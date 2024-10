EBC Financial Group y DiNapoli's Leading Indicators se asocian con estrategias para sortear los eventos del Cisne Negro

El equipo de EBC Financial Group celebra el éxito del evento ""Manejando el Poder de los Indicadores de DiNapoli"" en Taiwan, lo que marca un hito significativo en la expansión de la educación financiera y las estrategias de negociación en Asia. David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, ofrece información clave sobre la asociación global de EBC con la Fundación de las Naciones Unidas para combatir la malaria, resaltando el compromiso de la empresa con iniciativas financieras y humanitarias. Expertos de la industria, incluyendo a David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, participan en un panel de discusión sobre cómo navegar eventos Cuervo Negro y la volatilidad del mercado utilizando herramientas avanzadas como los Indicadores DiNapoli. Los panelistas en el evento de EBC Financial Group en Taiwan, incluyendo a Jason Zeng, David Barrett, Joseph AuXano y Rich Wang, comparten sus estrategias para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en los mercados volátiles hoy.

EBC Financial Group se asocia con DiNapoli Indicators para organizar un evento sobre cómo navegar por los mercados volátiles y eventos como el Cisne negro.

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC), en colaboración con DiNapoli Experts, se enorgullece de organizar «Aprovechar el poder de los indicadores DiNapoli para vencer los acontecimientos de cisne negro», un encuentro exclusivo que reunió a expertos financieros, traders, inversores y estrategas económicos para explorar las estrategias clave para navegar por los mercados volátiles. Este evento, que forma parte del compromiso más amplio de EBC con el liderazgo de pensamiento en finanzas, ofreció perspectivas críticas no solo para los traders sino también para aquellos que buscan entender en profundidad las tendencias financieras mundiales, incluidos los impactos de las tensiones geopolíticas, la inflación y el papel cambiante de la tecnología en la predicción de los mercados.

El EBC Financial Group, que opera en centros financieros mundiales como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur y Sídney, está regulado por importantes organismos internacionales, como la FCA del Reino Unido, la CIMA de las Islas Caimán y la ASIC de Australia. Estas credenciales subrayan la misión del Grupo de ofrecer servicios financieros sólidos, éticos y transparentes en los principales mercados.

En un momento en el que los mercados se enfrentan a retos derivados de la inestabilidad geopolítica, el aumento de la inflación y los cambios en las políticas monetarias, el compromiso de EBC con la capacitación y la educación de los inversores se mantiene firme. Los debates ofrecieron a los participantes perspectivas exclusivas sobre la gestión del riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades en los mercados mundiales, y los asistentes dialogaron con algunos de los principales expertos del sector, obteniendo conocimientos prácticos sobre los factores críticos que influyen en los mercados mundiales actuales.

Aprovechando el impulso de la exitosa ceremonia de firma en Tailandia, donde EBC Financial Group solidificó su asociación con DiNapoli's Leading Indicators, el evento de Taiwán marca un hito fundamental en la misión en curso de EBC. A través de esta colaboración, EBC está dotando a los traders de herramientas avanzadas para sortear los eventos del Cisne Negro.

Las inestabilidades mundiales amenazan la estabilidad del mercado: Perspectivas de David Barrett

David Barrett, director general de EBC Financial Group ha lanzado una dura advertencia sobre la creciente fragilidad económica a la que se enfrentan los mercados mundiales. Afirmó que los recientes recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal han dejado al descubierto las profundas vulnerabilidades del sistema financiero mundial.

Barrett subrayó que los riesgos van mucho más allá de la economía. Los conflictos geopolíticos -desde la actual guerra en Ucrania hasta la inestabilidad en Oriente Próximo- son ahora focos de tensión mundial, que interrumpen el suministro energético y empujan a los mercados de materias primas hacia peligrosos niveles de volatilidad. Según Barrett, esta combinación de factores podría arrastrar a la economía mundial a una volatilidad más profunda e impredecible, dejando incluso a los inversores experimentados ante una incertidumbre sin precedentes.

Como parte de su misión de ayudar a los inversores a navegar por los mercados turbulentos, Barrett reiteró el enfoque de EBC en proporcionar herramientas de trading de vanguardia e iniciativas educativas. La asociación de EBC con DiNapoli Indicators ayuda a los traders a interpretar los movimientos del mercado, especialmente en un entorno impredecible.

