중국-중동유럽 국가 현대 농업 과학기술 혁신 연맹 신질 생산력 시범 기지가 신발 현대 농업 산업단지에서 개소

LIAOCHENG, SHANDONG, CHINA, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- 10월 17일, 중국-중동유럽 국가 현대 농업 과학기술 혁신 연맹 일행이 츠핑구를 방문하여 견학을 진행했으며, "신발 현대 농업 산업단지 중국-중동유럽 국가 현대 농업 과학기술 혁신 연맹 신질 생산력 시범 기지" 개소식을 가졌다.

견학단은 츠핑구 박물관과 신위안 회사를 방문했으며, 특히 신발 현대 농업 산업단지를 둘러보며 견학을 진행했다. 이들은 산업단지 홍보 영상을 시청하고, 유리 온실 딸기 다층 재배, 스마트 체리 온실 재배, 현대 시설 농업 산업 연구원 실험실, 캘리포니아 베스 친환경 양식 등의 프로젝트를 둘러보았다.

견학단은 츠핑구가 녹색 저탄소 고품질 발전을 유지하고, 과학기술 연구개발 투자 강화 및 핵심 경쟁력 향상에 기울인 노력에 대해 높이 평가했으며, 츠핑구가 현대 농업 분야에서 실현한 과학기술 지원, 융합 발전, 지능형 관리 등에서 선도적인 위치에 있다고 언급했다.

견학 후 현대 시설 농업 산업 연구원에서 "중국-중동유럽 국가 현대 농업 과학기술 혁신 연맹 신질 생산력 시범 기지" 개소식이 열렸다. 신발 그룹은 농업 부문과 국제 협력 수요를 소개했으며, 그리스 아테네 농업 대학교는 학교와 연구 프로젝트에 대한 관련 사항을 설명했다. 참석자들은 효과적인 혁신 협력 모델과 기술 이전 메커니즘 구축 방법에 대해 논의하고, 농업 과학기술 협력 분야 확장, 공동 최첨단 농업 과학기술 연구 추진, 농업 과학기술 성과의 세계적 공유 촉진에 대해 공감대를 이루었다.

