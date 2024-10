WSI honra a Carlos Guzman con el Premio Nick Lattanzio a la Trayectoria Profesional

Premio reconoce a una persona cuya carrera encarna la excelencia, la innovación y las contribuciones a largo plazo a WSI y a la industria del marketing digital.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, October 21, 2024 / EINPresswire.com / -- WSI, la red más grande del mundo de consultores de marketing digital, anuncia con orgullo a Carlos Guzman , de la oficina de WSI en Ciudad de México, como el ganador del prestigioso Premio Nick Lattanzio a la Trayectoria Profesional. Este premio, que lleva el nombre de uno de los líderes más respetados y visionarios de WSI, reconoce a una persona cuya carrera encarna la excelencia, la innovación y las contribuciones a largo plazo a WSI y a la industria del marketing digital.Carlos, con 20 años de trayectoria en la red de WSI, ha dejado una huella imborrable en la organización y en la comunidad global del marketing digital. Su inquebrantable compromiso de ayudar a las empresas a aprovechar las soluciones de marketing digital ha generado resultados transformadores para clientes de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Carlos ha demostrado un liderazgo excepcional, sirviendo como mentor, innovador y defensor del crecimiento estratégico de WSI.“Carlos ha sido una inspiración para muchos dentro de nuestra red”, dice Valerie Brown-Dufour, Presidenta de WSI. “Su dedicación a la excelencia, su enfoque estratégico visionario hacia el marketing digital y su liderazgo tanto en nuestro mercado de LATAM como a nivel global son solo algunas de las razones por las que es tan merecedor de este premio. Carlos ejemplifica lo que significa liderar con propósito y pasión.”El premio se entregó durante la Convención Global de WSI, celebrada en Cancún, México, del 24 al 29 de septiembre de 2024, donde WSI celebró los logros de sus agencias, socios e individuos de mejor desempeño. El reconocimiento a Guzman destaca una carrera marcada por logros excepcionales, incluida su liderazgo en la promoción de soluciones de marketing impulsadas por IA y su activa participación en el Consejo de Liderazgo de IA de WSI.Acerca del Premio Nick Lattanzio a la Trayectoria Profesional:Nombrado en honor a Nick Lattanzio, uno de los fundadores de WSI, este prestigioso premio se otorga anualmente a una persona que haya demostrado una dedicación extraordinaria y contribuciones significativas al crecimiento, la visión y la comunidad de WSI durante un largo período.Acerca de WSI:WSI es la red más grande del mundo de consultores de marketing digital, con oficinas alrededor del mundo. Durante casi tres décadas, WSI ha ayudado a las empresas a aprovechar el poder de las tecnologías digitales para crecer y tener éxito. Nuestro equipo global de consultores ofrece un conjunto completo de soluciones de marketing digital, que incluyen consultoría de IA, SEO, PPC, marketing de contenidos y más, todo impulsado por nuestra misión de desbloquear un mundo de posibilidades para las empresas que servimos.Para obtener más información sobre WSI y sus ganadores de premios, visite wsiworld.com

