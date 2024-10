Återvinning och återanvändning av resurser från avlopp: vägen framåt för Sverige baserat på kunskap och erfarenheter från praktiken

Vad finns det för kunskap och erfarenheter i Sverige kring återvinning och återanvändning av resurser från avlopp? I samarbete med olika intressenter, från kommuner till universitet, har projektgruppen från IVL, RISE och SEI sammanställt kunskap inom olika tematiska områden. Syftet är att stödja en omställningsprocess till en mer cirkulär hantering av resurser från avlopp. Det långsiktiga målet är ett hållbart och mer motståndskraftigt samhälle där resurser ur avlopp kan utgöra en viktig del. Avloppsvatten innehåller inte bara näringsämnen, utan också betydande mängder energi, som idag bara tas tillvara i begränsad omfattning – men som i framtiden har potential att bli en viktig del i Sveriges energiförsörjning. Förutom resurserna så innehåller avlopp även föroreningar eftersom avlopp är en naturlig samlingspunkt för många utsläpp i samhället. Hit räknas exempelvis läkemedelsrester och andra organiska och oorganiska mikroföroreningar, som är problematiska för både miljön och människors hälsa. Forskarna föreslår en kombination av lösningar, från källsortering till regelverk, vägledning och ökat kunskapsutbyte. Att se avlopp som en resurs och inte som avfall. Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

