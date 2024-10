TrueCommerce præsenterer ReplenishAI™: Erhvervsorienteret og AI-forbedret planlægning i forbindelse med efterspørgsel og genopfyldning til leverandørstyret lagerbeholdning 

Tidlige resultater viser en betydelig forbedring i nøjagtigheden af sæsonbestemt og begivenhedsrelateret efterspørgselsprognose.

KØBENHAVN, Danmark, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce , en global EDI-leverandør, der hjælper virksomheder med at digitalisere deres samhandel, annoncerede i dag lanceringen af ReplenishAI . Denne erhvervsorienterede, AI-drevne løsning udnytter algoritmer inden for kunstig intelligens til at analysere salgshistorik og generere efterspørgselsmønstre, så virksomheder får et godt indblik i optimale strategier for genopfyldning med hidtil uset nøjagtighed.

Det er en meget manuel og tidskrævende proces at finde frem til kampagnerelaterede eller sæsonbestemte mønstre – nogle gange tager det uger eller måneder. ReplenishAI forkorter denne process til få timer, da den effektivt gennemgår titusinder af varer, identificerer vigtige tendenser og forudsiger, hvornår der forekommer lagerstigninger. AI-drevne data er problemfrit integreret i TrueCommerces VMI-løsning , som leverer fremragende efterspørgselsprognose og genopfyldningsoptimering. Modellerne valideres i henhold til historiske data for at garantere nøjagtighed og pålidelighed.

ReplenishAI-løsningen bruger kunstig intelligens til at analysere en virksomheds samlede produktportefølje, og grupperer automatisk varer i klynger baseret på deres unikke efterspørgselsmønstre. Nogle vigtige funktioner i løsningen omfatter:

Standarder for data : Standardiserer efterspørgselsdata over tid på produktniveau, hvilket sikrer konsistens på tværs af forskellige måleenheder, uanset om produktet spores efter kasse, palle eller andre målinger.

: Standardiserer efterspørgselsdata over tid på produktniveau, hvilket sikrer konsistens på tværs af forskellige måleenheder, uanset om produktet spores efter kasse, palle eller andre målinger. Efterspørgselsudjævning : Eliminerer forstyrrende dataspidser, hvilket gør det lettere at producere generaliserede, handlingsorienterede indsigter til genopfyldning.

: Eliminerer forstyrrende dataspidser, hvilket gør det lettere at producere generaliserede, handlingsorienterede indsigter til genopfyldning. AI-drevet klyngeinddeling: Anvender sofistikerede algoritmer til at gruppere produkter i distinkte profiler baseret på årlige efterspørgselstendenser, hvilket muliggør mere nøjagtige, effektive genopfyldningsstrategier.



"At drive innovation, der imødekommer vores kunders behov, er en strategisk prioritet for vores team, og ReplenishAI leverer på denne strategi," sagde TrueCommerces Senior Vice President og General Manager for VMI-løsninger, Lee Kimball. "Denne AI-drevne løsning reducerer menneskelig indsats og fejl, mens den optimerer lagerbeholdningen gennem sæsonerne." Med ReplenishAI bliver det en realitet for vores kunder at maksimere salget og minimere restlageret til støtte for sæsonbestemt og salgsfremmende efterspørgsel. "Vi er begejstrede for at være førende i denne branche som den første aktør, der demonstrerer, hvordan avanceret VMI-teknologi kan levere endnu større effektivitet og indflydelse end nogensinde før."

Om TrueCommerce

TrueCommerce Danmark er Nordens førende leverandør af EDI og har specialiseret sig i B2B-samhandel mellem detailvirksomheder, grossister og producenter. Med kontorer på tværs af Europa og USA tilbyder TrueCommerce en global EDI-løsning med lokal support til virksomheder med selskaber i flere lande.

Som kunde hos TrueCommerce får du adgang til et globalt samhandelsnetværk på 500.000+ virksomheder. TrueCommerce Denmark har mere end 35 års erfaring med EDI, og vi tilbyder en af markedets mest skalerbare og pålidelige løsninger med 99,8% oppetid.

Vores e-faktureringsløsning gør det muligt for virksomheder med selskaber i hele Europa og globalt at overholde lokale krav, når de sender elektroniske fakturaer.

Besøg www.truecommerce.com for at få mere at vide.

TrueCommerce er et varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Mediekontakt Tara Lefave Stred truecommerce@threeringsinc.com

