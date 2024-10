Essener Onkologe erneut im Rennen um die Grammys®

Dr. J. B. Blues - 67th Grammy Awards Photo by Marco Marchetti

BERLIN, GERMANY, October 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Dr. J. B. Blues , alias Dr. Bernd Jung, Onkologe an einem Essener Krankenhaus, greift erneut nach den GrammysDer Blues Rock Musiker begann das Gitarrenspiel im Alter von 14 Jahren. Sein Gitarrenstil wurde maßgeblich durch Blues, insbesondere durch Jimi Hendrix und Stevie Ray Vaughan geprägt. Er machte in Deutschland durch einige „Blues Rock Against Cancer“ Charity - Konzerte auf sich aufmerksam.Mit seinem aktuellen Album „ MULTIPLICITY “, das durch stilistische Vielfalt beeindruckt, ist er nach 2022 erneut für die Grammy Awardsvorgeschlagen worden. Die Recording Academy Los Angeles hat ihn u.a. in den Kategorien Best Contemporary Blues Album , Best American Roots Song ‚ Best American Roots Performance, Best Rock Song und Best Rock Performance zugelassen.Die von Dr. J. B. Blues komponierten Songs auf dem Album „MULTIPLICITY“, das in den L’Auditorium Studios in Paris aufgenommen wurde, widmen sich gesellschaftlich relevanten Themen wie dem Klimawandel (“We Don’t Want To Look Into A Bluesy Future”, “Point Of No Return”, “She Saves Mother Earth”) sowie der kritischen Auseinandersetzung mit Krieg (“Don‘t Leave Me Now”).Musikalisch begleitet wurde Dr. J. B. Blues bei dieser Produktion von den französischen Bluesmusikern Christophe Garreau (Bass) und Guillaume Destarac (Drums). Für die Aufnahmen und den Mix ist der Tontechniker Tristan Abgrall verantwortlich, das Mastering übernahm Tony Cousins in den Metropolis Studios London. Cousins ist bekannt für seine Arbeit mit Künstlern wie Adele , Elton John und George Michael.Mit „MULTIPLICITY“ erreichte Dr. J. B. im August 2024 das Finale in den Kategorien Blues und Rock bei den Intercontinental Music Awards in Los Angeles.Bereits mit seinem Debütalbum „Bluesy Sky over Paris“ (2022) war Dr. J. B. erfolgreich. Das Album, eine Hommage an Jimi Hendrix und Stevie Ray Vaughan, brachte ihm mehrere Auszeichnungen ein, darunter den Akademia Music Award in Los Angeles für das „Beste Blues Album“ und den „Besten Blues Song“ für seine Interpretation von „Little Wing“. Das Amerikanische JazzBluesNews Magazin zählte das Album zu den Top 10 Blues - Alben des Jahres 2022. Über 2,5 Millionen Streams auf Spotify machten Dr. J. B. Blues zu einem der erfolgreichsten deutschen Bluesmusikern des Jahres 2022 und ebneten ihm den Weg zu seiner ersten GrammyTeilnahme 2022 (65th Grammy Awards).Die Presse Stimmen:American Blues Blast Magazin (June 23, 2022):„…He makes his recording debut with this tasty CD, which pays tribute to two of his heroes, Jimi Hendrix and Stevie Ray Vaughan…Like Vaughan, his main influence, the shred-free notes he delivers flow smoothly without the necessity of excessive pyrotechnics…Dr. J.B. Blues delivers a treat for lovers of early blues-rock that walked a tightrope between the two artforms, and he does it in his own way…“Akademia Music Awards Los Angeles (April 15, 2022):„…This stylish blues brew is an awesome experience. Dr. J. B. Blues carves guitar with mesmerizing skill and everyone pulls together on cuts like "Little Wing" to deliver the kind of art that could reconceive the genre…“Rootstime Magazine Belgium (October 07, 2022):„Great how Dr. J. B. Blues, Stevie Ray Vaughan and Jimi Hendrix Bring Back Life with Great Class on 'Bluesy Sky Over Paris'…”Mit „MULTIPLICITY“ setzt Dr. J. B. Blues seinen musikalischen Weg fort. Er bleibt seinen Wurzeln treu, schafft es aber, aktuelle gesellschaftliche Themen aufzugreifen und so seine Musik weiterzuentwickeln. Er etabliert sich weiter als einer der angesagtesten deutschen Blues-Rock-Musikern auf der internationalen Bühne. Die erneute GrammyTeilnahme (67th Grammy Awards) unterstreicht seinen wachsenden Status. Die Nominierungen werden am 8. November in Los Angeles bekanntgegeben.

Dr. J. B. Blues participant in the 67th GRAMMY Awards® 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.