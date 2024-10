LIAOCHENG, SHANDONG, CHINA, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- 최근 산둥성 랴오청시 츠핑구의 전통 흑도 제작 기술이 사회적으로 큰 관심을 불러일으켰다. 4,300년이 넘는 역사를 간직한 고대 기술로서, 츠핑 흑도는 그 신비롭고 독특한 미학적 스타일로 중화문화의 찬란한 보석 중 하나로 자리 잡았다. 츠핑구 박물관에서 고고학자들이 최근 확인한 흑도 작품은 큰 반향을 일으켰다. 이 흑도 유물들은 약 4,000~5,000년 전의 룽산 문화 시기에 제작된 것으로, 우아한 형태와 소박한 무늬가 고대 중국의 지혜와 감정을 담고 있다.

츠핑 흑도는 "흙과 불의 예술"로 세계적으로 유명하며, 명나라의 과학 기술 서적인 《천공개물》에서 언급된 “수화기제이토합(水火既濟而土合)”이라는 표현은 흑도 기술을 생생하게 묘사한 것이다. 흑도 제작 과정은 복잡하고 장인의 섬세한 기술이 요구된다. 황하 고지대에서 채취한 붉은 점토를 원료로 사용하여, 수작업으로 갈고, 조각하며, 가마에 넣어 훈증하는 등 여러 공정을 거쳐 깊고 우아한 흑색 도자기가 완성된다. 이 도자기는 사람의 마음을 울리는 깊은 감동을 전해준다.

특히, 1990년대 중반부터 츠핑 흑도 장인들은 끊임없는 탐구와 혁신을 통해 랴오청시 흑도 연구소와 츠핑 타오위안 흑도 예술 회사를 설립하였으며, 이로써 이 고대 기술이 계승되고 발전할 수 있었다. 현재 장인들이 제작한 흑도 작품은 정교한 투각과 고부조 기법으로 유명하며, 섬세한 칼솜씨와 뛰어난 구상력으로 예술적 가치를 지니고 있을 뿐만 아니라 수집가들에게 사랑받고 있다.

현대 사회에서 츠핑 흑도는 단순한 고대 문화의 상징을 넘어 문화와 기술이 융합된 혁신의 대표로 자리 잡고 있다. 현지 장인들은 묵묵히 이 문화유산을 지키며, 흙과 불의 융합 속에서 정련된 신념과 감정을 추구하는 장인 정신을 이어가고 있다. 이 천년을 넘나드는 "신비로운 아름다움"이 새로운 시대에서도 계속 빛을 발하도록 노력하고 있다.



