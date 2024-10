Halloween, El Protagonismo Se Lo Llevan Los Disfraces Terroríficamente “Sexys”

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Las fiestas de disfraces son una oportunidad para ligar: al 17% les motiva el anonimato, el 32% usa como gancho los disfraces sexys y el 51% piensa que son más divertidas y desinhibidorasSegún los datos de la app de citas Gleeden los disfraces que se consideran más sexys y provocadores son, para ellas, el de superheroína, seguido por el de enfermera y el de vampira; y, para ellos, el de Drácula, seguido del de bombero y el de policíaLa noche del 31 de octubre es cada vez más popular y emocionante. Año tras año nos implicamos organizando fiestas, reuniones familiares, eventos, juegos y, sobre todo, poniéndonos disfraces terroríficamente sexys e ideales para “dejarse llevar”.¡Y es que hay que ver cómo nos gustan las fiestas de disfraces! Cualquier excusa es buena para bailar, beber y ligar, por eso hay tradiciones que, aunque no nos tocan muy de cerca, las adoptamos encantados, y si suponen divertirse escondidos detrás de un «alter ego» ¡mejor aún!No en vano, muchas parejas ya utilizan los disfraces para echarle picante a la cama, y es que está demostrado que puede ser muy positivo por varios motivos: primero, porque nos saca de la rutina, también porque nos sitúa en un rol diferente, además de generar confianza y complicidad, y despertar nuestra creatividad y fantasías.De esta manera, si juntamos disfraces y emoción, no es extraño que, según la última encuesta realizada por Gleeden – la plataforma de citas no monógamas líder en Europa, pensada por y para mujeres – el 73% de sus usuarios tengan planeado ir a una fiesta de Halloween. Está claro que a los usuarios y usuarias de Gleeden les gusta divertirse y probar cosas nuevas de por sí, por eso no es de extrañar que ya estén preparando sus disfraces para una de sus fiestas favoritas.El 48% de encuestados y encuestadas afirma que va a ir a celebrar Halloween con un disfraz lo más sexy y provocador que encuentren, mientras que un 26% se disfrazará simplemente con algo “terrorífico” y un 15% se pondrá un disfraz simplemente “divertido”.Y es que el 75% de las personas que han afirmado que irá a una fiesta de Halloween tiene claro que su objetivo final es provocar y/o ligar. El 17% piensa que lo que más les motiva es el anonimato que aportan los disfraces; el 32% opina que los disfraces sexys son un buen gancho y el 51% cree que las fiestas de Halloween son más divertidas y desinhibidoras, y eso invita a dejarse llevar y caer en la tentación.Por último, según los encuestados, el disfraz sexy y provocador por excelencia para ellas es el de superheroína (41%), seguido por el de enfermera (22%) y, después, el de vampira (18%). Y, para ellos, el de drácula (19%), seguido por el de bombero (14%) y, después, el de policía (11%).En resumen, la fiesta de Halloween acaba siendo una oportunidad más para ligar porque si no, ¿por qué la mayoría aprovecha para disfrazarse lo más sensual y provocador que puede?*Encuesta online realizada del 6 al 15 de octubre entre 10.309 usuarias y usuarios.Sobre GleedenGleeden es la web líder en el mundo de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. Creada en Francia en 2009, actualmente cuenta con representación en otros muchos países como Italia, España, Alemania, India y la mayoría de países latinoamericanos, y con más de 12 millones de usuarios en todo el mundo.El objetivo de esta plataforma de encuentros es responder a las necesidades de la audiencia femenina, gracias a funcionalidades específicas solo para ellas. Gleeden.com da el poder a las mujeres liberadas que quieran tener encuentros extraconyugales con total discreción. Y, más allá de la plataforma, Gleeden cree en la necesidad de romper tabús y ayudar a la liberación y empoderamiento sexual femenino.

