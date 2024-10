La asociación con agencias internacionales acorta el camino hacia el éxito

Jornalista, Silvânia Dal Bosco

ECCO celebra su 21.er cumpleaños internacionalizando sus servicios de consultoría, relaciones con la prensa, reputación en línea y gestión de crisis

SãO PAULO, BRAZIL, October 23, 2024 / EINPresswire.com / -- En 21 años, la Consultoría de Comunicación de la periodista Silvania Dal Bosco ha trabajado con los principales actores del comercio minorista (de la construcción a los supermercados), la industria (de los MDF a los productos lácteos) y los servicios (de los gestores de hospitales a los proveedores de tecnología). Ahora, esta versatilidad y conocimiento del mercado también está a disposición de otras agencias de comunicación que, como ECCO , atienden a clientes que buscan relaciones con la prensa, reputación en línea y gestión de crisis a través de múltiples canales y en su totalidad."La internacionalización siempre ha formado parte de nuestro trabajo, ya que muchos de nuestros clientes han venido del extranjero para establecerse en el país. Y quizá por eso siempre ha sido natural trabajar en el extranjero", dice Silvania. Se refiere al trabajo cotidiano de la agencia: traducir el país para los que llegan, comprender sus deseos y hacer que la comunicación sirva para vender productos, establecer un diálogo con el público y conseguir que las empresas prosperen rápidamente.La empresaria cree que la empatía es una parte esencial de cualquier tipo de negocio y que una comunicación eficaz consiste en ponerse realmente en el lugar del otro. "No es un método, una herramienta. Es una estrategia que utiliza muchas tecnologías, pero debe basarse en la experiencia, el conocimiento de las relaciones y la dinámica del país", afirma la periodista. Según ella, la asociación con agencias internacionales ha sido una forma de prospectar nuevos negocios y aprender. Con clientes en Angola, Congo, Chile, Colombia, Portugal y Paraguay, Ecco busca nuevas alianzas."Y en este intercambio todos ganan, porque es más eficaz y rápido tener éxito con el conocimiento local. Acortamos el camino a los que quieren hacer publicidad en Brasil y también tomamos el atajo cuando hay que hacer publicidad en el extranjero", dice Silvania.DiferencialesPara la empresaria, la longevidad y el éxito de la asesoría se basan en la estrategia de prospección y en los detalles de las entregas. “Somos del equipo pocos y buenos. Solo atendemos a unos pocos clientes a la vez y son grandes. Por eso nos centramos en lo que se traduce en excelencia para el mercado: plazos, calidad y dedicación total al cliente y a su marca", afirma la periodista.ECCO Consultoria e ComunicaçãoRelaciones con la prensa, reputación y gestión de crisis.Soluciones personalizadas para acciones en línea y fuera de línea.Ecco.inf.br

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.