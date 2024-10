GreenLand Lanza el Proyecto de Vivienda Montecarlo para el Bienestar de sus Empleados en Urabá

La Fundación GreenLand impulsa la construcción de una urbanización diseñada para beneficiar a más de 80 familias

ENVIGADO, COLOMBIA, October 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- En línea con su propósito de cultivar bienestar para las personas y comunidades que rodean al Grupo Empresarial GreenLand, su Fundación GreenLand anuncia con orgullo el lanzamiento del Proyecto de Vivienda Montecarlo, una iniciativa especialmente diseñada para los empleados de las empresas del grupo ubicadas en Urabá, Colombia.

Este proyecto busca no solo proporcionar un hogar, sino también contribuir de manera directa al desarrollo y estabilidad de las familias de los colaboradores, reafirmando así el compromiso social y empresarial del Grupo GreenLand.

El Proyecto de Vivienda Montecarlo: Un Espacio Pensado para las Familias de GreenLand

El proyecto de vivienda Montecarlo ha sido concebido como una urbanización innovadora y acogedora, creada especialmente para los empleados del Grupo GreenLand en Urabá.

A través de este esfuerzo, la Fundación GreenLand no solo se enfoca en garantizar un espacio físico donde vivir, sino en ofrecer un hogar lleno de oportunidades y comodidad para sus colaboradores y sus familias.

Con un diseño moderno y funcional, el proyecto contempla la construcción de 82 viviendas bifamiliares, cada una de ellas equipada con 2 habitaciones, sala/comedor, cocina, un baño, una zona de ropas y áreas comunes que invitan a disfrutar y compartir en familia.

“Este proyecto de vivienda beneficiará a más de 80 familias de nuestras operaciones en Urabá, Colombia y es la materialización del compromiso que tenemos con nuestra gente, de habilitarles un entorno en el que puedan construir un futuro más próspero, al tiempo que les brindamos acompañamiento integral en temas de salud y nutrición, deporte y formación desde nuestra Fundación” - comenta Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO de Invesmar y principal gestor del Grupo GreenLand.

Apoyo Integral para un Sueño Realizado

El Grupo GreenLand se distingue por su enfoque integral hacia el bienestar de sus empleados, y el Proyecto Montecarlo es una muestra de ello.

A través de la Fundación GreenLand, los empleados pueden acceder a subsidios de entre COP 70 hasta COP 100 millones como parte del compromiso de la empresa para hacer realidad el sueño de una vivienda propia.

Además, se proporciona un acompañamiento permanente a los empleados durante todo el proceso, ayudándolos en la realización de trámites para acceder a créditos y subsidios adicionales del Gobierno o de las cajas de compensación familiar.

La construcción de este proyecto iniciará en el segundo semestre de 2025, y las viviendas serán entregadas en el primer semestre de 2026. Con una inversión total de COP 15 mil millones, el Proyecto Montecarlo representa una apuesta significativa por el futuro de las familias en Urabá, Colombia.

Más allá de las cifras, esta inversión refleja el compromiso de GreenLand de crear comunidades sostenibles, mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y fortalecer los lazos familiares mediante la provisión de un entorno adecuado para vivir.

Bienestar como Prioridad: El Propósito de GreenLand

El Proyecto Montecarlo es una muestra tangible de la filosofía de la Fundación GreenLand: un enfoque constante en el bienestar de sus empleados y sus familias, garantizando no solo una vivienda adecuada, sino también el acompañamiento necesario para superar las barreras que dificultan el acceso a una casa propia.

Son muy pocas las empresas que llevan a cabo proyectos de urbanización completos para sus empleados, y aún menos las que ofrecen apoyo continuo para acceder a financiamiento y subsidios. GreenLand, a través de su Fundación GreenLand, marca la diferencia con una visión que coloca el bienestar humano en el centro de sus acciones.

“Nuestro compromiso con el bienestar de nuestros empleados va más allá del ámbito laboral. Creemos firmemente que la estabilidad y la calidad de vida de las familias de nuestros colaboradores son esenciales para construir una comunidad fuerte en Urabá, que aporte al desarrollo social de los territorios”, - comenta Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO de Invesmar y principal gestor del Grupo GreenLand. “Con el Proyecto Montecarlo, estamos dando un paso más hacia nuestro propósito de ofrecer un futuro lleno de oportunidades para cada uno de los miembros del Grupo GreenLand”.

De hecho, el Proyecto Montecarlo es un reflejo del enfoque integral de la Fundación GreenLand hacia el desarrollo territorial y la construcción de una sociedad más equitativa.

Cada vivienda es más que un espacio físico: representa un lugar donde las familias pueden crecer, crear recuerdos y sentirse seguras. GreenLand aspira a que cada hogar sea un centro de unión, desarrollo y bienestar, donde las familias puedan encontrar las condiciones necesarias para prosperar.

