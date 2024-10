GreenLand Lancia il Progetto di Alloggi Montecarlo per il Benessere dei Suoi Dipendenti a Urabá

La Fondazione GreenLand promuove la costruzione di un'urbanizzazione progettata per beneficiare oltre 80 famiglie

ENVIGADO, COLOMBIA, October 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- In linea con il suo impegno a coltivare il benessere delle persone e delle comunità che circondano il Gruppo GreenLand, la Fondazione GreenLand annuncia con orgoglio il lancio del Progetto di Alloggi Montecarlo, un'iniziativa speciale destinata ai dipendenti delle aziende del gruppo situate a Urabá, Colombia.

Questo progetto non solo mira a fornire una casa, ma anche a contribuire direttamente allo sviluppo e alla stabilità delle famiglie dei collaboratori, riaffermando così l'impegno sociale e aziendale del Gruppo GreenLand.

Il Progetto di Alloggi Montecarlo: Uno Spazio Pensato per le Famiglie GreenLand

Il progetto di alloggi Montecarlo è stato concepito come un'urbanizzazione innovativa e accogliente, creata appositamente per i dipendenti del Gruppo GreenLand a Urabá.

Attraverso questo sforzo, la Fondazione GreenLand non si concentra solo nel garantire uno spazio fisico in cui vivere, ma nel fornire una casa piena di opportunità e comfort per i collaboratori e le loro famiglie.

Con un design moderno e funzionale, il progetto prevede la costruzione di 82 case bifamiliari, ciascuna dotata di 2 camere da letto, soggiorno/sala da pranzo, cucina, un bagno, una zona lavanderia e aree comuni pensate per essere godute in famiglia.

“Questo progetto abitativo beneficerà oltre 80 famiglie delle nostre operazioni a Urabá, Colombia, e rappresenta la concretizzazione del nostro impegno nel fornire loro un ambiente in cui possano costruire un futuro più prospero,” afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e principale promotore del Gruppo GreenLand. Ha inoltre sottolineato che la Fondazione GreenLand continuerà a fornire supporto in ambito sanitario, nutrizionale, sportivo e formativo.

Supporto Integrale per un Sogno Realizzato

Il Gruppo GreenLand si distingue per il suo approccio olistico al benessere dei dipendenti, e il Progetto Montecarlo ne è un esempio lampante. Attraverso la Fondazione GreenLand, i dipendenti possono accedere a sussidi abitativi che vanno da COP 70 milioni a COP 100 milioni, parte dell’impegno dell’azienda per realizzare il sogno di una casa di proprietà.

L'azienda fornisce anche assistenza costante durante tutto il processo, aiutando i dipendenti nella gestione delle pratiche burocratiche per ottenere sussidi governativi o prestiti dalle casse di compensazione familiare.

La costruzione del Progetto Montecarlo inizierà nella seconda metà del 2025, con la consegna delle case prevista per il primo semestre del 2026. Con un investimento totale di COP 15 miliardi, il progetto rappresenta un importante impegno per il futuro delle famiglie di Urabá.

Al di là dei numeri, questo investimento riflette la missione di GreenLand di creare comunità sostenibili, migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti e rafforzare i legami familiari fornendo un ambiente adeguato in cui vivere.

Il Benessere come Priorità: La Missione di GreenLand

Il Progetto Montecarlo è una dimostrazione tangibile della filosofia della Fondazione GreenLand: un costante impegno per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, garantendo non solo un’abitazione adeguata, ma anche il supporto necessario per superare le barriere che ostacolano l'accesso alla casa di proprietà.

Poche aziende intraprendono progetti di urbanizzazione completi per i propri dipendenti, e ancora meno offrono supporto continuo per accedere a finanziamenti e sussidi. GreenLand, attraverso la sua Fondazione GreenLand, si distingue con una visione che pone il benessere umano al centro delle sue azioni.

“Il nostro impegno per il benessere dei nostri dipendenti va oltre l’ambito lavorativo. Crediamo fermamente che la stabilità e la qualità della vita delle famiglie dei nostri collaboratori siano essenziali per costruire una comunità forte a Urabá, che contribuisca allo sviluppo sociale del territorio,” afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e principale promotore del Gruppo GreenLand. “Con il Progetto Montecarlo, facciamo un altro passo verso il nostro obiettivo di offrire un futuro ricco di opportunità per ciascun membro del Gruppo GreenLand.”

Infatti, il Progetto Montecarlo riflette l'approccio olistico della Fondazione GreenLand allo sviluppo territoriale e alla costruzione di una società più equa.

Ogni abitazione è più di uno spazio fisico: rappresenta un luogo dove le famiglie possono crescere, creare ricordi e sentirsi al sicuro. GreenLand aspira a fare di ogni casa un centro di unione, sviluppo e benessere, dove le famiglie possano trovare le condizioni necessarie per prosperare.