La expansión de EBC en los mercados emergentes y su compromiso de establecer entidades reguladas en nuevas jurisdicciones también reflejan la dedicación del Grupo a ofrecer a los clientes acceso a oportunidades de trading globales. Con su presencia en rápido crecimiento, EBC sigue liderando con integridad y transparencia, proporcionando a los traders de todo el mundo las herramientas necesarias para gestionar el riesgo de forma eficaz.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Barrett advirtió que esta divisiva batalla política podría ser otro factor desestabilizador importante para los mercados, ya que los inversores se preparan para los cambios en las políticas económicas y la posible agitación política.

«No sólo estamos viendo volatilidad en los mercados; estamos ante una tormenta perfecta en la que las tensiones geopolíticas, la inflación y las políticas monetarias están convergiendo como nunca antes», advirtió Barrett. Instó a los inversores y los traders a tomar medidas urgentes, adaptándose a esta nueva realidad con precisión, previsión y herramientas avanzadas como los Indicadores DiNapoli para ayudar a navegar a través de la incertidumbre. Sin esto, afirmó Barrett, los participantes en el mercado corren el riesgo de quedarse atrás en un entorno financiero que exige una toma de decisiones basada en datos y la capacidad de gestionar riesgos complejos.

Capturar oportunidades de trading: Jason Zeng sobre los indicadores DiNapoli

En el evento, Jason Zeng, Director General de Fibonacci Investment Consulting, LLC, expuso el papel fundamental que desempeñan los indicadores DiNapoli a la hora de ayudar a los inversores a identificar los puntos clave de retroceso del mercado y a hacer trading con eficacia. Zeng, experto desde hace tiempo en hacer trading con los niveles de DiNapoli, explicó cómo estos indicadores no son solo herramientas para predecir los movimientos de los precios, sino sistemas vitales para gestionar el riesgo y la rentabilidad en mercados muy volátiles.

Zeng se centró en cómo los Niveles de DiNapoli basados en Fibonacci se han aplicado con éxito para pronosticar retrocesos del mercado en una serie de clases de activos, como la renta variable, las materias primas y las divisas. Citó ejemplos recientes en los que los indicadores DiNapoli permitieron a los traders señalar con precisión los puntos de entrada y salida, incluso ante las importantes fluctuaciones del mercado provocadas por la inestabilidad geopolítica y los cambios de política de los bancos centrales.

«Los traders que confían en estos indicadores pueden mejorar su gestión del riesgo y mejorar la ejecución del trading», afirmó Zeng. Destacó el uso de estudios de casos del mundo real, que muestran cómo el enfoque de DiNapoli ha superado repetidamente al análisis técnico tradicional al ofrecer perspectivas procesables en tiempos de gran incertidumbre.

Zeng subrayó que en los mercados financieros actuales, que se mueven con rapidez, el tiempo lo es todo, y los indicadores DiNapoli ofrecen la precisión necesaria para navegar por las complejidades de los entornos de trading modernos. Según Zeng, estos indicadores son esenciales para los traders y los profesionales financieros que aspiran a captar oportunidades minimizando al mismo tiempo la exposición a las imprevisibles oscilaciones del mercado.

A medida que EBC sigue ampliando sus operaciones en los mercados emergentes, mantiene su compromiso de proporcionar a los traders de todo el mundo herramientas y recursos educativos a medida, garantizando que estén equipados para navegar por la dinámica de los mercados tanto locales como internacionales.

Mercados de capitales bajo presión: La Dra. Hua-Shen Pan sobre los riesgos geopolíticos y las contramedidas económicas

El Dr. Hua-Shen Pan, estimado analista económico y columnista, realizó un examen punzante de los riesgos geopolíticos mundiales que actualmente están configurando los flujos de capital y las estrategias de inversión. Dirigiéndose a la audiencia, el Dr. Pan destacó cómo la volatilidad geopolítica se ha convertido en el principal motor de la inestabilidad de los mercados, eclipsando los indicadores económicos tradicionales.

El Dr. Pan llamó la atención sobre la trayectoria económica de China, que identificó como un factor crítico que influye en el sistema financiero mundial. A medida que el gobierno chino introduce nuevas medidas de estímulo, la comunidad financiera mundial observa atentamente para calibrar la eficacia de estas políticas en la estabilización de la segunda economía mundial.

También explicó cómo conflictos como el de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio están dificultando a los bancos centrales el control de la inflación. El Dr. Pan destacó la creciente desconexión entre los factores fundamentales de la economía y las reacciones del mercado.

El Dr. Pan argumentó que, aunque las tensiones geopolíticas seguirán siendo una fuente de volatilidad del mercado, los inversores deben adaptarse centrándose en la gestión del riesgo y en estrategias a largo plazo que tengan en cuenta los cambios económicos impredecibles. Destacó la importancia de entender cómo las respuestas políticas mundiales -desde las medidas de la Reserva Federal hasta la política económica de China- configurarán el panorama de las inversiones en los próximos años.

