica causada por el Huracán Helene es inigualable. Miles de negocios en la región sufrieron daños, dejando a propietarios y trabajadores en dificultades. El paquete de financiamiento del Gobernador incluye $650 millones para abordar las pérdidas económicas y los daños físicos de negocios no agrícolas y organizaciones sin fines de lucro. Esto incluiría un renacimiento del Programa de Ayuda Económica para la Recuperación Empresarial de la era pandémica, que ayudó a que la economía de Carolina del Norte se recuperara más rápido que el promedio nacional. El Gobernador Cooper ya ha aumentado los beneficios del seguro de desempleo a través de una orden ejecutiva con un voto bipartidista y unánime del Consejo de Estado. Vivienda

La recomendación presupuestaria del Gobernador incluye $650 millones para abordar los daños físicos a las estructuras residenciales y el costo de la asistencia habitacional. Estas inversiones impulsarían la construcción de viviendas permanentes en anticipación de posibles fondos federales, que pueden tardar meses o años en ser aprobados. Servicios Públicos y Recursos Naturales

Infraestructura crítica y de alto riesgo fue dañada en toda la región, incluyendo sistemas de agua y alcantarillado en múltiples comunidades y plantas de generación de energía. Gran parte de esta infraestructura se encuentra en ubicaciones geográficamente aisladas y es difícil de alcanzar, lo que retrasa la restauración de servicios a las comunidades. El paquete de financiamiento del Gobernador incluye $578 millones para abordar los daños físicos y la limpieza de energía, agua, residuos, telecomunicaciones, represas y otra infraestructura. Transporte

El Huracán Helene impactó severamente aproximadamente 5,000 millas de carreteras mantenidas por el estado en el área afectada en el Oeste de Carolina del Norte, incluyendo varias autopistas nacionales importantes y corredores de transporte críticos. El paquete de financiamiento propuesto incluye $55 millones para abordar los daños físicos y las implicaciones de ingresos estatales por el daño a la infraestructura de transporte. Agricultura

El paquete de financiamiento incluye $422 millones para abordar los daños físicos y la interrupción de negocios para las empresas agrícolas. Esta tormenta causó daños significativos a cientos de miles de acres de tierras agrícolas y a cientos de estructuras. Recuperación de Desastres Naturales Recientes Adicionales

Mientras Carolina del Norte aún se recupera de otros desastres naturales recientes, el presupuesto propuesto por el Gobernador Cooper incluye $420 millones para necesidades relacionadas con PTC-8, la Tormenta Tropical Debby y fondos para completar la asistencia a propietarios de viviendas para los Huracanes Florence y Matthew. La recomendación presupuestaria completa se puede encontrar aquí.

###



