Nunzio Coffaro e il Team Azimut: Un Ritorno Trionfale nel Rally del Marocco

L’italo-venezuelano è tornato al circuito dopo 8 anni e lo ha fatto finendo senza problemi il Rally del Marocco.

Amo il Century (Prototipo sudafricano), mi manca ancora completare le sponsorizzazioni, ma abbiamo già il team e l’auto” — Nunzio Coffaro

MILANO, MILANO, ITALY, October 21, 2024 / EINPresswire.com / -- L’italo-venezuelano Nunzio Coffaro è tornato sulle piste di rally dopo una pausa significativa dalla sua ultima partecipazione al Dakar 2016. Questo ritorno non solo segna una pietra miliare nella sua carriera, ma sottolinea anche la sua incrollabile passione per lo sport e la sua determinazione a continuare a competere ai massimi livelli.Coffaro, che è stato scelto come miglior pilota di Rally Cross Country nella categoria T1.1 FIA nel 2013, ha dimostrato di essere una figura di spicco nel mondo del rally. La sua esperienza e le sue abilità lo hanno portato a competere in varie competizioni internazionali, lasciando sempre un segno indelebile. In questa occasione, Coffaro ha deciso di partecipare come copilota nel Rally del Marocco, insieme al talentuoso pilota italiano Andrea Schiumarini, al volante.Un pilota con storia“Ho visto molti cambiamenti nel circuito al mio ritorno. Le auto sono evolute, più della metà sono SSV, veicoli più economici. La navigazione con Tablet è molto più precisa, ma gli organizzatori compensano questa facilità con percorsi più difficili. Insomma, è ancora un lavoro molto preciso, richiede conoscenza ed esperienza,” dice Nunzio Coffaro.“Mi piace sperimentare e sono convinto che ogni persona con cui ho condiviso una gara mi ha arricchito come pilota. Con Nunzio, per esempio, abbiamo trovato subito un buon canale per essere una squadra. Non era solo un buon navigatore ma soprattutto un amico disposto a consigliarmi e supportarmi,” dice Andrea Schiumarini.Il Team Azimut: Un’Alleanza di SuccessoEntrambi i piloti rappresentano il Team Azimut, una scuderia con cui Coffaro ha gareggiato per gran parte della sua carriera. Il team, ora registrato anche in Italia attraverso ACI Sport, ha il supporto dei team italiani esperti R-Team e del team spagnolo TH-Truck. Questa collaborazione internazionale è stata fondamentale per il successo del team in varie competizioni.“Ci sentiamo a casa con questi team familiari,” commenta Coffaro, sottolineando l’importanza di avere un team coeso ed esperto in una competizione così esigente come il Rally del Marocco.La Sfida del Rally del MaroccoIl Rally del Marocco, che si è disputato dal 4 all’11 ottobre tra Marrakech e la regione Orientale, è noto per i suoi terreni impegnativi e la sua alta competitività. Per Coffaro, questa competizione non è stata solo un’opportunità per tornare sulle piste, ma anche una preparazione cruciale per il suo prossimo obiettivo: il Dakar 2025.“Dopo 8 anni dal Rally Dakar 2016, Russia e Abu Dhabi, le gare di livello mondiale sono le competizioni al mio livello. Avevo ricevuto offerte di sponsorizzazione per altre gare, anche come Team Manager di un grande team. Ma la mia passione è ancora dentro l’auto. Abbiamo dimostrato che c’è ancora talento, fisico e mentale. Mi sono sentito molto bene, non posso negare che prima della gara avevo le mie preoccupazioni, ma dopo aver ottenuto il P4 nel prologo, tutto si è trasformato in ambizioni di podio,” dice Nunzio Coffaro.In cerca del Dakar 2025, la prossima sfidaCon lo sguardo rivolto al Dakar 2025, Coffaro cerca di continuare a crescere in questo sport e raggiungere lo status di “Mr. Dakar” completando le sue 10 medaglie del Dakar. “Il Dakar e la coppa del mondo di Rally Cross Country FIA sono i miei obiettivi,” conclude Coffaro.Il Rally del Marocco è stato un passo importante in questo percorso, permettendo a Coffaro e al Team Azimut di dimostrare la loro capacità di competere e eccellere in uno dei terreni più impegnativi del mondo del rally e posizionarsi nella Top 10 della classifica generale. L’esperienza acquisita e le lezioni apprese in Marocco saranno senza dubbio preziose per le loro future competizioni. “Amo il Century (Prototipo sudafricano), mi manca ancora completare le sponsorizzazioni, ma abbiamo già il team e l’auto,” dice Coffaro.Sul Team AzimutFondato nel 2005, il Team Azimut è una squadra di motorsport che compete nel Rally Cross Country e nel Rally Baja, approvato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Con quasi 20 anni di esperienza, il team ha partecipato agli eventi 4x4 più prestigiosi del mondo. Nunzio Coffaro, fondatore e pilota leader, è stato scelto come Miglior Pilota di Rally Cross Country nella categoria T1.1 dalla FIA nel 2013. Attualmente, il Team Azimut è tornato alle gare 4x4, distinguendosi nel Rally

