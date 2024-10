DNV e UnIBP Lançam Treinamentos Especializados para o Setor de Óleo e Gás

DNV UnIBP - Universidade do Setor de Petróleo e Gás | Business Assurance Americas, DNV

DNV e UnIBP se unem para oferecer cursos focados em normas e desafios do setor de Óleo e Gás, capacitando profissionais para inovação e excelência

A parceria entre DNV e UnIBP fortalece o desenvolvimento profissional, unindo melhores práticas de gestão às exigências do setor de Óleo e Gás, promovendo inovação, eficiência e excelência” — Katia Ginjas, Gerente de Treinamento da DNV South America

SAO PAULO, BRAZIL, October 22, 2024 / EINPresswire.com / -- A DNV, líder global em garantia de qualidade, anunciou uma parceria com a UnIBP, a principal instituição educacional do Brasil para o setor de Óleo e Gás, para oferecer novos programas de treinamento voltados às necessidades específicas da indústria. Esses cursos irão combinar as melhores práticas de gestão com normas internacionais, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 29001, fornecendo aos profissionais ferramentas para enfrentar os desafios de conformidade, segurança e sustentabilidade.Destaques do programa incluem foco na ISO 29001, atualizações sobre regulamentações climáticas, estudos de caso reais e acesso exclusivo à ferramenta de autoavaliação da DNV."Essa parceria capacita os profissionais a enfrentar os desafios da indústria e impulsionar a inovação", afirma Katia Ginjas, Gerente de Treinamento da DNV América do Sul. Karen Cubas, Gerente da UnIBP, complementa: "Nossa colaboração garante treinamentos alinhados às melhores práticas globais e às necessidades do setor."Próximos Cursos Auditoria de Sistemas de Gestão Integrada (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 29001)Próxima turma: 17 de outubro, das 14h às 18hDuração: 40 horas Fundamentos dos Sistemas de Gestão Integrada (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 29001)Próxima turma: 2 de dezembro, das 14h às 18hDuração: 24 horasPara obter mais informações, convidamos você a ler o comunicado à imprensa na íntegra em nosso site: https://www.dnv.com.br/news/parceria-dnv-e-unibp/ Sobre a DNV:A DNV é uma provedora global de serviços de avaliação e certificação de conformidade, auxiliando empresas a garantir a segurança e a sustentabilidade de suas operações. Com expertise em auditorias e avaliações de risco, a DNV apoia as organizações no cumprimento de normas e requisitos regulatórios.A UnIBP é a universidade do setor de petróleo e gás, reconhecida por sua excelência em programas educacionais voltados para profissionais da indústria. Com foco em desenvolver competências técnicas e gerenciais, a UnIBP forma líderes capacitados para enfrentar os desafios atuais e futuros do setor energético.