«Los mercados ya no reaccionan simplemente a los datos económicos», observó el Dr. Pan. «Ahora estamos en una era en la que los conflictos geopolíticos impulsan las decisiones de capital, y esto requiere un nuevo enfoque estratégico».

Navegar por las reacciones del mercado tras la Fed: Las ideas clave de Joseph AuXano

Joseph AuXano, Director del Curso en línea DiNapoli (DOC), habló de las reacciones del mercado a los recortes de tipos de la Reserva Federal, utilizando los Indicadores DiNapoli para evaluar la dinámica del mercado.

A través de un análisis detallado de las últimas reuniones del FOMC, AuXano ilustró cómo los principales valores, incluidos Tesla y Nvidia, respondieron a los recortes de tipos. Demostró cómo las herramientas MACD Predictor y DiNapoli Expansion proporcionan señales tempranas cruciales, que permiten a los traders identificar operaciones de alta probabilidad al detectar con antelación los niveles clave de soporte y resistencia.

AuXano hizo hincapié en la importancia de utilizar análisis multitemporales, destacando que basarse únicamente en las tendencias a corto plazo deja a los traders vulnerables a las oscilaciones impredecibles del mercado. Al incorporar los indicadores DiNapoli, los inversores están mejor equipados para navegar tanto por las fluctuaciones a corto plazo como por las tendencias a largo plazo.

«Después de cada decisión de la Fed, los mercados suelen sumirse en el caos, con movimientos impredecibles. Sin embargo, utilizando estas herramientas, los traders pueden ir un paso por delante, leyendo las señales del mercado con mayor eficacia», explicó AuXano.

Y añadió: «El foro económico de hoy ha proporcionado información valiosa sobre los diversos factores que influyen en los mercados; leer los mercados observando cómo interactúan los precios con los indicadores DiNapoli ofrece a los traders y a los inversores una ventaja adicional a la hora de navegar por la volatilidad del mercado. Se trata de mantenerse disciplinado y estructurado, especialmente en el clima económico y político actual, en el que los cambios en los tipos de interés y las políticas de los bancos centrales desempeñan un papel clave.»

Mitigar los riesgos del trading algorítmico: Perspectivas de Rich Wang

Rich Wang, CTO de Provider Space, abordó los riesgos del trading algorítmico en los volátiles mercados actuales. Hizo hincapié en la necesidad de una sólida gestión del riesgo.

Wang destacó las ventajas y los peligros del trading algorítmico, explicando que, si bien la automatización puede mejorar la eficacia y la rapidez de hacer trading, también expone a los traders a un mayor riesgo si no se gestiona adecuadamente. Compartió ejemplos reales de cómo la volatilidad del mercado puede llevar a los sistemas automatizados a hacer trading rápido y con grandes riesgos que pueden convertirse en pérdidas significativas si no se cuenta con las salvaguardas adecuadas.

Wang subrayó la importancia de incorporar mecanismos de stop-loss y de realizar minuciosas pruebas retrospectivas de los algoritmos para evitar que los sistemas fallen durante las perturbaciones del mercado. Subrayó que la gestión del riesgo debe evolucionar a la par que la tecnología de trading, sobre todo a medida que los mercados se vuelven más sensibles a los acontecimientos geopolíticos y a los cambios de política de los bancos centrales.

«La automatización puede dar ventaja a los traders, pero solo cuando se combina con sólidos marcos de gestión de riesgos», dijo Wang. Demostró cómo las últimas estrategias de mitigación de riesgos pueden integrarse en los sistemas automatizados de trading, lo que permite a los traders mantener el control y reducir su exposición a las perturbaciones repentinas del mercado.

Resumen del evento

El evento proporcionó una gran cantidad de ideas estratégicas, equipando a los participantes del mercado con las herramientas y conocimientos necesarios para navegar por el volátil panorama financiero actual. Desde los riesgos geopolíticos hasta el trading algorítmico y las reacciones al recorte de tipos de la Fed, el simposio subrayó la importancia de utilizar indicadores técnicos avanzados, como los niveles DiNapoli, para gestionar el riesgo y aprovechar las oportunidades del mercado.

Mientras las perspectivas económicas mundiales siguen siendo inciertas, EBC Financial Group continúa liderando la conversación en torno a la resistencia financiera, ofreciendo a los inversores y a los traders la previsión necesaria para adaptarse a estos retos cambiantes.

