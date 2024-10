Nunzio Coffaro torna al circuito nel Rally del Marocco

Nunzio Coffaro e Andrea Schiumarini del Tam Azimut

El Rally del Marocco, del 4 al 11 de octubre entre Marrakech y la región Oriental, preparará a Coffaro para su próximo objetivo: la Dakar 2025.

Il rally cross country è la mia vita. Ogni gara è una nuova avventura che mi spinge a superare i miei limiti.” — Nunzio Coffaro

MILANO, ITALY, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Il pilota automobilistico Nunzio Coffaro , noto per la sua eccezionale carriera nel mondo del rally, ha annunciato il suo ritorno alle competizioni nel prossimo Rally del Marocco. Dopo una pausa nella sua carriera professionale, Coffaro riprende la sua passione per il rally con più esperienza ed entusiasmo che mai.Nunzio Coffaro, eletto miglior pilota di Rally Cross Country nella categoria T1.1 FIA nel 2013, ha accumulato una vasta esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Ha partecipato a eventi automobilistici di fama come l’Off-Road, l’Outback Challenge e il Cliffhanger Challenge in Australia, oltre a competere nel Campionato Nazionale Fun Race e nell’AWA 4X4.In questa nuova fase, Coffaro si presenta come parte del team numero 20 dei 36 iscritti nella categoria T4 degli SSV, con il numero di targa 421 nella classifica generale. “Inizia una nuova avventura”, esprime Coffaro con entusiasmo.Motivazione ed EsperienzaCoffaro parteciperà per la terza volta al Mondiale di Rally Cross Country FIA, avendo già gareggiato nel 2013 e nel 2016. “Il rally cross country FIA è la mia vita. Gareggio in questi eventi fuori asfalto da oltre due decenni, perfezionando le mie abilità fino a raggiungere il massimo livello. È la combinazione perfetta di adrenalina, strategia e passione che mi spinge a continuare”, afferma Nunzio Coffaro, prima della sua partecipazione al Rally del Marocco.Preparazione e StrategiaPer questa nuova partecipazione, Coffaro ha studiato la navigazione con Roadbook digitali e praticato il lessico e la lingua italiana. “Abbiamo praticato con Roadbook fatti da noi stessi per massimizzare la comunicazione e la comprensione Pilota-Navigatore”, spiega.Squadra e SfideIl team di Coffaro, Team Azimut , ora registrato anche in Italia attraverso l’ACI Sport, conterà sul pilota italiano esperto Andrea Schiumarini al volante. Saranno assistiti dai team italiani R-Team e dal team spagnolo TH-Truck. “Ci sentiamo come a casa con questi team familiari”, aggiunge Coffaro.Aspettative e FuturoCoffaro sottolinea che la sua priorità principale nel Rally del Marocco sarà arrivare al traguardo, data la competitività e le sfide del terreno. “La gestione dei rischi e la resistenza fisica saranno determinanti per la nostra posizione nelle classifiche”, afferma.Con lo sguardo rivolto alla Dakar 2025, Coffaro cerca di continuare a crescere in questo sport e raggiungere lo status di “Signor Dakar” completando le sue 10 medaglie della Dakar. “La Dakar e la coppa del mondo di Rally Cross Country FIA sono i miei obiettivi”, conclude Coffaro.Sul Rally del MaroccoA soli otto giorni dall’inizio della 25ª edizione del Rallye du Maroc, che si terrà dal 4 all’11 ottobre tra Marrakech e la regione Orientale, la lista degli iscritti promette un evento spettacolare. Con 271 veicoli, inclusi 126 FIA e 136 FIM, i partecipanti percorreranno 2.468 chilometri, di cui 1.512 saranno di speciale. Spiccano i nuovi Ford Raptor e Dacia Sandrider, che debutteranno in competizione. Sotto l’Alto Patrocinio di Sua Maestà il Re Mohammed VI, il rally sarà l’ultima prova del calendario W2RC, con 34 veicoli FIA e 28 FIM che competono per il titolo mondiale del 2024.Sul Team AzimutFondato nel 2005, il Team Azimut è una squadra di automobilismo sportivo che compete in Rally Cross Country e Rally Baja, approvata dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Con quasi 20 anni di esperienza, il team ha partecipato agli eventi 4x4 più prestigiosi del mondo. Nunzio Coffaro, fondatore e pilota leader, è stato eletto miglior pilota di Rally Cross Country nella categoria T1.1 dalla FIA nel 2013. Attualmente, il Team Azimut è tornato alle gare 4x4, iscritto come numero 20 di 36 nella categoria T4 degli SSV e con il numero di targa 421 nella classifica generale.

